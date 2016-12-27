Авторизация
 
  • 14:57 – Джордж Майкл предсказал дату своей смерти 32 года назад 
  • 14:44 – Макияж на Новый год 2017: фото и видео пошагово 
  • 14:42 – Эксперты назвали оптимальные дозы спиртного на Новый год 
  • 14:42 – Москвичка отдала экстрасенсам 8 млн рублей чтобы они сделали внучку умнее 


ИноСМИ: Трамп может закрыть глаза на наступление РФ в Украине

Менее чем через месяц Дональд Трамп официально станет президентом США. Вместе с тем, как отмечают эксперты, его ждет масса внешнеполитических вызовов, с которыми ему предстоит справляться.
ИноСМИ: Трамп может закрыть глаза на наступление РФ в Украине

Из всех возможных вариантов, которые могут заставить нового президента США делать выбор между неприятными альтернативами, масштабное вторжение России в Украину может оказаться самым сложным. Об этом пишет издание The National Interest, публикуя серию статей о самых важных проблемах национальной безопасности, с которыми столкнется администрация Трампа, информирует Joinfo.ua.

«Дональд Трамп явно нацелился на очередную «перезагрузку» с Россией, надеясь на то, что его усилия увенчаются гораздо большим успехом, чем достижения его бывшей соперницы по президентской гонке Хиллари Клинтон», — пишет издание.

Во время предвыборной кампании и после нее Трамп всеми силами стремился показать, что он не намерен ссориться с Россией в целом и с Путиным в частности. Он ни разу не критиковал Путина за вторжение и аннексию Крыма. Он также ничего не говорил по поводу российского нападения на Украину.

«По этой причине Путин может сделать заключение, что с дружественно настроенным президентом в Белом доме он может усилить свой контроль на востоке Украины и тем самым запугать правительство в Киеве», — говорится в статье.

Таким образом, как пишет автор, администрация Трамп столкнется с серьезной дилеммой. В одной стороны, Украина не является натовской союзницей и настоящим партнером Америки в любом смысле этого слова. С другой стороны, сегодня в состав НАТО входят многие страны Центральной и Восточной Европы, и они будут чрезвычайно напуганы российским вторжением.

«Союзники США по НАТО потребуют срочных и решительных американских действий, вероятнее всего, в виде воздушного моста с целью поставки оборонительного, а затем и наступательного оружия для нужд многострадальной украинской армии», — добавляет журналист The National Interest.

«У Дональда Трампа есть одна неоспоримая черта характера. Он реагирует очень резко, если видит, что другие могут посчитать его слабым. Поэтому ему придется выбирать между своим желанием сотрудничать с Путиным и решимостью выглядеть сильным. Какой бы выбор он ни сделал, это будет неприятное решение», — заключает автор статьи.

Напомним, Дональд Трамп планирует отменить до 70 процентов указов своего предшественника Барака Обамы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164063-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 375
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 993
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 986
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 781
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 652
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 590
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 577
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 555
  • 0
Джордж Майкл предсказал дату своей смерти 32 года назад
  • 14:57
  • 0
  • 0
Макияж на Новый год 2017: фото и видео пошагово
  • 14:44
  • 0
  • 0
Эксперты назвали оптимальные дозы спиртного на Новый год
  • 14:42
  • 0
  • 0
Москвичка отдала экстрасенсам 8 млн рублей чтобы они сделали внучку умнее
  • 14:42
  • 0
  • 0
Пусть говорят. Рукодельный папа 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Икра лососевая зернистая. Контрольная закупка 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Мужское / Женское. Что год Петуха нам готовит? 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Наталья Метлина о погибших журналистах 26.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Джордж Майкл предсказал дату своей смерти 32 года назад
  • 14:57
  • 0
  • 0
Макияж на Новый год 2017: фото и видео пошагово
  • 14:44
  • 0
  • 0
Эксперты назвали оптимальные дозы спиртного на Новый год
  • 14:42
  • 0
  • 0
Москвичка отдала экстрасенсам 8 млн рублей чтобы они сделали внучку умнее
  • 14:42
  • 0
  • 0
Пусть говорят. Рукодельный папа 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Икра лососевая зернистая. Контрольная закупка 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Мужское / Женское. Что год Петуха нам готовит? 27.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Наталья Метлина о погибших журналистах 26.12.2016
  • 14:41
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров