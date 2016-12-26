Новости России и мира сегодня, 26.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 26 декабря

Последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 26 декабря 2016 года, сообщают о массе событий, среди которых можно выделить следующие: на Украине предложили отметить крушение самолета Ту-154 "Боярышником". Президент Филиппин предложил сжечь ООН. В штабе Дональда Трампа пообещали отменить 70 процентов указов Барака Обамы.Советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков проявил чудовищную реакцию на катастрофу с российским военным самолетом Ту-154 в Черном море. Он предложил принести к российскому посольству в Киеву бутылочку "Боярышника".Таким образом один из ближайших соратников украинского президента собрался "отметить" крушение российского самолета. По его словам, украинцы искренне радуются падению Ту-154, а в качестве причины подобного восприятия катастрофы он назвал тот факт, что на борту самолета находились российские военнослужащие."Появилось только одно желание - отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", - написал Бирюков.В свою очередь, глава Днепропетровска Борис Филатов также порадовался гибели самолета, с удовольствием смакуя каждое слово, описывая свою радость от этой катастрофы. "Сегодня Гундяеву будет тяжело объяснить своей пастве, почему вежливые балалаечники вместо празднования "освобождения" Алеппо теперь вынуждены давать концерты чертям в аду", - язвительно написал он в "Фейсбук". Впрочем, спустя недолгое время эта запись оказалась удалена с его страницы.Тем не менее, подлые пляски на крови поддержали и некоторые украинцы в социальных сетях, которые поспешили в злобном и саркастическом тоне прокомментировать случившееся.Такую же реакцию со стороны части украинских интернет-пользователей можно было увидеть и после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре 19 декабря.Но несмотря на это, многие простые украинцы выразили свое искреннее соболезнование. Так, жители украинской столицы с самого утра несут цветы и свечи к российскому посольству. "Россия! Скорбим вместе с вами", - говорится в одной из оставленных киевлянами записок.Между тем многие лидеры иностранных государств отреагировали на случившуюся катастрофу. Свои соболезнования выразили США, Турция, Германия и ряд других европейских стран. "Новости о крушении российского военного самолета с великим военным хором на борту над Черным морем вызывает у меня глубокую печаль", - заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.Кроме того, Россия получает соболезнования и от лидеров стран СНГ, в том числе Казахстана, Армении и других государств. "Народ Молдавии скорбит вместе с вами", - сказал недавно избранный президент страны Игорь Додон.Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Организацию Объединенных Наций (ООН). Лидер заявил, что сожжет объединение, если приедет в США.С гневной речью Дутерте выступил на на военной базе в городе Замбоанга на юге Филиппин. Поводом для нападок послужили требования ООН проводить расследование в отношении филиппинских наркоторговцев. "Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку", - заметил филиппинский лидер.Напомним, заняв президентское кресло, Дутерте объявил войну наркотикам. По данным полиции, за последние месяцы в стране были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей. На Западе неоднократно осуждали методы Дутерте и настаивали на более гуманных способах борьбы с преступностью.Президент Филиппин, в свою очередь, всерьез рассматривает выход страны из ООН, Международного уголовного суда и прекращения действия союзных соглашений с США. "У меня есть обязанность сохранить поколение. Если здесь идет речь о правах человека, то я плевать на это хотел. Я должен вселять страх, потому что враги государства хотят уничтожить наших детей", - заявлял филиппинский лидер в одном из интервью. Кроме того, в минувший четверг, 22 декабря, Дутерте назвал "идиотом" Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.Представитель штаба Дональда Трампа Ньют Гингрич заявил, что после инаугурации Дональд Трамп отменит от 60 до 70 процентов указов действующего президента США Барака Обамы.Гингрич сравнил наследие Обамы с надувной куклой и выразил уверенность, что вскоре она сдуется. Трамп отменит до 70% указов Обамы, - убежден один из ближайших соратников республиканца.Нынче действующий президент США Барак Обама виноват в том, что штаты терпят провал на Ближнем Востоке, считает экс-спикер Палаты уполномченных Ньют Гингрич.Проигрышем внешнеполитического курса Барака Обамы на Ближнем Востоке назвали в штабе избранного президента Соединенных Штатов отсутствие США на переговорах о Сирии. «Его указы на 60 либо 70 процентов будут аннулированы Трампом», - сообщил Гингрич в эфире канала Fox News. А посодействовать ему в данном могут «сообразительные юристы».Обама, в свою очередь, обеспокоен таким положением дел и пробует с целью отвлечь Трампа, вынудить его либеральных союзников размышлять превосходно о демократах и ненавидеть республиканцев, говорит Гингрич.Гингрич выразил уверенность, что Трампу удастся добиться отмены даже тех указов Обамы, которые в силу беспристрастных событий не подлежат пересмотру.

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