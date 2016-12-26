ЦБ установил курсы доллара и евро на 26 декабря

Банк России понизил на одну копейку официальные курсы основных мировых валют на понедельник, 26 декабря. Доллар подешевел — до 60,85 рубля, евро — до 63,54 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на понедельник равна 62,0632 рубля.
Эксперты считают, что сегодня рубль проведет спокойный день, так как большинство мировых фондовых рынков закрыты в связи с праздником Рождества.
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