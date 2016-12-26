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В Лимпопо трое импотентов погибли при попытке изнасиловать самку крокодила

В Лимпопо трое импотентов погибли при попытке изнасиловать самку крокодила

В ЮАР в провинции Лимпопо на севере страны трое братьев стали жертвами родичей самки крокодила, которую мужчины изнасиловали по совету местного шамана. Об этой необычной истории изданию Mzansi Live рассказал отец погибших.

По его словам, братья страдали импотенцией — якобы на их семью наложили проклятие, которое можно было снять в случае ритуального обряда, суть которого в групповом изнасиловании самки крокодила в стоячей воде.
Получив от шамана амулет, который должен был защитить братьев от родственников самки крокодила, мужчины отправились «исцеляться», однако по неизвестным причинам амулет не сработал — мужчины были растерзаны. Тела двоих удалось найти, третье, скорее всего, съели представители отряда водных позвоночных.

— Ребята сделали смелый выбор. Они хотели избежать разводов со своими женами, поэтому согласились провести ритуал. Мы потеряли драгоценные жизни, но небеса ликуют, потому что получили чистые души, — говорит убитый горем отец.

При этом к шаману никаких претензий у него нет, поскольку в данном регионе, по словам местных жителей, подобный ритуал обычно решает мужские проблемы.



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