Новости России и мира на сегодня, 26 декабря: обзор событий сегодняшнего дня, 26.12.2016

Последние новости России и мира на сегодня, 26 декабря 2016 года, сообщают о большом количестве событий, среди которых можно выделить следующие: Барак Обама ссорит Америку и Китай перед приходом к власти Дональда Трампа. Надеждой Савченко заинтересовались спецслужбы. В российских аэропортах не будут вводить дополнительные меры безопасности.Президент США Барак Обама издал указ о распределении денежных средств на военные нужды, который предусматривает сотрудничество с Тайванем. Подобный шаг вызвал настоящий гнев у китайский властей, которые уже сделали жесткое заявление.Подконтрольные Демократической партии СМИ, а также близкие к этим политическим силам эксперты отмечали, что приход к власти Дональда Трампа может осложнить отношения США и Китая. Однако практика показала, что с этой задачей справляется и сам Барак Обама. Так, один из указов американского лидера, изданный под конец его президентской карьеры, рискует серьезно осложнить внешнеполитические отношения США и Китая.Речь идет о выделении средств Пентагону на военное сотрудничество с Тайванем. Подобный указ не мог не вызвать протест у Пекина. "Китай решительно выступает против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа", - говорится в тексте заявления. Впрочем, возможно, что не все указы администрации Обамы будут действовать долго.О том, что президент США Барак Обама рискует оставить после себя крайне мало наследия соратник Дональда Трампа рассказал в эфире телеканала Fox News. "Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться", - заявил бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич."Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", - заметил политик. При этом он выразил уверенность, что новой администрации удастся отменить или в значительной степени снизить значимость и действенность даже тех распоряжений Обамы, которые не подлежат пересмотру или аннулированию.При этом некоторые важные решения Барака Обамы Ньют Гингрич объясняет банальной местью уходящего президента своему преемнику. "Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев", - полагает соратник избранного главы государства.В частности, речь может идти о решении Барака Обамы запретить дальнейшую продажу прав на разработку большей части принадлежащих США шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. В пресс-службе Белого дома этот шаг связывают с заботой об окружающей среде.Ситуация вокруг депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко после ее недавней встречи с главами народных республик Донбасса продолжает накаляться. На этот раз она была вызвана на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак.По его словам, он крайне негативно оценивает встречу Савченко с руководителями Донецкой и Луганской республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. "Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи, то она будет отрицательной", - сказал Грицак.Он также заявил, что не считает нормальным, когда украинский депутат встречается с противостоящей стороной конфликта на территории каких-то третьих стран, при этом соблюдая все правила конспирации. Грицак добавил, что уже разговаривал с Савченко, и она рассказала обо всех деталях своей встречи с главами самопровозглашенных республик.Следует напомнить, что Надежда Савченко последнее время подвергается резкой критике на Украине. Причиной этому стал ее визит 7 декабря в Минск, где она, как выяснили журналисты, встречалась с лидерами ДНР и ЛНР, которых официальный Киев считает "террористами" и "пособниками оккупантов".После этого в адрес Савченко посыпались обвинения в сговоре с руководителями самопровозглашенных республик. Позже народный депутат оказалась жертвой розыгрыша пранкеров, которые представились представителями Донбасса и обсудили с ней открытие "культурного центра" ДНР и ЛНР в украинской столице.Министерство транспорта Российской Федерации не видит необходимости внедрять дополнительные меры безопасности в воздушных гаванях после авиакатастрофы лайнера Ту-154 в Сочи.Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Максим Сколов, который ранее возглавил правительственную комиссию по расследованию трагедии.По словам министра, безопасность аэропортов как гражданских, так и ведомственных, установлена требованиями воздушного кодекса России, международной организации ИКАО - данные требования крайне строгие, их соблюдают все аэропорты, проверки проводят постоянно.В настоящее время, по словам Соколова, в Минтрансе не видят необходимости устанавливать какие-либо специальные дополнительные меры в связи с крушением Ту-154.

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