Четыре государства бывшего СССР готовы признать Крым российским — Чубаров

Скоро минёт три года с момента аннексии Россией Крымского полуострова. С течением времени фактическая потеря Украиной части своей суверенной территории, похоже, переходит из разряда чрезвычайных событий в геополитическую реальность.Четыре государства бывшего Советского союза почти готовы признать аннексированный Крым территорией России. Об этом заявил народный депутат от БПП, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала «112 Украина», сообщает Joinfo.ua.«Для меня болезненно: четыре государства бывшего Советского Союза — Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан — эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения», — заявил народный депутат (БПП) Рефат Чубаров.Чубаров подчеркнул, что Крым остается не «серой», а «черной» зоной на фоне Донбасса. «Там (на Донбассе – ред.) есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты, а в Крым они (оккупационная власть – ред.) никого не допускают», — напомнил глава Меджлиса крымскотатарского народа.К слову, Рефат Чубаров ранее заявлял о том, что Россия планирует окончательно запретить Меджлис крымских татар.

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