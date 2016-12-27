Сирия сегодня, 27 декабря: новости последних часов, обзор карты боевых действий, ситуация в Алеппо на сегодня, 27.12.2016, война в Сирии

Ситуация в Сирии продолжает оставаться в центре мирового внимания по той причине, что боевые действия в этой стране никак не могут полностью закончиться, чтобы население, которое уже много лет страдает, вздохнуло с облегчением. Совместные усилия ВКС РФ и правительственных войск Сирии недавно позволили полностью освободить от террора город Алеппо.Глава дипломатического ведомства Казахстана Ерлан Идрисов подтвердил готовность казахской стороны предоставить площадку для переговоров России и Турции по Сирии в Астане. Казахстан будет всячески способствовать успеху миротворческих переговоров, подчеркнул министр.«Было общее понимание возможной удобности площадки Астаны для проведения межсирийских переговоров, - пояснил Идрисов в ходе пресс-брифинга. - Созданием климата для этих переговоров и содержательной частью занимаются наши международные партнеры, в частности, Россия и Турция. Эта работа сейчас проводится, мы находимся в контакте».Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что переговорная площадка в Астане выгодно дополнит женевский формат переговоров.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что российские военные обнаружили в городе Алеппо массовые захоронения мирных жителей, подвергшихся пыткам, сообщается в пресс-релизе МО РФ.«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало. Все тщательно документируется, как тяжелейшие военные преступления террористов и будет предано максимальной огласке. Чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства», - заметил Конашенков.Он добавил, что единственных, кого пока не удается найти в Восточном Алеппо, - это сотрудников сирийской организации «Белые каски», которые, как ранее заявлял Конашенков, близки к террористической организации «Джебхат ан-Нусра».Также Игорь Конашенков заявил, что умеренная оппозиция заминировала огромные территории Алеппо, причем не только улицы. По его словам, все дни, пока российские офицеры Центра примирения организовывали заезды в подконтрольные боевикам районы автобусов, умеренная оппозиция минировала территорию города.«Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы и даже детские игрушки», - добавил Конашенков.Он пояснил, что также были обнаружены три танка, две пушки, две реактивных системы залпового огня и «несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем».На территории Алеппо, добавил он, было найдено семь огромных складов с боеприпасами, которых, по его мнению, хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов.Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1077. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94.В понедельник, 26 декабря, оперативное командование сирийской армии потребовало от боевиков исламистской коалиции "Джейш аль-Фатх" покинуть районы Рашидин-4 и Рашидин-5 на юго-западе Алеппо в течение ближайших 72 часов. В ином случае эти районы будут зачищены при поддержке авиации.Крупный район Рашидин остается последним подконтрольным исламистам на юго-западе города. На северо-западной окраине под частичным контролем боевиков остается район Лерамун. На обоих направлениях практически ежедневно идут обстрелы с позиций исламистов и локальные перестрелки.Практически ежедневно боевики обстреливают соседние с Рашидином районы 1070, 3000, школу Хикма и отступать явно не собираются, поэтому ультиматум правительственных сил рассчитан больше на медийный результат. Все здесь понимают, что бандформирования просто так не уйдут и готовятся к возобновлению активных боевых действий на юго-западных окраинах.Для союзных войск важно овладеть не только районом Рашидин, но и пригородами Хан аль-Асаль, Хирбет Калария, Мансура и Шейх Дарвиш, чтобы обеспечить уверенный контроль над всем юго-западным Алеппо. В таких условиях можно возобновлять наступательную операцию южнее - в районе г. Хан Туман.В пункте временного размещения жителей восточного Алеппо, в районе Бенезид, нуждающимся передано около двух тонн гуманитарных грузов.Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари.Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, «1070», Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хикма в городе Алеппо.Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.На востоке Алеппо идут бои в районе военно-воздушной академии. Боевикам, контролирующим юго-западные пригороды Алеппо, предъявлен ультиматум с требованием в течение 72 часов сдать правительству Сирийской Арабской Республики районы Рашидин-4 и Рашидин-5.Боевики «Джабхат Фатх-аш-Шам» арестовали нескольких членов группировки «Сукур аль-Джабаль», вернувшихся по своим домам в провинцию Идлиб из приграничных районов соседнего Алеппо, где они принимали участие в боях на стороне Турции в операции «Щит Евфрата».Отряды SDF продолжают наступление в направлении Табки. Освобождены от ИГ н.п. Hadaj, Wajuma, Atshanat Ali Omar, Kardoush и Alkarji.У города Ракка авиация коалиции уничтожила 8 тактических подразделений, 11 боевых позиций, четыре тактических транспортных средства, тяжелый пулемет, начиненный взрывчаткой автомобиль и повредила маршрут поставок ИГ.Сирийская правительственная армия приступила к освобождению одного из ключевых пунктов сил «умеренной оппозиции» в непосредственной близости от Дамаска - долины Вади Барада и селения Басимех. Основной целью войск Асада в данном случае является установление контроля над источниками пресной воды в Вади Барада, которая снабжала весь Дамаск до того, как ее отравили повстанцы.Сирийские ВВС нанесли ряд ударов по позициям «умеренной оппозиции», оказывая помощь силам народного ополчения и подготавливая условия для наступления на отравителей источников Аль-Фиджа в Вади Барада, которые лишили пресной воды население Дамаска.

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