Пакистан повелся на фейк СМИ и пригрозил Израилю ядерным оружием

Фейк издания AWD News спровоцировал конфронтацию в социальной сети Twitter между двумя ядерными державами — Израилем и Пакистаном, пишет The Guardian.Журналисты ранее опубликовали материал под названием «Министр обороны Израиля: если Пакистан отправит сухопутные войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом».В выдуманном интервью бывший министр обороны Израиля Моше Яалон якобы пригрозил «уничтожить» Пакистан в том случае, если официальный Исламабад осмелится отправить в Сирию суннитских боевиков.В публикации утверждалось, что Пакистан в рамках операции международной коалиции по борьбе с боевиками «Исламского государства» намерен ввести на территорию Сирии сухопутные войска.«Яалон» в ответ на решение властей Пакистана отправить в Сирию наземные войска заявил, что «мы знаем, что делать — уничтожим их ядерным ударом».Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф повелся на непроверенную информацию и в своем Twitter напомнил властям Израиля, что Пакистан вообще-то тоже является ядерной державой и в случае чего последует ответ.Минобороны Израиля вскоре поспешило успокоить своего пакистанского коллегу, заверив, что ни бывшие, ни действующие представили министерства обороны Израиля ничего подобного никогда не говорили.

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