Новости России и мира сегодня, 27.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 27 декабря

Самые последние новости России и мира, которые актуальны на сегодняшний день, 27 декабря, передают информацию о следующих событиях: Дональд Трамп поставил Барака Обаму на место из-за высказанной им самоуверенности. Новый президент Молдавии выбрал Россию, отвернувшись от Евросоюза. В Турции запретили писать о расследовании убийства российского посла.Президент США Барак Обама, который совсем скоро уйдет с этого поста, признался, что ежели у него была возможность баллотироваться на третий срок, то он обязательно бы одержал победу на президентских выборах. Впрочем, его быстро осадил преемник на этом посту Дональд Трамп, который заметил, что Обама слишком самоуверен."Президент Обама сказал, что, по его мнению, он одержал бы победу надо мной на выборах. Он должен был так сказать, но я говорю - ни за что", - написал избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.Судя по сообщению республиканца, он считает, что нынешний глава Белого дома сам сделал все, чтобы люди от него отвернулись. Трамп перечислил проблемные темы, из-за которых Обаме, по его мнению, больше не суждено стать народным любимчиком. К ним он отнес растущую безработицу, сомнительные успехи в борьбе с запрещенной в в России террористической группировкой "Исламское государство" и реформу системы медицинского страхования, известную как Obamacare.С заявлением об уверенности в победе Барак Обама выступил в интервью CNN. "Я уверен в том, что если бы я вновь участвовал в борьбе за пост президента и подчеркивал эти мысли (о толерантности, открытости и так далее. - прим. ред.), то, думаю, я бы мобилизовал большинство американцев с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей", - пояснил глава Белого дома.Он подчеркнул, что, по его мнению, большинство граждан США "действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма". Себя же Барак обама, по всей видимости, считает тем, кто способен воплотить эти идеалы в жизнь.Напомним, республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, оставив позади выдвинувшуюся от Демократической партии и поддерживаемую нынешним главой Белого дома Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.Со здания резиденции недавно избранного президента Молдавии Игоря Додона исчез флаг Евросоюза, который появился там при прошлом главе государства Николае Тимофти.Флаг Европейского союза, представляющий собой круг из звезд на синем фоне, долгое время располагался на здании президентской резиденции в Кишиневе рядом с государственным флагом Молдавии. Это должно было символизировать стремление страны войти в Евросоюз - такой курс был взят прошлым президентом республики Николаем Тимофти.На данный момент нет информации о том, почему был снят флаг Евросоюза. Возможно, это было сделано как по распоряжению нового главы государства, так и по каким-либо другим причинам.Лидер Партии социалистов Игорь Додон одержал победу во втором туре президентских выборов в Молдавии в ноябре этого года. По данным ЦИКа, он получил более 52% голосов избирателей, тогда как его соперница от проевропейских партий Майя Санду заручилась поддержкой 47,82% проголосовавших. Церемония инаугурации избранного главы государства состоялась 23 декабря.Додон ранее неоднократно критиковал власти страны за избранный ими курс на евроинтеграцию и объединение с Румынией, заявляя, что это нанесет тяжелейший урон республике и ее экономике. В то же время он неоднократно высказывался за "стратегическое партнерство" с Россией и разворот политики Молдавии в сторону Евразийского экономического союза. При этом он отмечает, что курс на Европу поддерживают все меньшее число граждан страны, а количество сторонников сближения с Россией растет.Кроме того, новый глава молдавского государства ранее заявлял, что признает Крым российской территорией. При этом свой первый иностранный визит в качестве президента страны Додон обещал совершить в Москву.Власти Турции ввели запрет для СМИ на разглашение информации о ходе расследования убийства российского посла Андрея Карлова. Решение будет действовать до окончания расследования покушения. Также под запрет попали фотографии с места преступления.Решение было вынесено мировым судом Анкары. Инициатива принятия такого вердикта исходила от бюро уголовных расследований. В целом в турецком обществе она нашла поддержку.Согласно решению суда, СМИ не имеют права называть подозреваемых, а также других лиц, имеющих отношение к инциденту. Также журналистам запрещено публиковать фотографии с места убийства.Напомним, что российский посол был убит турецким полицейским Мевлютом Алтынташем 19 декабря во время выступления на фотовыставке. Позже он был ликвидирован отрядом спецназа.

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