Когда Сергей ушел из семьи, в которой оставил дочь Асю, к молодой любовнице Наташе, он не подумал о чувствах своей маленькой дочери. А Ася очень тяжело пережила развод родителей, который отразился на ней самым печальным образом — Ася заболела лейкозом. Бывшая жена Сергея Лена в отчаянии бросается за помощью к своему экс-супругу, в новой семье которого уже подрастает дочь Катя. Именно девочка может стать подходящим донором для Аси. Но жена Сергея Наташа категорически против этого. «Чужие дети» — мелодрама о тяжелом выборе в непростой ситуации.
В ролях Анна Тараторкина, Виталий Кудрявцев, Татьяна Кречетова, Ксения Попович, Дмитрий Ячевский
Чужие дети 2016 (Россия 1)
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