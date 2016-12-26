«Новости Новороссии»: Пушилин не исключает объединения «ЛНР» и «ДНР»

Один из главарей боевиков «ДНР» Денис Пушилин не исключает объединения двух «республик» на Донбассе в одну. Однако объединение т.н. «ЛНР» и «ДНР» только в перспективе. Таковы последние новости «Новороссии»
По словам одного из боевиков самопровозглашенной т.н. «Донецкой Народной Республики» Дениса Пушилина, на данном этапе пока никто не рассматривает целесообразность объединения непризнанных «государств», со ссылкой на Интерфакс. «Никаких пожарных событий, способствующих тому, что прямо сейчас надо объединять, пока не видим. Не исключаем, что в будущем ситуация будет меняться, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Пушилин. В свою очередь представитель «ЛНР» Владислав Дейнего отметил, что взаимодействие среди них и так достаточно тесное. «Республики между собой взаимодействуют тесно, рядом живут. Процессы, которые происходят между республиками, должны быть наглядным примером, как налаживать диалог», — подчеркнул он. Напомним, как сообщалось ранее, «ДНР» и «ЛНР» заговорили о войне друг с другом для воссоединения.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163607-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.