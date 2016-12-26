Сирия 26 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 26 декабря, обзор военных действий в Сирии 26.12.2016, война в Сирии

Обстановка в Сирии все еще нагнетается преступными действиями вооруженных боевиков, которые обстреливают населенные пункты, совершенно не думая о последствиях. В свою очередь жители Алеппо неимоверно рады освобождению города от террористов. Постепенно Алеппо возвращается к привычной жизни, контролировать которую будут представители российской военной полиции.Самолёт Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение над Чёрным морем. На борту находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе художественный руководитель Валерий Халилов, глава международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Также среди пассажиров было девять журналистов. Среди погибших - три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала «Звезда».Всего на борту, включая членов экипажа, было 92 человека. По подтверждённой информации, выживших нет.Президент Сирии Башар Асад в обращении к президенту России Владимиру Путину выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Минобороны РФ Ту-154. Асад напомнил, что две страны являются партнерами в «борьбе за восстановление стабильности, безопасности и мира» в Сирии. «С вами наши молитвы … мы разделяем и радости, и горести», - говорится в заявлении сирийского президента.Жители Сирии шокированы гибелью россиян в авиакатастрофе под Сочи. В Латакии, куда и направлялся борт Минобороны РФ, многие не могут поверить в то, что произошла эта трагедия. Сирийцы выражают соболезнования, некоторые даже решили отказаться от празднования Рождества. Жители Латакии ставят свечи в память о жертвах авиакатастрофы.Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось без изменений – 1075. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.За сутки зафиксировано 27 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (18), Алеппо (7) и Хама (2).Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.Президенты России и Турции обстоятельно обсудили сирийское мирное урегулирование. «В разговоре принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России», отмечает пресс-служба Кремля. Кроме того, господин Эрдоган принес российскому лидеру соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154, произошедшей над Черным морем.Христианские конфессии в Сирии празднуют Рождество Христово. Во всех храмах страны проходят праздничные богослужения.Президент Сирии Башар Асад вместе с супругой и детьми посетил древнее христианское селение Сайедная, приняв участие в торжествах по случаю Рождества.Воздушно-космические силы России на военной базе в Хмеймиме продолжат выполнять боевые задачи в обычном режиме, заявил заместитель председателя комитета по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.Трагедия, произошедшая с лайнером Ту-154 в Черном море, не повлияет на действия российских ВКС в Сирии, сообщил заместитель председателя комитета по обороне и безопасности. Клинцевич подчеркнул, что это трагедия для всего государства, но она не имеет отношения к событиям, происходящим в Сирии. Летчики Воздушно-космических сил на авиабазе в Хмеймиме будут продолжать свою работу в штатном режиме. Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находились 92 человека, упал в Черное море в нескольких километрах от Сочи.Как передают британские средства массовой информации, ВВС Великобритании собираются увеличить количество авианалетов на позиции «Исламского государства». Лондон надеется, что силам так называемой международной антитеррористической коалиции удастся к весне следующего года занять Мосул. Это, по мнению руководства страны, даст возможность наступления коалиционных сил на сирийской территории.Отмечается, что Лондон расширит тренировки боевиков так называемой «умеренной оппозиции» и усилит их поддержку с воздуха в военной операции в Ракке - столице халифата. Кроме того, подчеркивается, что Великобритании придется вести диалог с Россией.Напомним, в 2016 году британская военная авиация нанесла 50 ударов в Сирии и 347 на территории Ирака. Сообщается, что в 2017 году Великобритания сделает упор на военные действия в Сирии.На прошлой неделе, 23 декабря, части сирийских правительственных войск одновременно атаковали позиции исламистов в Восточной Гуте и районе Вади Барада (долина р. Барада, водозабор сирийской столицы) северо-западнее Дамаска. Если в В. Гуте дело ограничилось позиционными боями, то в в долине реки Барада удалось потеснить боевиков.Незадолго до начала наступления командование предложило исламистам покинуть район Вади Барада, но получили отказ. К утру субботы, 24 декабря, бойцы 4-й механизированной дивизии при поддержке Сил национальной обороны заняли высоты в районе села Бассима. Контроль над водозабором Дамаска для исламистов очень важен, они считают, что контролируя водоснабжение столицы они могут влиять на власти страны.Как только активизировались бои у села Бассима боевики устроили слив солярки в районе водозабора, отравив значительную часть воды, поступающую в Дамаск. В городе начались перебои с водоснабжением, не устраненные до сих пор. Власти и коммунальные службы сообщают, что делается все возможное и в течение двух-трех дней ситуация стабилизируется.Надежды боевиков на то, что отравление воды заставит армию остановить наступление не оправдались. 25 декабря правительственные войска продолжили наносить удары по позициям исламистов. Сообщается о небольшом продвижении армейских подразделений вплотную к селениям Айн аль-Хадра и Дейр-Микрин.Несколько десятков мирных жителей были убиты в результате нападения боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) на сирийский город Аль-Баб. Об этом сообщает в понедельник западная пресса со ссылкой заявление военных Турции.Так, по меньшей мере 30 мирных жителей были убиты в результате атаки террористов.Из уточненных данных следует, что атака ИГИЛ произошла 25 декабря. Согласно этой информации, таким способом экстремисты хотели помешать людям бежать из сирийского города.Отмечено боестолкновение в районе н.п. Маарет-Мисрин и в окрестностях города Серакиб. Группа неизвестных вооруженных лиц атаковала одну из баз «Свободной армии Идлиба», принадлежавшую отряду «Аль-Фуркан» и находившуюся в районе населенного пункта Маарат Хурма. В результате нападения были убиты два полевых командира боевиков. Прежде чем уйти, нападавшие разграбили указанную базу.Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Ашрафия в городе АлеппоГруппировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 452, кварталы «1070», «3000», Ашрафия и Дахия-аль-Асад в городе Алеппо.В квартале Ас-Суккари сирийские саперы разминировали начиненный двумя тоннами взрывчатки военный автомобиль. В квартале восточного Алеппо Суккари в числе прочего имущества боевиков найден антидот нервно-паралитического газа, состоящий на вооружении НАТО.Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.Сирийские войска и отряды ополченцев отражают атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в 40 км к востоку от города Алеппо. Террористы пытаются прорваться к оборонительному рубежу правительственных сил в районе Дейр-Хафир на территории летного училища.Как сообщает информагентство САНА, атаку на оборонительный рубеж удалось отбить, и сирийская армия начала преследование террористов около населенных пунктов Мешрефа-Бу- Джаббар и Эль-Бейджан. По данным представителя военного командования, были убиты свыше 50 боевиков, уничтожены их военно-транспортные средства.По информации российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон, жителям восточных районов Алеппо передали в воскресенье около 11 тонн гуманитарной помощи. Сообщается, что в течение суток было проведено пять гуманитарных акций. Помощь была выдана в пунктах временного размещения жителей в Восточном Алеппо: в районе Шейх-Максуд - около 2 тонн; в районе Жибрин - около 5 тонн; в районе Ансари - примерно 2 тонны; в районе Сахур-3 - около 2 тонн.В Алеппо продолжают работать пункты горячего питания, а также выдачи предметов первой необходимости для сирийских жителей, которые были вынуждены покинуть восточные районы Алеппо.

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