Новости Украины сегодня, 26.12.2016: обзор событий дня, последние новости в Украине на сегодня, 26 декабря

Новости Украины, которые актуальны на сегодняшний день, 26 декабря 2016 года, сообщают о следующих событиях: стало известно о негативных последствиях для экономики страны после процесса евроинтеграции. Жители Донбасса заживо сожгли парившихся в бане пьяных неонацистов. Надежда Савченко планирует в ближайшее время создать новую партию.Интеграция Украины с Евросоюзом за год нанесла экономике страны огромный ущерб: он уже превысил 1 млрд долларов. Об этом сообщает авторитеное издание The New York Times.В качестве показательного примера автор статьи приводит компанию «Авангард», производящую за год миллиарды яиц. Но соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, вопреки ожиданиям, плачевно отразилось на деятельности фирмы: из-за низких квот на ввоз товаров «Авангард» может экспортировать всего 1,5% производимой продукции.В аналогичной ситуации оказались производители меда: годовая квота была выбрана за полтора месяца. Между тем, на продукцию сельскохозяйственного сектора приходится 40% украинского экспорта.Ущерб производству наносит и ухудшение отношений с Россией: в сельском хозяйстве Украины наблюдается кризис.Общий ущерб экономике Украины от евроинтеграции оценивается в 1,3 млрд долларов, и ситуация будет только усугубляться, признают эксперты, в том числе и на Украине.В частном секторе населенного пункта Красногоровка в Донбассе на Украине местные жители заживо сожгли трех пьяных украинских неонацистов, отдыхавших в бане. О происшествии рассказал представитель министерства обороны ДНР Эдуард Басурин.По его информации, жертвами поджога стали члены одного из националистических украинских батальонов. Жители города подожгли баню, когда в ней отдыхали радикалы. Все трое сгорели заживо.Следует уточнить, что населенный пункт Красногоровка подконтролен киевским властям.Следует отметить, что орудующие на Украине незаконные вооруженные формирования крайне правых взглядов неоднократно совершали страшные преступления против мирных жителей.Трагедия 2 мая 2014 в Одессе унесла жизни 48 людей лишь по официальной статистике.Наряду со сложным экономическим положением, деятельность радикальных группировок называют среди причин массовой миграции украинцев в Россию и другие страны.В понедельник, 26 декабря, депутат Верховной Рады Надежда Савченко проведет пресс-конференцию, на которой представит общественную платформу «РУНА». Об этом депутат Савченко сообщила на своей странице в Facebook.Согласно сообщению, конференция пройдет на тему «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики». Место ее проведения - пресс-центр «ЛИГАБизнесИнформ», время 11:00. «В ходе пресс-конференции будет представлена общественная платформа «РУНА»: движение, реформы, революция украинского народа», - говорится в пресс-анонсе.Ранее депутат Верховной Рады вышла из партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и стала внефракционным депутатом украинского парламента. Причиной этого стала поездка нардепа в Минск, где состоялась ее встреча с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким.Сообщалось, что стороны обсудили обмен пленными и мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Информация об этой встрече вызвала широкий резонанс в украинских СМИ. Савченко подвергли резкой критике, а в «Батькивщине» дали ход ее заявлению о выходе из партии, которое Савченко подала за две недели до разразившегося скандала.Надежду Савченко также исключили из комитета Рады по нацбезопасности и обороне. Об этом заявил член Комитета, народный депутат Андрей Тетерук. Сама Савченко назвала власть на Украине преступной. По ее мнению, руководством страны движут исключительно личные интересы, а не интересы населения.«Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?» - заявила Савченко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163480-news.html