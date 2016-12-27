Новороссия 27 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 27.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 27 декабря

Несмотря на то, что несколько дней назад в очередной раз между Киевом и представителями Донецкой и Луганской народных республик было достигнуто соглашение о прекращении огня на территории Донбасса в предновогодний период и после него, украинские силовики раз за разом обстреливают населенные пункты региона. Все это фиксируется международными наблюдателями.Киев блокирует процесс обмена пленными и до 1 января 2017 года прорыва в вопросе не будет. Об этом со ссылкой на руководство Луганской и Донецкой народных республик.В ДНР и ЛНР прокомментировали слова советника главы службы безопасности Украины Юрия Тандита, который заявил, что официальный Киев надеется на возобновление процесса обмена пленными. В руководстве республик отметили, что именно украинская сторона блокирует обмен пленными, лишь создавая видимость бурной деятельности.«Сейчас они не предоставляют необходимые списки, не согласовывают никакие действия, а лишь имитируют бурную деятельность, в том числе такими заявлениями», - пояснил заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего.Между тем, депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко заявил, что в представленных украинской стороной предварительных списках присутствуют фамилии 40 человек, которые уж были обменены на служащих ВСУ и давно находятся на свободе. По словам Руденко, таким образом Киев пытается получить политические дивиденды от «игры с пленными», тогда как народные республики давно готовы произвести оговоренный минскими соглашениями обмен пленными по формуле «все на всех».Двое украинских военнослужащих потерялись, возвращаясь из больницы на автомобиле. Об этом сообщили в пресс-центре «АТО». «Около 16:00 26 декабря 2016 года в районе КПВВ Золотое двое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задания на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками. Сейчас с ними связь отсутствует», - говорится в сообщении.Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий поздравил сотрудников МЧС республики с профессиональным праздником.«Спасатель это кто? Вы знаете, мне показалось, что это - состояние души, это внутреннее желание быть полезным людям, это готовность всегда прийти на помощь», - отметил Плотницкий.Кроме того, руководитель республики поблагодарил «братскую Россию», которая предоставила Луганску 100 единиц спецтехники.ВСУ перебросили литовских наемников к линии соприкосновения в район населенного пункта Счастье. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко."Так, в район населенного пункта Счастье на территорию охотничьего хозяйства прибыло четыре грузовых автомобиля "КамАЗ" с личным составом неустановленного подразделения. Форма, экипировка и разговорная речь дают нам основание считать их литовскими наемниками", - сообщил Марочко.Комиссия Генерального штаба ВСУ, выяснявшая обстоятельств больших потерь в подразделениях ВСУ в районе Дебальцево, приняла решение отстранить от занимаемой должности командира 54-й бригады Горбатюка. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.Подразделения ВСУ при поддержке артиллерии 18 декабря начали предпринимать попытки прорыва в районе Дебальцево. По данным Народной милиции ЛНР, потери украинской стороны составили более 50 человек убитыми и около 100 ранеными. Украинский Генеральный штаб направил в зону так называемой "АТО" комиссию для выяснения обстоятельств больших потерь в подразделениях ВСУ в районе Дебальцево."По результатам работы комиссии Генштаба вооруженных сил Украины во главе с секретарем СНБО (Александром) Турчиновым и командующим "АТО" (Сергеем) Попко принято решения об отстранении от командования 54-й бригадой полковника Горбатюка", - отметил майор."Связано это с неумелым командованием, приведшим к многочисленным потерям, огромной недостачей материальных средств и боеприпасов, а также сокрытием истинного положения дел во время наступательной операции вооруженных сил Украины", - уточнил Марочко.Представитель Народной милиции добавил, что "по всей видимости, именно с недостачей боеприпасов был связан беспорядочный огонь со стороны ВСУ на Дебальцевском направлении"."Таким образом Горбатюк пытался скрыть хищение и продажу боеприпасов за ширмой расхода во время неудачной наступательной операции", - пояснил Марочко.Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко сообщил, что военное руководство Украины продолжает скрывать истинные масштабы потерь личного состава, которые ВСУ понесли в ходе попыток прорыва в районе Дебальцево.По его словам, хирургические отделения близлежащих населенных пунктов переполнены, а городские морги взяты под охрану военнослужащими."Сделано это для недопущения утечки информации о личностях погибших и передачи сведений их родственникам. Поскольку после этого военное руководство не сможет утилизировать тела погибших в крематории и выдать погибших за пропавших без вести или попавших в плен", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.Украинская сторона нацелена на затягивание военного конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник журналистам заявил депутат Народного совета Луганской народной республики Дмитрий Сидоров.По словам политика, Киев самыми изощренными способами пытается уйти от принятия решений, направленных на мирное урегулирование регионального конфликта.«Украине выгоднее конфликт, чем его мирное урегулирование», - подчеркнул Сидоров.Украинские силовики за минувшие сутки 189 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Несмотря на введенный «режим тишины» украинские силовики за прошедшие сутки 189 раз нарушили режим прекращения огня», - сказал представитель командования.По данным Басурина, с позиций ВСУ были выпущены 34 мины калибрами 82 и 120 мм, а также 87 боеприпасов из различного типа гранатометов. Кроме того, применялись вооружение БМП и стрелковое оружие.Согласно информации командования, под огнем противника оказались поселок Широкая Балка под Горловкой, окраины Докучаевска, Ясиноватой, села Васильевка Ясиноватского района, Коминтерново и Ленинское Новоазовского района на юге страны.Украинские силовики сегодня днем обстреляли из минометов район контрольно-пропускного пункта «Александровка» к западу от Донецка на линии разграничения между Украиной и ДНР. Об этом накануне сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.«В 15:35 украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 120 мм по району контрольно-пропускного пункта «Александровка», - поведал осведомленный источник.Известно, что на момент обстрела через КПП двигалось гражданское население, пострадавших нет.По данным источника, в это же время под минометным обстрелом оказалась территория бывшего аэровокзала Донецка.Полномочный представитель Донецкой Народной Республики на пресс-конференции в Москве сообщил о возможном объединений ДНР и ЛНР.Спикер парламента ДНР отметил, что Киеву будет сложнее оказывать влияние на две независимые силы. Сейчас под минскими соглашениями стоят подписи ЛНР и ДНР, и особой необходимости в немедленном объединении республик пока нет.Республики Донбасса тесно сотрудничают и в будущем не исключают возможность слияния. Однако сейчас эффективнее оставаться в существующем положении, так как Украине приходится вести диалог с двумя сторонами, Киеву значительно сложнее воздействовать на ЛНР и ДНР.Украинская армия продолжает перебрасывать тяжелое вооружение к границе Донецкой народной республики. Об этом в понедельник заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.В частности, в село Ласточкино переброшено 14 самоходных гаубиц «Акация» калибра 152-мм, в село Тоненькое - три зенитно-ракетных комплекса «Оса». В селе Вершина, который располагается недалеко от Горловки, обнаружено пять самоходных гаубиц «Акация», а в селе Семигорье под Дебальцево - семь гаубиц Д-30.«В Мирное для усиления позиций 56 отдельной мотопехотной бригады отмечено прибытие до 200 человек личного состава из состава националистического батальона Украины «Сич», - пояснил Басурин.Напомним, что в конце декабря враждующие стороны в Донбассе договорились о прекращении огня, однако вскоре договор был нарушен украинскими военнослужащими.

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