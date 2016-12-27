Новости России и мира сегодня, 27 декабря: события дня, новости последних часов

Последние новости России и мира на сегодня, 27.12.2016, сообщают о множестве событий. Выделить среди этого потока можно следующие новостные поводы: на Украине нашлись политические силы, которые вступились за русский язык, часто оказывающийся под ударом из-за действий нынешних властей. Дональд Трамп уверен, что его избрание помогло экономике.В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, предусматривающий популяризацию и защиту русского языка на территории страны. Ожидается, что соответствующий документ депутаты будут рассматривать в начале 2017 года.Весьма неожиданный для Украины законопроект внес на рассмотрение Рады депутат от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий. Документ называется "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине". Ближайшая дата, когда депутаты смогут рассмотреть этот закон - 17 января 2017 года, в минувшую пятницу парламентарии ушли на зимние каникулы.Следует уточнить, что русский язык на Украине является одним из двух наиболее распространенных языков общения - родным его признает треть граждан страны, а разговаривает на нем постоянно не менее половины жителей Украины. Русский язык не имеет статуса государственного, но об этом в последние годы в обществе постоянно идут жаркие споры.После смены власти на Украине в 2014 году предпринимаются попытки максимально вытеснить русский язык из общественной и социальной сферы. Ставший президентом страны Петр Порошенко исключил всяческую возможность придания русскому языку статуса государственного. Все эти два года на Украине активно меняются указатели и таблички, объявления на вокзалах, в аэропортах и в метро, переписываются школьные учебники, зарубежные фильмы дублируются исключительно на украинском языке.Эти скорее политические, чем оправданные какой-то необходимостью, меры неоднозначно воспринимаются населением и зачастую встречают сопротивление в русскоязычных областях, особенно в центральных и восточных регионах Украины. При этом киевские политики, в том числе и президент страны, сами нередко говорят на русском языке на официальных мероприятиях и международных встречах.Новые украинские власти также пытались запретить и гастроли российских артистов, составив "черный список" невъездных исполнителей. Причем, парадоксальным образом туда попали даже музыканты, родившиеся и выросшие на Украине, среди которых оказалась Наташа Королева.Очередная попытка защитить русский язык на государственном уровне исходит от парламентского меньшинства и, скорее всего, не будет услышана в Верховной раде. Высока вероятность того, что законопроект, внесенный в парламент нардепом Евгением Балицким, даже не будет одобрен на предварительных слушаниях в профильном комитете.Только один лишь факт победы республиканца на президентских выборах США уже поспособствовал тому, что экономика выросла на 10%. Об этом в своем Twitter написал сам Трамп, правда, не уточнив, какая именно экономика пошла в рост.«До моей победы мир был хмурым, не было никакой надежды», - именно такими мыслями поделился избранный президент Соединенных Штатов Америки со своими подписчиками. Однако все поменялось, - продолжает республиканец: «сейчас рынок растет почти на 10%, а траты на Рождество составили более триллиона долларов».При этом, Трамп, скорее всего - пока, не стал распространяться прогнозами, что может быть с экономикой после 20 января 2017 года - даты инаугурации избранного президента США.Организация Объединенных Наций (ООН) имеет потенциально большие возможности, однако в настоящее время эта международная организация представляет собой всего лишь место для встреч и приятного времяпрепровождения. Об этом на своей странице в Twitter написал избранный президент США Дональд Трамп."У Организации Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас это просто клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как грустно!" - говорится в твите миллиардера.Напомним, на прошлой неделе Трамп дал понять, что после его инаугурации США будут по-другому строить отношения с ООН, чем это было при президенте Бараке Обаме. "Что касается ООН, все будет иначе после 20 января", - написал он в Twitter.

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