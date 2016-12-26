В цервки Шри-Ланки прихожанам раздали брошюру с песней Тупака

На Шри-Ланке в одной из церквей прихожанам по ошибке раздали праздничную брошюру с текстом песни Hail Mary американского рэпера Тупака Шакура, пишет The Guardian.По всей видимости, такое стало возможным в результате путаницы — название композиции рэпера Hail Mary является английским вариантом традиционной христианской молитвы Ave Maria.— Большинство прихожан были в шоке, возможно это такая шутка, или кто-то на самом деле специально поместил текст рэп-песни в брошюру, — говорит Эндрю Чокси, присутствовавший на службе.В результате за всю тысячелетнюю историю рождественских служб слово «n*ggas» на ней прозвучало впервые.В версии Тупака автор просит Деву Марию помолиться за грешников, однако в отличии от молитвы Ave Maria Шакур обращается к ней довольно в грубой форме.

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