Сирия 27 декабря, последние новости: карта боевых действий, новости последнего часа из Сирии от 27.12.2016, Сирия-Россия, новости сегодня

Несмотря на то, что правительственным войскам Сирии удалось освободить Алеппо от террористов, последние все еще предпринимают попытки прорыва в этот город. Однако все они гасятся войсками Башара Асада. Тем временем, российские военнослужащие во время сирийской кампании сумели провести испытания порядка 160 новейших систем вооружения.Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о появлении в восточном Алеппо вооружения из Болгарии. По ее словам, СМИ сообщили о почти четырех тысячах снарядов для РСЗО «Град».Такие данные были распространены в болгарских СМИ, уточнила она. «Это серьезное вооружение. Со ссылкой на сопроводительные документы газета назвала и фирму - производителя, и фирму - транспортер. Указывается и расположение складов снарядов», - рассказала спикер МИД.«Возникает масса вопросов. В каких еще горячих точках может оказаться это незаконно произведенное оружие? Кроме нас это никого не волнует», - подчеркнула дипломат, отметив, что неурегулированность сферы оборота оружия играет на руку болгарским производителям.При этом она заметила, что «европейские коллеги» продолжают свои регулярные попытки возложить на Россию обвинения в дестабилизации ситуации в Сирии. «Они не утруждают себя ни анализом, ни сбором фактов. Это они делают зря», - поведала Захарова.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе военной операции ВКС России в Сирии были успешно опробованы более 160 образцов новейшего и перспективного оружия российского производства.«Испытание на прочность в реальных боевых действиях прошло не только 84% летного состава Воздушно-космических сил, но и техника», - отметил Шойгу.Следует также уточнить, что накануне глава Минобороны РФ сообщал, что благодаря операции в Сирии удалось провести глубокий анализ эффективности российской военной техники и вооружений, на основе которого будет осуществляться их модернизация.В пункте временного размещения жителей восточного Алеппо, в районе Бенезид, нуждающимся передано около двух тонн гуманитарных грузов.Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари.Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, «1070», Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хикма в городе Алеппо.Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.На востоке Алеппо идут бои в районе военно-воздушной академии. Боевикам, контролирующим юго-западные пригороды Алеппо, предъявлен ультиматум с требованием в течение 72 часов сдать правительству Сирийской Арабской Республики районы Рашидин-4 и Рашидин-5.В Алеппо постепенно начинает восстанавливаться мирная жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат особо отметила ту роль, которую играют в этом российские военные, оказывающие содействие правительственной армии Дамаска. Так, военные РФ помогают проводить работы по разминированию освобожденных кварталов города.Кроме того, Захарова сообщила о переброске в Алеппо батальон военной полиции. Подразделение было развернуто в городе на прошлой неделе. «Этот батальон будет обеспечивать безопасность как сирийцев, так и российских военнослужащих, и медиков», - уточнила Захарова.Решение США о поставках вооружения в Сирию несёт прямую угрозу самолётам ВКС России, другому российскому военному персоналу и посольству России в Сирии. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.«Вашингтон делает ставку на предоставление военной помощи антиправительственным формированиям (в Сирии. - прим. ред.), которые мало чем отличаются от кровавых головорезов. Теперь возможность поставок им оружия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, прописана в новом законе», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского дипведомства.Захарова отмечает, что в администрации Обамы не могут не понимать, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, «с которыми мнимые «умеренные» оппозиционеры давно действуют заодно».«Возможно, даже рассчитывают на то, что так и произойдет, поскольку фактически опекают террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра», являющуюся подразделением «Аль-Каиды». Иначе, чем пособничеством террористам, это не назовешь. Соответствующее решение также несет прямую угрозу самолетам ВКС России, другому российскому военному персоналу и нашему Посольству в Сирии, не раз подвергавшемуся обстрелам», - подчёркивается в заявлении.Поэтому, по словам представителя МИД, Россия расценивает этот шаг как враждебный.Боевики ИГ в очередной раз безрезультатно атаковали авиабазу Т-4 в районе холмов Аш-Шаара.Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Бузайна, Дума, Джобар, Кабун, Хауш-Эль-Фара, Мазраад - Махмуд, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста.Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Эль-Фаддалия, Джобар, Кепта, Кабун, Хауш-Эш-Шеллак и Хауш-Насри.Сирийская Арабская Армия продолжает успешное наступление в районе города Вади-Барада с целью вернуть контроль за водоснабжением ДамаскаДараа. Террористы обстреляли населенные пункты Хирбат-Эль-Газала и Шейх-Мискин.Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отбили массированную атаку боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам» на свои позиции вблизи населенного пункта Аль-Рейхан в Восточной Гуте. Террористам был нанесен значительный урон в живой силе, в результате они были вынуждены отступить.На окраине района Джобар на севере Дамаска возобновились ожесточенные столкновения между подразделениями правительственной армии и боевиками оппозиционных группировок. Сирийские войска наносят мощные удары по опорным пунктам повстанцев из артиллерийских орудий. В ходе обстрелов ликвидировано несколько боевиков. Однако перестрелки в регионе пока продолжаются.Боевики формирований «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джунд Аль-Акса» совершили нападение на ключевой штаб группировки «Ахрар аш-Шам» в районе Аль-Хибат в пригороде Идлиба. Как сообщают местные жители, стрельба в регионе по-прежнему не утихает. Численные потери несут все участвующие в столкновении формирования.В ходе наступления правительственных войск на позиции боевиков террористических формирований в районе населенных пунктов Аль-Самдания и Аль-Хамидия, находящихся в окрестностях Кунейтры, была уничтожена группа террористов. Кроме того, боевики понесли серьезный урон в военной технике: ликвидировано несколько автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и БМП террористов.

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