ИноСМИ: Трамп может закрыть глаза на наступление РФ в Украине

Менее чем через месяц Дональд Трамп официально станет президентом США. Вместе с тем, как отмечают эксперты, его ждет масса внешнеполитических вызовов, с которыми ему предстоит справляться.

Из всех возможных вариантов, которые могут заставить нового президента США делать выбор между неприятными альтернативами, масштабное вторжение России в Украину может оказаться самым сложным. Об этом пишет издание The National Interest, публикуя серию статей о самых важных проблемах национальной безопасности, с которыми столкнется администрация Трампа, информирует Joinfo.ua.

«Дональд Трамп явно нацелился на очередную «перезагрузку» с Россией, надеясь на то, что его усилия увенчаются гораздо большим успехом, чем достижения его бывшей соперницы по президентской гонке Хиллари Клинтон», — пишет издание.

Во время предвыборной кампании и после нее Трамп всеми силами стремился показать, что он не намерен ссориться с Россией в целом и с Путиным в частности. Он ни разу не критиковал Путина за вторжение и аннексию Крыма. Он также ничего не говорил по поводу российского нападения на Украину.

«По этой причине Путин может сделать заключение, что с дружественно настроенным президентом в Белом доме он может усилить свой контроль на востоке Украины и тем самым запугать правительство в Киеве», — говорится в статье.

Таким образом, как пишет автор, администрация Трамп столкнется с серьезной дилеммой. В одной стороны, Украина не является натовской союзницей и настоящим партнером Америки в любом смысле этого слова. С другой стороны, сегодня в состав НАТО входят многие страны Центральной и Восточной Европы, и они будут чрезвычайно напуганы российским вторжением.

«Союзники США по НАТО потребуют срочных и решительных американских действий, вероятнее всего, в виде воздушного моста с целью поставки оборонительного, а затем и наступательного оружия для нужд многострадальной украинской армии», — добавляет журналист The National Interest.

«У Дональда Трампа есть одна неоспоримая черта характера. Он реагирует очень резко, если видит, что другие могут посчитать его слабым. Поэтому ему придется выбирать между своим желанием сотрудничать с Путиным и решимостью выглядеть сильным. Какой бы выбор он ни сделал, это будет неприятное решение», — заключает автор статьи.

Напомним, Дональд Трамп планирует отменить до 70 процентов указов своего предшественника Барака Обамы.

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