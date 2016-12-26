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В Британии умер Джордж Майкл

В Британии умер Джордж Майкл

В Британии умер Джордж Майкл

В Великобритании на 54 году жизни скончался британский певец, обладатель двух премий «Гремми» Джордж Майкл, сообщает ВВС. По данным корпорации, артист скончался у себя дома в деревне Горинг-он-Тэмз.

По предварительным данным, смерть Майкла наступила от сердечной недостаточности. В полиции же обстоятельства кончины певца называют невыясненными. Тем не менее, правоохранители подчеркивают, что «подозрительных обстоятельств» в данном деле нет.
Напомним, Джордж Майкл (Кириакос Панайоту) родился в Лондоне 25 июня 1963 года. За время своей музыкальной карьеры артист стал живой легендой для множества поклонников по всему миру.

Отметим, что певцу удалось продать более 100 миллионов записей, что делает его одним из самых успешных поп-аристов в мире.


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