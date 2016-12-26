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СБУ допросила Савченко после ее встречи с Плотницким и Захарченко

СБУ допросила Савченко после ее встречи с Плотницким и Захарченко

СБУ допросила Савченко после ее встречи с Плотницким и Захарченко

Глава СБУ Василий Грицак в эфире программы «Hard Talk» на телеканале «112 Украина» заявил, что специалисты его ведомства допросили народного депутата Украины Надежду Савченко после ее встречи с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

По его словам, бывшая летчица дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности непризнанных республик. Кроме того, Грицак подчеркнул, что он резко отрицательно отнесся к встрече Савченко с главами Новороссии в Белоруссии.
— Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается, — сказал Грицак.

Напомним, после встречи с лидерами ДНР и ЛНР Савченко лишилась членства в ПАСЕ и места в партии «Батькивщина». Кроме того, бывшая летчица подверглась сильной критике со стороны представителей Верховной рады.


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