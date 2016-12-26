Соратник Трампа спрогнозировал отмену 70% указов Обамы

Бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич заявил, что после инаугурации избранный президент США Дональд Трамп отменит около 70% указов, подписанных действующим лидером Бараком Обамой, сообщает телеканал Fox News.— Я считаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60% или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы. Также мне кажется, что он попробует наладить контакт с некоторыми представителями Демократической партии, что может удивить республиканцев, но эти действия помогут Трампу добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате, — сказал Гингрич.Также он подметил, что Трамп с помощью мощного штата юристов сможет отменить даже те указы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежали пересмотру.Тут же Гингрич рассказал про последние дни Обамы на посту президента США. По мнению экс-спикера, действующий президент напоминает куклу, из которой выпустили воздух.

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