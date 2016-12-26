Правнучка Хрущева: Сегодня русские смеются над глупым Трампом и всей Америкой

То, что Дональд Трамп победил на выборах — дискредитировало американскую демократию в глазах россиян. Ведь россияне верят в силу спецслужб, повлиявших на выборы, а теперь и вовсе ждут, когда Кремль начнет использовать глупого Трампа в своих целях.

В эфире телеканала MSNBC правнучка генсека СССР Никиты Хрущева, профессор кафедры международных отношений Новой школы Нью-Йорка Нина Хрущева высказала мнение, что российские власти надеются использовать «глупца и задиру» республиканца в своих интересах. А все россияне ждут этого и смеются над глупым Трампом и всей Америкой, .

По словам Хрущевой, Трамп подыгрывает Путину уже больше года, и это вряд ли больше того, что он уже сделал.

«Но люди рисуют себе картину, как расслабленно сидящий Путин говорит: «О, да!». И знаете что, это очень верная картина, потому что Путин… Я недавно была в Москве, и русские говорят: «Посмотрите на этих глупцов, взгляните на их демократию. Именно так. Как Америка может учить нас развитию госучреждений, правам человека, демократии, риторике, после того как она выбрала Дональда Трампа? Он такой глупец, такой задира. Именно этого и заслуживает Америка, чем мы и воспользуемся».

И именно так считают русские. И теперь это выливается в письма Владимира Путина Дональду Трампу, их обмен мнениями о потенциальном ядерном вооружении и тому подобном. Поэтому, на мой взгляд, в следующие четыре года мир станет очень интересным», — говорит Хрущева.

В то же время политический аналитик Малькольм Нанс, комментируя заявления Хрущевой, отметил, что вряд ли после 20 января администрация Трампа будет что-либо делать в связи с российской кибератакой на комитет Демократической партии или нарушением целостности электорального процесса в США. Трамп извлек из этого пользу и прикроет любое расследование, в котором будет замешан он или его штаб.

«Тем не менее Нина совершенно права. Нас обвел вокруг пальца главный опытный разведчик, бывший офицер КГБ, директор российской разведки. Он смеется над нами в своих письмах, льстящих Трампу. Да, он обращается к нему «Ваше превосходительство». Мы не видели подобных писем в Соединенных Штатах со времен короля Георга III.

Дональд Трамп подыгрывает, и пока им можно будет так манипулировать, Россия и Китай заберут нашу долю на международном рынке, а США станут третьесортной страной, но с ядерным оружием», — отметил эксперт.

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