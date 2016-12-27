Сирия 27 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 27 декабря, обзор военных действий в Сирии 27.12.2016, война в Сирии

Ряд населенных пунктов в Сирии присоединяется к режиму прекращения огня, что не может не вызывать оптимизм в рядах местного населения. Тем временем, боевики из ряда запрещенных террористических группировок - продолжают обстрелы и не готовы складывать оружие. Россия со своей стороны делает все возможное для стабилизации ситуации в Сирии.Президент России Владимир Путин проинформировал коллег по ОДКБ о шагах по нормализации обстановки в Сирии. Этот вопрос глава государства поднял в ходе своего выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.«Президент России Владимир Путин проинформировал своих коллег о тех шагах, которые предпринимает Россия по стабилизации обстановки в Сирии, о взаимодействии в этом вопросе с Турцией и Ираном», - поведал генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.Помимо этого, Путин в ходе своего выступления отметил, что число горячих точек в мире не уменьшается, все это беспокоит страны - участницы ОДКБ. При этом глава государства заметил, что встреча в формате неформального обмена мнениями позволит обсудить ситуацию, которая складывается в сфере безопасности стран Организации, поговорить о том, что происходит в мире.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Астане готовы принять все стороны, участвующие в переговорах по Сирии. «Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», - сказал он.Назарбаев отметил, что вчера он поговорил об этом с Путиным, а также с президентом Турции Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. «Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», - подчеркнул казахстанский лидер.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу связался с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Сирии и мер по установлению режима прекращения огня, сообщили в российском дипведомстве.Как сказано в сообщении на сайте МИДа, два министра обменялись мнениями «о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории» страны, отметив необходимость усиления борьбы с террористами в соответствии с положениями совместного заявления России, Турции и Ирана.Кроме того, Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с трагедией в Черном море, где разбился Ту-154 Минобороны России.Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о создании механизма наблюдения за военными преступлениями в Сирии полна недоработок, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин. Дипломат обратил внимание на то, что новая структура «будет действовать на основе добровольных взносов», а значит - будет зависеть от спонсоров.«Понятно, что это будут расследования, носящие «антидамасский», «антиасадовский» характер», - предостерег Чуркин.В свою очередь постпред Сирии при ООН Башар Джаафари расценил решение о создании следственного механизма как «грубое вторжение во внутренние дела» его страны.Еще два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий удалось подписать в результате переговоров с участием российского центра по примирению враждующих сторон в САР.В провинциях Латакия и Хомс два населенных пункта присоединились к соглашению, которое ранее уже подписали 1075 городов и поселений в Сирии.Не прекращаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.Пока количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности условиям прекращения боевых действий, не изменилось - их по-прежнему 94, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в САР.Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Боданов в понедельник встретился с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом. Об этом проинформировала пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.В ходе диалога дипломаты обсудили текущую ситуацию в зоне конфликта в Сирии, а также борьбу с терроризмом.«С акцентом на необходимость… активизировать усилия по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», - указано в заявлении ведомства.В пункте временного размещения жителей восточного Алеппо, в районе Бенезид, нуждающимся передано около двух тонн гуманитарных грузов.Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари.Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, «1070», Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хикма в городе Алеппо.Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.На востоке Алеппо идут бои в районе военно-воздушной академии. Боевикам, контролирующим юго-западные пригороды Алеппо, предъявлен ультиматум с требованием в течение 72 часов сдать правительству Сирийской Арабской Республики районы Рашидин-4 и Рашидин-5.Турецкая армия ведет бои в районе кольцевой развязки и района «Молодежный проект» в городе Эль-Баб.Не менее 30 мирных жителей Эль-Баба пытавшихся бежать из города, погибли из-за заложенных террористами ИГ мин и самодельных взрывных устройств, многие получили ранения, - сообщается Турецким генштабом.Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу и боевую позицию ИГ.Состоящие преимущественно из курдов формирования «Сирийских демократических сил» входе наступления на Ракку готовятся взять контроль над сирийским городом Табка и расположенной рядом платиной ГЭС на реке Евфрат. Об этом рассказал представитель партии сирийских курдов «Демократический союз» Абд Салам Али.По словам политика, курдские вооруженные формирования СДС наступают на Табку в рамках операции по окружению считающейся столицей «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) Ракки. В данный момент боевые действия ведутся в районе расположенного на побережье крупнейшего в Сирии водохранилища Эль-Асад замка Джаабар.«Бои сейчас разворачиваются к северо-западу от Ракки, которая считается столицей террористов. 25 декабря шли вооруженные столкновения в районе замка Джаабар», - поведал политик.По словам Абд Салам Али, сейчас силы СДС находятся в 45 км от Ракки, после завершения окружения столицы ИГИЛ начнется штурм города. Политик подчеркнул, что риска взрыва платины террористами нет, поскольку в этом случае потоки воды из водохранилища в первую очередь смыли бы саму Ракку.Боевики ИГ в очередной раз безрезультатно атаковали авиабазу Т-4 в районе холмов Аш-Шаара.Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Бузайна, Дума, Джобар, Кабун, Хауш-Эль-Фара, Мазраад - Махмуд, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста.Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Эль-Фаддалия, Джобар, Кепта, Кабун, Хауш-Эш-Шеллак и Хауш-Насри.Сирийская Арабская Армия продолжает успешное наступление в районе города Вади-Барада с целью вернуть контроль за водоснабжением Дамаска.На северо-востоке провинции турецкие пограничники открыли огонь по группе сирийских молодых людей, в результате чего погибли, по меньшей мере, 3 человека.Авиация коалиции у города Шададди уничтожила две тактические единицы, две машины и тяжелый пулемет ИГ.Боевики ИГ продолжают атаковать гарнизон Дейр-Эз-Зора. Отражено нападение ИГиловцев на квартал Ас-Синаа в городе Дейр-эз-Зор.ВВС Сирии нанесли авиаудары по местам скопления боевиков на острове Сакр, в кварталах Аль-Хавика и Ас-Синаа, в населённых пунктах Хусейния и Бгелия, а также в окрестностях бывшей базы 37-й бригады.

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