Ситуация в Дебальцево обострилась несколько дней назад после того, как украинские силовики предприняли несколько попыток прорвать оборону ополченцев Новороссии. Однако эти попытки не увенчались успехом. Более того, армия Украины не прекратила наступательную операцию даже после того, как стало известно об огромных потерях с украинской стороны.Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий рассказал подробности наступления украинских силовиков на Дебальцево.Плотницкий сообщил, что начало наступления было простым и банальным. Это была даже не попытка прорыва, но закончилась эта акция ВСУ именно наступлением. Разведгруппа украинских силовиков нарвалась на минное поле. Бойцы ВСУ пытались вытащить своих и привлекли для этого технику и живую силу.По данным командования Народной милиции ЛНР руководство внезапной операции загнало на высоты в районе Дебальцево более роты солдат. Внезапная атака украинских военных закончилась полным провалом.Военные Вооруженных сил Украины минувшим вечером два раза открывали огонь по окрестностям города Дебальцево из минометов. Об этом в понедельник сообщил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.Согласно данным источника, в минувшее воскресенье примерно в 20:30 (21:30 мск) и спустя полтора часа ВСУ открывали огонь по окрестностям Дебальцево из минометов. По уточненной информации, киевские силовики вели огонь из позиций в районе населенного пункта Луганское.В настоящее время уточняется информация о раненых.Наступление украинских силовиков в районе Дебальцево провалилось из-за отсутствия цели и смысла. Об этом заявил лейтенант Нацгвардии Украины Сергей Кутраков.Он пояснил, что по задумке командования ВСУ, операция должна была позволить украинским силовикам занять более выгодные позиции на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Однако бессмысленная попытка продвинуться на несколько сотен метров вперед привела к большим потерям личного состава и лишению стратегического преимущества.«В ВСУ есть такой термин, как операция «Очко». Это когда тактический маневр заканчивается провалом. Произошедшее на Светлодарской дуге как раз и было «операцией О». Бесполезно пытаться достичь тактических успехов без стратегической нацеленности на победу», - заявил Кутраков.Стоит напомнить, что первая попытка прорвать оборону ЛНР на дебальцевском направлении была предпринята украинскими силовиками 18 декабря, с тех пор ВСУ продолжают безуспешные атаки.

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