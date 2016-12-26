«Новости Новороссии»: Пушилин не исключает объединения «ЛНР» и «ДНР»

Один из главарей боевиков «ДНР» Денис Пушилин не исключает объединения двух «республик» на Донбассе в одну. Однако объединение т.н. «ЛНР» и «ДНР» только в перспективе. Таковы последние новости «Новороссии»По словам одного из боевиков самопровозглашенной т.н. «Донецкой Народной Республики» Дениса Пушилина, на данном этапе пока никто не рассматривает целесообразность объединения непризнанных «государств», со ссылкой на Интерфакс.«Никаких пожарных событий, способствующих тому, что прямо сейчас надо объединять, пока не видим. Не исключаем, что в будущем ситуация будет меняться, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Пушилин.В свою очередь представитель «ЛНР» Владислав Дейнего отметил, что взаимодействие среди них и так достаточно тесное.«Республики между собой взаимодействуют тесно, рядом живут. Процессы, которые происходят между республиками, должны быть наглядным примером, как налаживать диалог», — подчеркнул он.Напомним, как сообщалось ранее, «ДНР» и «ЛНР» заговорили о войне друг с другом для воссоединения.

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