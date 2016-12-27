Новости Украины сегодня, 27.12.2016: обзор событий дня, последние новости в Украине на сегодня, 27 декабря

На Украине происходит большое количество событий, среди которых сегодня, 27 декабря, можно выделить следующие новостные моменты: президент Украины Петр Порошенко нашел нового врага. Россия и Украина рассмотрят вопрос о передаче Киеву украинских заключенных из Крыма. Небоевые потери украинской армии в текущем году превысили боевые.Окружение президента Украины Петра Порошенко предпринимает попытки отправить в отставку главного банкира страны. Уволить руководителя Национального банка Валерию Гонтареву хотят также в "Батькивщине" и в Радикальной партии Олега Ляшко.Наказать Гонтареву призывают депутаты из УДАРа, Радикальной партии и "Батькивщины". А уважаемый на Западе нардеп Сергей Тарута в интервью австрийским СМИ утверждал, что главный банкир Украины причастна к отмыванию денег, полученных в качестве помощи от МВФ и Евросоюза. Ближайшие соратники Порошенко тоже невзлюбили Гонтареву."Против нее работает внутреннее окружение президента - речь о ближайших лицах, возможно, это Константин Григоришин. В схеме участвует и Арсен Аваков, а он не вступал бы в прямой конфликт с президентом", - сказал политолог Руслан Бортник.Тем временем в Киеве появилась информация о том, что Гонтареву могут уволить по "мягкому" сценарию: отправить на новую должность, суть которой - дальнейшие переговоры с МВФ. На место главы НБУ может быть назначен нынешний руководитель ПриватБанка Александр Шлапак. Власти Украины объявили о национализации этого банка. В понедельник, 26 декабря стало известно, что несколько компаний, взявших в ПриватБанке крупные кредиты, начали процедуру банкротства.Между тем в понедельник в Киеве продолжились акции протеста с требованием отправить в отставку главу Нацбанка. Гонтареву обвиняют в падении курса национальной валюты, что негативно сказалось на экономике и привело к массовому обнищанию населения. На прошлой неделе Тернопольский горсовет обратился к президенту Украины с призывом уволить Гонтареву "как лицо, непосредственно ответственное за девальвацию национальной валюты и снижение покупательной способности граждан Украины". С аналогичным требованием к Петру Порошенко обращались и депутаты из комитета по финансовой политике Верховной Рады.Самой массовой акцией с требованием отставки главного банкира страны стал так называемый "Финансовый майдан". 15 ноября 2016 года улицы Киева и других крупных городов страны вышли обманутые вкладчики банка "Михайловский" и других обанкротившихся банков, а также активисты "Батькивщины". Помимо требований о возврате своих денег, они высказывали недовольство высокими тарифами на коммунальные услуги.Вооруженные силы Украины представили данные о потерях за 2016 год.Так общее количество потерь в 2016 году составило 467 бойцов, среди которых небоевых несколько больше - 256, чем боевых - 211. Помимо этого, украинская армия лишилась более 100 единиц военной техники и вооружения в ходе боевых действий. Такие данные ВСУ представили запрос украинской службы ВВС.В начале декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что за весь период конфликта в Донбассе украинская армия потеряла 2636 военных, из которых 2148 причислены к боевым потерям.Однако данные, представленные Киевом, противоречат сообщениям разведчиков ЛНР и ДНР. Так, только небоевые потери ВСУ в Донбассе порой достигают ста человек в неделю, по данным Донецка и Луганска. В основном украинские военнослужащие гибнут из-за алкоголизма, болезней и несчастных случаев, спровоцированных плохими условиями быта.МИД РФ направил запрос в МИД Украины о готовности Киева принять украинских граждан, осужденных в России. По словам российского омбудсмена, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о передаче Киеву 17 граждан Украины, отбывающих наказание в исправительных колониях республики Крым и других регионов России.«Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины», - сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.26 мая российский омбудсмен подняла вопрос о передаче осужденных до весны 2014 годы украинских гражданах, заявив, что Киев не реагирует на призывы перевести этих заключенных в аналогичные учреждения на территории Украины. По ее словам, нет оснований для того, чтобы они отбывали наказание или находились под арестом в России, потому что эти люди совершали преступления как граждане Украины на территории Украины.«Мы будем углублять наше сотрудничество, по крайней мере, мы имеем для этого решимость и взаимный мониторинг порядка условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины, считаем эффективным и важным для людей, особенно в условиях того политического противостояния, которое сейчас заплетается между двумя государствами. Мы, не вдаваясь в политику, считаем, что уполномоченные по правам человека должны работать, как врачи, без границ», - рассказала Москалькова.Ранее пресс-секретарь украинского омбудсмена Михаил Чаплыга говорил, что Киев не против, чтобы Татьяна Москалькова нанесла визит в николаевское СИЗО, где содержатся российские военнослужащие, похищенные на границе Крыма и Украины. Однако позже украинская сторона выдвинула условие: российский омбудсмен сможет навестить Максима Одинцова и Александра Баранова только после того, как Валерия Лутковская получит доступ в СИЗО Симферополя, где содержатся граждане Украины. вскоре стороны достигли соглашения о посещении заключенных в России и на Украине.

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