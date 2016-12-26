США могут прекратить финансировать ООН из-за резолюции по Израилю

Голосование в Совбезе ООН по израильским поселениям в Палестине, вызвало скандал не только в Украине. Так, в США на самом высоком уровне предлагают перестать финансировать ООН.
Сенатор США от штата Техас Тед Круз предложил прекратить финансирование ООН после антиизраильской резолюции Совета безопасности. Об этом он написал в своем Twitter, информирует Joinfo.ua.
Как сообщает Washington Examiner, ранее, 22 декабря Круз позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и заверил его в сильной поддержке в Конгрессе. «Никакого американского финансирования для ООН до тех пор, пока решение не будет пересмотрено», – заверил сенатор израильского премьера.
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