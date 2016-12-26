Новороссия 26 декабря, новости сегодня: сводки ополчения, последние новости Дебальцево 26.12.2016, обстановка в Донбассе на сегодняшний день

Армия Украины накануне усилила свою группировку в Донбассе не только с помощью живой силы, но еще и пригнала в регион новые тяжелые вооружения. Эти действия идут вразрез с мирными договоренностями, которые были достигнуты совсем недавно. Жители Новороссии полагают, что вскоре ситуация еще больше ухудшится, а зима выдастся - крайне напряженной.Киевские войска минувшей ночью обстреляли из минометов село Коминтерново на юге Донецкой народной республики, сообщил глава Новоазовского района Анатолий Яновский.По словам Яновского, обстрел начался ночью около 01:30. ВСУ на протяжении трех часов обстреливали из минометов село Коминтерново.Информация о жертвах и разрушениях не поступала.Украинские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.С направления поселка городского типа Луганское семь раз обстрелян район села Калиновка, огонь велся из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм и 120 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.Из стрелкового оружия с направления села Крымское дважды обстрелян район села Сокольники.Район памятника князю Игорю дважды подвергся обстрелам с направления Станицы Луганской с использованием стрелкового оружия и подствольных гранатометов.Зафиксирован обстрел с направления села Новотошковское по позициям Народной милиции в районе села Желобок, использовалось вооружение БМП.Сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской народной республики за 2016 год выявили на территории ЛНР 80 тайников, из которых изъяли 470 единиц оружия и 1,2 тонны взрывчатых веществ.Как сообщил руководитель МГБ Леонид Пасечник, ведомство ведет систематическую работу по ликвидации каналов поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов.По его словам, в текущем году сотрудники МГБ ЛНР обнаружили более 80 тайников. В схронах изъяли более 470 единиц огнестрельного оружия, более 360 тысяч патронов различного калибра, около 22 тысяч крупнокалиберных боеприпасов, 1 285 килограммов взрывчатых веществ и других видов вооружений.Как сообщил на брифинге начальник управления оборонного ведомства Луганской народной республики полковник Олег Анащенко, по уточненным данным, украинская армия в результате нескольких попыток прорыва обороны ЛНР в районе Дебальцево потеряла более 50 военнослужащих убитыми и еще почти 100 силовиков раненными.При этом украинская сторона продолжает дезинформировать своих граждан. Так, согласно информации представителей министерства обороны Украины, в ходе столкновений было уничтожено только шесть военнослужащих, еще 19 получили ранения. Таким образом, командование ВСУ более чем в шесть раз занижает численные потери, подчеркнул начальник управления штаба Народной милиции ЛНР.При этом достоверно известно, что большого числа жертв среди раненных солдат ВСУ удалось бы избежать, если бы командование своевременно организовало их эвакуацию с поля боя, добавил Олег Анащенко.Что касается республиканских сил, то в ходе столкновений в районе Дебальцево погибли шесть военнослужащих Народной милиции, семь получили ранения. Еще двое до сих пор числятся без вести пропавшими. Как отметил Анащенко, представители оборонного ведомства предпринимают все возможное для того, чтобы разыскать их.

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