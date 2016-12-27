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Каспаров рассказал о долгосрочных последствиях договоренностей Трампа и Путина

По словам известного российского оппозиционного политика Гарри Каспарова, гипотетические договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могут иметь для всего мира негативные последствия.
Каспаров рассказал о долгосрочных последствиях договоренностей Трампа и Путина

Администрация президента США Дональда Трампа может согласиться на сделку с российским президентом Владимиром Путиным, последствия которой ощутит весь мир. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, известный шахматист Гарри Каспаров в интервью «Обозревателю», сообщает Joinfo.ua.
«На сегодняшний день существует реальная опасность, что администрация Трампа, если не будет «укорочена» американским Сенатом, пойдет на долгосрочное соглашение с Путиным, которое не принесет никакого облегчения, а наоборот – усугубит ситуацию, спровоцирует дальнейшие конфликты, дальнейшие акты агрессии, и, соответственно, цена противодействия этой агрессии будет резко расти», – прогнозирует шахматист.

Каспаров считает, что у Трампа имеется «очевидное желание договариваться» с Кремлем. «Но факт остается фактом – после проигрышной политики Обамы, которая во многом спровоцировала Путина на агрессивные действия, администрация Трампа может просто начать фиксировать ситуацию в ее нынешних раскладах, заключив с Путиным соглашение, которое, по сути, поставит под сомнение существование таких глобальных институтов как НАТО, может быть, ЕС и, возможно, отбросит нас на десятилетия или на столетия назад — в эпоху, когда мировые вопросы решались главами крупных государств. А концепция международного права тогда существовала только в фантазиях утопистов», – спрогнозировал российский оппозиционный политик.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Дональд Трамп планирует отменить до 70 процентов указов своего предшественника Барака Обамы.


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