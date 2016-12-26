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ИноСМИ: Британии придется «обменять» дружбу Кремля на Сирию и Украину

ИноСМИ: Британии придется «обменять» дружбу Кремля на Сирию и Украину

После выхода из ЕС Великобритания ослабла. Британскому правительству придется заручиться поддержкой Кремля и установить тесные экономические связи с РФ. Но взамен — отказаться от поддержки Украины и закрыть глаза на «российские военные преступления» в Сирии, пишут ИноСМИ.
ИноСМИ: Британии придется «обменять» дружбу Кремля на Сирию и Украину

Великобритания в Евросоюзе оказалась в тени Германии. Как бы то ни было, вскоре вся эта ситуация изменится. К самым значительным переменам, разумеется, приведет брексит. Британские участники торговых переговоров обнаружат, что дружелюбные страны с динамически развивающейся экономикой, которые готовы торговать с Лондоном, найти нетрудно. Надежность России в качестве будущего торгового и экономического партнера Великобритании сомнительна. Но близкие отношения Лондона с Москвой возможны, хотя за них придется заплатить определенную дипломатическую цену, со ссылкой на ИноСМИ.

Британское правительство будет вынуждено следовать тропой администрации Трампа, потворствовать экспансионизму России и в особенности ее поддержке «кровавой политики Асада в Сирии». Борису Джонсону будет труднее делать «храбрые и совершенно оправданные заявления о российских военных преступлениях», если Великобритания впервые в своей истории окажется в серьезной зависимости от экономических связей с Москвой. В результате Лондону придется отказаться от поддержки Украины и признать влияние Кремля в странах Балтии.

На формирование этой позиции уйдут годы, сообщает The Independent. Но как показывает опыт сотрудничества с Китаем, Соединенному Королевству гораздо проще вести дела с похожими либеральными демократиями, чем с географически и идеологически удаленными Москвой и Пекином.

В течение следующих месяцев британское правительство будет играть роль второго плана, пытаясь разобраться в противоречивых сигналах, исходящих от Трампа и Путина. И тот, и другой хотят оттепели в отношениях, оба намерены начать войну против исламистов и у обоих есть причины не доверять Китаю. И вместе с тем благодаря одному или двум постам в Twitter они могут втянуть свои страны в очередную гонку вооружений, поставив под угрозу судьбу всего мира.

Словно «новоиспеченная любовная парочка», ни Трамп, ни Путин не знают, чего они хотят от своих отношений. Когда-то британцы считали себя мостом между Вашингтоном и Москвой. Насколько правдивы были эти предположения, неизвестно, но точно одно: после выхода из ЕС у Соединенного Королевства стало меньше влияния в мире, заключает The Independent.


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