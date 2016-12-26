Чужие дети 2016

Когда Сергей ушел из семьи, в которой оставил дочь Асю, к молодой любовнице Наташе, он не подумал о чувствах своей маленькой дочери. А Ася очень тяжело пережила развод родителей, который отразился на ней самым печальным образом — Ася заболела лейкозом. Бывшая жена Сергея Лена в отчаянии бросается за помощью к своему экс-супругу, в новой семье которого уже подрастает дочь Катя. Именно девочка может стать подходящим донором для Аси. Но жена Сергея Наташа категорически против этого. «Чужие дети» — мелодрама о тяжелом выборе в непростой ситуации.В роляхАнна Тараторкина, Виталий Кудрявцев, Татьяна Кречетова, Ксения Попович, Дмитрий ЯчевскийЧужие дети 2016 (Россия 1)

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163730-news.html