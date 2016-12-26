ЦБ установил курсы доллара и евро на 26 декабря

Банк России понизил на одну копейку официальные курсы основных мировых валют на понедельник, 26 декабря. Доллар подешевел — до 60,85 рубля, евро — до 63,54 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на понедельник равна 62,0632 рубля.Эксперты считают, что сегодня рубль проведет спокойный день, так как большинство мировых фондовых рынков закрыты в связи с праздником Рождества.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163729-news.html