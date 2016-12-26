Новости России и мира сегодня, 26.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 26 декабря

Последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 26 декабря 2016 года, сообщают о массе событий, среди которых можно выделить следующие: на Украине предложили отметить крушение самолета Ту-154 "Боярышником". Президент Филиппин предложил сжечь ООН. В штабе Дональда Трампа пообещали отменить 70 процентов указов Барака Обамы.Новости России и мира сегодня, 26.12.2016: Украина глумится над катастрофой Ту-154
Советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков проявил чудовищную реакцию на катастрофу с российским военным самолетом Ту-154 в Черном море. Он предложил принести к российскому посольству в Киеву бутылочку "Боярышника".
Таким образом один из ближайших соратников украинского президента собрался "отметить" крушение российского самолета. По его словам, украинцы искренне радуются падению Ту-154, а в качестве причины подобного восприятия катастрофы он назвал тот факт, что на борту самолета находились российские военнослужащие.
"Появилось только одно желание - отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", - написал Бирюков.
В свою очередь, глава Днепропетровска Борис Филатов также порадовался гибели самолета, с удовольствием смакуя каждое слово, описывая свою радость от этой катастрофы. "Сегодня Гундяеву будет тяжело объяснить своей пастве, почему вежливые балалаечники вместо празднования "освобождения" Алеппо теперь вынуждены давать концерты чертям в аду", - язвительно написал он в "Фейсбук". Впрочем, спустя недолгое время эта запись оказалась удалена с его страницы.
Тем не менее, подлые пляски на крови поддержали и некоторые украинцы в социальных сетях, которые поспешили в злобном и саркастическом тоне прокомментировать случившееся.
Такую же реакцию со стороны части украинских интернет-пользователей можно было увидеть и после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре 19 декабря.
Но несмотря на это, многие простые украинцы выразили свое искреннее соболезнование. Так, жители украинской столицы с самого утра несут цветы и свечи к российскому посольству. "Россия! Скорбим вместе с вами", - говорится в одной из оставленных киевлянами записок.
Между тем многие лидеры иностранных государств отреагировали на случившуюся катастрофу. Свои соболезнования выразили США, Турция, Германия и ряд других европейских стран. "Новости о крушении российского военного самолета с великим военным хором на борту над Черным морем вызывает у меня глубокую печаль", - заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Кроме того, Россия получает соболезнования и от лидеров стран СНГ, в том числе Казахстана, Армении и других государств. "Народ Молдавии скорбит вместе с вами", - сказал недавно избранный президент страны Игорь Додон.Россия и мир сегодня 2016, новости 26 декабря: президент Филиппин пригрозил ООН
Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Организацию Объединенных Наций (ООН). Лидер заявил, что сожжет объединение, если приедет в США.
С гневной речью Дутерте выступил на на военной базе в городе Замбоанга на юге Филиппин. Поводом для нападок послужили требования ООН проводить расследование в отношении филиппинских наркоторговцев. "Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку", - заметил филиппинский лидер.
Напомним, заняв президентское кресло, Дутерте объявил войну наркотикам. По данным полиции, за последние месяцы в стране были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей. На Западе неоднократно осуждали методы Дутерте и настаивали на более гуманных способах борьбы с преступностью.
Президент Филиппин, в свою очередь, всерьез рассматривает выход страны из ООН, Международного уголовного суда и прекращения действия союзных соглашений с США. "У меня есть обязанность сохранить поколение. Если здесь идет речь о правах человека, то я плевать на это хотел. Я должен вселять страх, потому что враги государства хотят уничтожить наших детей", - заявлял филиппинский лидер в одном из интервью. Кроме того, в минувший четверг, 22 декабря, Дутерте назвал "идиотом" Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.Новости России и мира сегодня, 26.12.2016: Трамп отменит почти все указы Обамы
Представитель штаба Дональда Трампа Ньют Гингрич заявил, что после инаугурации Дональд Трамп отменит от 60 до 70 процентов указов действующего президента США Барака Обамы.
Гингрич сравнил наследие Обамы с надувной куклой и выразил уверенность, что вскоре она сдуется. Трамп отменит до 70% указов Обамы, - убежден один из ближайших соратников республиканца.
Нынче действующий президент США Барак Обама виноват в том, что штаты терпят провал на Ближнем Востоке, считает экс-спикер Палаты уполномченных Ньют Гингрич.
Проигрышем внешнеполитического курса Барака Обамы на Ближнем Востоке назвали в штабе избранного президента Соединенных Штатов отсутствие США на переговорах о Сирии. «Его указы на 60 либо 70 процентов будут аннулированы Трампом», - сообщил Гингрич в эфире канала Fox News. А посодействовать ему в данном могут «сообразительные юристы».
Обама, в свою очередь, обеспокоен таким положением дел и пробует с целью отвлечь Трампа, вынудить его либеральных союзников размышлять превосходно о демократах и ненавидеть республиканцев, говорит Гингрич.
Гингрич выразил уверенность, что Трампу удастся добиться отмены даже тех указов Обамы, которые в силу беспристрастных событий не подлежат пересмотру.
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