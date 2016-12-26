ТОП-5 успехов Путина за 2016 год: СМИ оценили главные достижения главы РФ

Издание The Huffington Post подвело итоги уходящего года для Владимира Путина, выделив пять его основных достижений. Для многих эти достижения являются более чем спорными с нескольких точек зрения. Но все-таки в геополитическом плане они неоспоримы.

По мнению Huffington Post основными успехами Путина за 2016 год стали успешная российская военная операция в Сирии, выход из международной изоляции, победа пророссийски настроенных популистских партий в центральноевропейских государствах и раскол внутри Европы, расположение к себе части французского общественного мнения и укрепление власти внутри самой России, .

По случаю ежегодной пресс-конференции Владимира Путина интернет-издание The Huffington Post решило подвести итоги его политики за 2016 год в форме «похвального листа». За это время российскому лидеру удалось обернуть в свою пользу по меньшей мере пять особенно рискованных ситуаций.

Во-первых, победа при Алеппо позволила России осуществить стратегический прорыв, которого она добивалась в этом регионе с сентября 2014 года, отмечает The Huffington Post. Через пятнадцать месяцев после того, как Москва объявила с трибуны ООН о начале военной операции в Сирии, она наконец достигла своих основных целей: воскресила режим своего давнего союзника Башара Асада, навязала свой сценарий переговоров о политическом будущем страны, создала вместе с Ираном «доминирующий полюс», после чего Турция присоединилась к российской позиции, а суннитские монархии Персидского залива свои позиции сдали. Кроме того, российские вооруженные силы значительно усилили свое присутствие как на море, так и на суше. Словом, первая военная кампания России далеко за пределами СССР увенчалась успехом, констатирует издание.

Во-вторых, Путин на практике продемонстрировал пределы международной системы, которую он критикует в течение последнего десятилетия, говорится в статье. Война в Сирии дискредитировала механизмы коллективной безопасности ООН. Используя право вето в Совете Безопасности, Россия блокировала инициативы западных лидеров. Что касается Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), то она также топчется на месте. В 2016 году «аннексия Крыма» и замороженный конфликт на Украине надолго задержались в геополитическом пейзаже. Таким образом, Россия смогла сменить статус «чумного изгоя» на статус «задающего темп» лидера, подчеркивает The Huffington Post.

В-третьих, в Европе Россия представляется единственной страной, которая эффективно борется с исламистским терроризмом, пишет издание. А российский президент, в свою очередь, стал некой объединяющей идеей для многочисленных европейских партий и политиков. Выступающие против системы лидеры Центральной Европы открыто говорят о своей близости с Владимиром Путиным: популистские партии, которые уже пришли к власти (в Венгрии, Словакии, Болгарии) или вот-вот к ней придут (в Австрии), благоприятно относятся к перспективе сближения с Россией. Пророссийская позиция стала «залогом личной власти и евроскептического патриотизма». Как результат – в 2016 году Россия сумела создать раскол внутри Европы, резюмирует The Huffington Post.

В-четвертых, во Франции Владимиру Путину удалось расположить к себе часть общественного мнения, притом что раньше эту публику шокировала его грубость, сообщает издание. Принятые Национальной ассамблеей и сенатом рекомендательные резолюции, призывающие власти страны не поддерживать продление санкций, говорят о том, что многие французские парламентарии изменили свое мнение о российском лидере. Более того, два серьезных кандидата в президенты Франции, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен, ведут открытую кампанию за сближение с Россией и поддерживают ее стремление защищать христианство от исламистского тоталитаризма.

Наконец, в своей собственной стране Владимир Путин обеспечил себе большинство голосов в Думе, обновил свое окружение, реформировал спецслужбы и послал сигнал угрозы олигархам, арестовав министра экономики, подытоживает The Huffington Post.

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