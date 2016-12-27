Новороссия 27 декабря, новости сегодня: сводки ополчения, последние новости Дебальцево 27.12.2016, обстановка в Донбассе на сегодняшний день

Самые актуальные новости из Донбасса свидетельствуют о том, что украинские силовики, которые ранее согласились на перемирие, на самом деле самым жестоким образом его нарушают. Как и прежде, речь идет о многочисленных обстрелах мирных территорий. Вместе с этим разведка сил народного ополчения фиксирует прибытие в регион новой украинской техники.За прошедшие сутки силы ВСУ в Донбассе не менее 20 раз открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР. В ходе обстрелов активно использовались минометы, станковые противотанковые гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.По сообщениям представителей Народной милиции, наибольшей интенсивности достигли обстрелы села Калиновка - по нему открывали огонь 12 раз. Дважды были обстреляны районы села Логвиново и памятника князю Игорю. Кроме того, украинские силовики обстреляли села Желобок, Фрунзе и Новокиевка.Напомним, силы ЛНР в Донбассе с 24 декабря строго придерживаются введенного режима тишины, который постоянно нарушается украинскими военнослужащими. Однако на провокационные действия карателей ополченцы стараются не отвечать.В качестве жеста дорой воли власти Донецкой народной республики (ДНР) передали двух женщин руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.Согласно приведенным данным, процедура была проведена между Макеевкой и Донецком. Со стороны ДНР присутствовали представители министерства государственной безопасности. Они передали Рубану Ольгу Сворак и Анжелику Преснякову.Украинские военные вечером 25 декабря и наступившей ночью 26 декабря подвергли обстрелу из минометов села, находящиеся на южном фланге донецкого фронта: Коминтерново и Ленинское. Стрельба из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, начавшись в 18 часов 25 декабря, утихла только к 5 часам утра 26 декабря. Об этом сообщила военный корреспондент Марина Харькова на своей странице в соцсети.«Но при установившемся на южном фланге фронта затишье уже в 8 часов утра 26 декабря со стороны поселка Широкино в воздухе показался беспилотный летательный аппарат украинской армии.Вскоре беспилотник взял курс на север, к селу Саханка Новоазовского района ДНР. Долетев до Саханки, «дрон» проделал в воздухе «дугу», с заходом в сторону западных окраин села, после чего развернулся и направился в обратном направлении. Беспилотник противника вел видеосъемку местности, что по многократным наблюдениям всегда предшествует артиллерийским и минометным обстрелам населенных пунктов ДНР», - поведала она.Харькова отметила, что «вполне вероятно, что вслед за вечерними и ночными стрельбами по селам Коминтерново и Ленинское украинские вояки теперь снова берут под прицел Саханку».Военные Вооруженных сил Украины минувшим вечером два раза открывали огонь по окрестностям города Дебальцево из минометов. Об этом в понедельник сообщил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.Согласно данным источника, в минувшее воскресенье примерно в 20:30 (21.30 мск) и спустя полтора часа ВСУ открывали огонь по окрестностям Дебальцево из минометов. По уточненной информации, киевские силовики вели огонь из позиций в районе населенного пункта Луганское.

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