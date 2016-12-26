Сирия сегодня, 26.12.2016: новости последних часов, ситуация в Алеппо, сводки, обзор боевых действий в Сирии на сегодня, 26 декабря 2016

Военные действия в Сирии продолжаются. Боевики наносят удары по правительственным войскам в ряде населенных пунктов, на что получают адекватный ответ. Тем временем, в Алеппо были обнаружены массовые захоронения, которые лишний раз подтверждают животную сущность многих террористов. В целом ситуация в стране остается достаточно тяжелой.В Астане готовы принять все стороны, участвующие в переговорах по Сирии. Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.«Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», - заверил казахстанский лидер.По его словам, накануне он обсудил этот вопрос с российским лидером, президентом Ирана Хасаном Роухани и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и все дали свое согласие.«Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», - добавил Назарбаев.Военно-воздушные силы Сирийской Арабской Республики успешно ликвидировали в провинции Идлиб 20 боевиков так называемого «Исламского государства».11 террористов уничтожены в районе города Маарет-Мисрин. Еще девять исламских радикалов были убиты вблизи города Серакаб.Напомним, ранее стало известно о том, что боевики «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в России) перебрасывают свои отряды в Дейр эз-Зор.Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) перебрасывают силы из иракского Мосула в сирийские города Дейр эз-Зор и Пальмиру.Разведка правительственных войск Сирии сообщила о том, что колонна из 29 машин пересекла границу страны и взяла курс на Пальмиру. Группировка боевиков насчитывает 300 человек. Беспилотный разведчик сирийской армии зафиксировал массовую переброску тяжелых видов вооружения из окрестностей города Эль-Баб в сторону осажденного Дейр эз-Зора. Террористы стремятся установить контроль над нефтяными скважинами в провинции Хомс, добыча «черного золота» составляет основу экономики ИГИЛ.Массовые захоронения мирных жителей, подвергшихся пыткам и расправе со стороны боевиков, обнаружены в освобожденном Алеппо, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. "Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову", - сказал он."И это, по всей видимости, только начало", - добавил Конашенков. При этом он отметил, что единственные, кого пока не удается найти в Восточном Алеппо, - это так называемые "волонтеры-спасатели" из "Белых касок". Все преступления террористов документируются, подчеркнул военачальник, добавив, что эти данные будут преданы максимальной огласке.По словам Конашенкова, "умеренная оппозиция" перед освобождением Восточного Алеппо расставила много мин. "Все последние дни, пока российские офицеры Центра примирения организовывали заезды в подконтрольные боевикам районы автобусов, сами "умеренные оппозиционеры" активно "готовили" территорию, минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы и даже детские игрушки", - сказал он.Общее число людей, которые были эвакуированы их восточных районов Алеппо в провинцию Идлиб, достигло 44 тысяч человек. Об этом в понедельник журналистам рассказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Согласно предварительным данным, речь идет о боевиках и членах их семей.Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации поведало о том, что сирийские террористы заминировали в Алеппо не только улицы и машины, но и детские игрушки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163611-news.html