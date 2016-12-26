Новости России и мира на сегодня, 26 декабря: обзор событий сегодняшнего дня, 26.12.2016

Последние новости России и мира на сегодня, 26 декабря 2016 года, сообщают о большом количестве событий, среди которых можно выделить следующие: Барак Обама ссорит Америку и Китай перед приходом к власти Дональда Трампа. Надеждой Савченко заинтересовались спецслужбы. В российских аэропортах не будут вводить дополнительные меры безопасности.Новости России и мира сегодня, 26.12.2016: Обама пытается насолить Трампу
Президент США Барак Обама издал указ о распределении денежных средств на военные нужды, который предусматривает сотрудничество с Тайванем. Подобный шаг вызвал настоящий гнев у китайский властей, которые уже сделали жесткое заявление.
Подконтрольные Демократической партии СМИ, а также близкие к этим политическим силам эксперты отмечали, что приход к власти Дональда Трампа может осложнить отношения США и Китая. Однако практика показала, что с этой задачей справляется и сам Барак Обама. Так, один из указов американского лидера, изданный под конец его президентской карьеры, рискует серьезно осложнить внешнеполитические отношения США и Китая.
Речь идет о выделении средств Пентагону на военное сотрудничество с Тайванем. Подобный указ не мог не вызвать протест у Пекина. "Китай решительно выступает против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа", - говорится в тексте заявления. Впрочем, возможно, что не все указы администрации Обамы будут действовать долго.
О том, что президент США Барак Обама рискует оставить после себя крайне мало наследия соратник Дональда Трампа рассказал в эфире телеканала Fox News. "Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться", - заявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич.
"Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", - заметил политик. При этом он выразил уверенность, что новой администрации удастся отменить или в значительной степени снизить значимость и действенность даже тех распоряжений Обамы, которые не подлежат пересмотру или аннулированию.
При этом некоторые важные решения Барака Обамы Ньют Гингрич объясняет банальной местью уходящего президента своему преемнику. "Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев", - полагает соратник избранного главы государства.
В частности, речь может идти о решении Барака Обамы запретить дальнейшую продажу прав на разработку большей части принадлежащих США шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. В пресс-службе Белого дома этот шаг связывают с заботой об окружающей среде.Новости России и мира сейчас, 26 декабря: Савченко заинтересовались спецслужбы
Ситуация вокруг депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко после ее недавней встречи с главами народных республик Донбасса продолжает накаляться. На этот раз она была вызвана на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак.
По его словам, он крайне негативно оценивает встречу Савченко с руководителями Донецкой и Луганской республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. "Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи, то она будет отрицательной", - сказал Грицак.
Он также заявил, что не считает нормальным, когда украинский депутат встречается с противостоящей стороной конфликта на территории каких-то третьих стран, при этом соблюдая все правила конспирации. Грицак добавил, что уже разговаривал с Савченко, и она рассказала обо всех деталях своей встречи с главами самопровозглашенных республик.
Следует напомнить, что Надежда Савченко последнее время подвергается резкой критике на Украине. Причиной этому стал ее визит 7 декабря в Минск, где она, как выяснили журналисты, встречалась с лидерами ДНР и ЛНР, которых официальный Киев считает "террористами" и "пособниками оккупантов".
После этого в адрес Савченко посыпались обвинения в сговоре с руководителями самопровозглашенных республик. Позже народный депутат оказалась жертвой розыгрыша пранкеров, которые представились представителями Донбасса и обсудили с ней открытие "культурного центра" ДНР и ЛНР в украинской столице.Последние новости России сегодня, 26 декабря 2016: в аэропортах РФ не будут усиливать безопасность
Министерство транспорта Российской Федерации не видит необходимости внедрять дополнительные меры безопасности в воздушных гаванях после авиакатастрофы лайнера Ту-154 в Сочи.
Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Максим Сколов, который ранее возглавил правительственную комиссию по расследованию трагедии.
По словам министра, безопасность аэропортов как гражданских, так и ведомственных, установлена требованиями воздушного кодекса России, международной организации ИКАО - данные требования крайне строгие, их соблюдают все аэропорты, проверки проводят постоянно.
В настоящее время, по словам Соколова, в Минтрансе не видят необходимости устанавливать какие-либо специальные дополнительные меры в связи с крушением Ту-154.
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