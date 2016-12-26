Обстановка в Дебальцево: последние новости сегодня, 26 декабря 2016

Ситуация в Дебальцево, ухудшившаяся несколько дней назад, продолжает искусственным образом нагнетаться украинской армией. Последние действия силовиков в этом районе явственно свидетельствуют о желании Киева опираться исключительно на силу. Помимо того, что к Дебальцево стягивают дополнительные ударные группировки техники, речь идет еще и о военнослужащих.Самые оперативные данные указывают на то, что украинские силовики перебросили к фронту у Дебальцево самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава, заявил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.Текущая неделя на дебальцевском направлении была напряженной, поскольку ВСУ усилили обстрелы ДНР. «Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, - поведал замкомандующего республики Эдуард Басурин. - Так в районе села Светлодарское, что в шести километрах от линии соприкосновения, прибыли четыре гаубицы «Акация».Украинское командование усилило группировку возле Светлодарска четырьмя стами военными. По словам силовика ДНР, в других населенных пунктах также зафиксировано скопление украинского тяжелого вооружения, запрещенного соглашениями «Минска».Вместе с этим уточним, что ранее сообщалось о том, что украинские силовики снова активизировались под Дебальцево.Спикер парламента ДНР сообщил, что в Дебальцево все запланированные массовые мероприятия были отменены из соображений безопасности мирного населения. В командовании отмечают высокую вероятность возобновления обстрелов со стороны украинских военнослужащих.По словам председателя Народного совета республики Дениса Пушилина, массовые мероприятия, а также его визит в Дебальцево были вынужденно отменены из-за риска новых обстрелов со стороны ВСУ. Прежде всего, следует заботиться о безопасности граждан, тем более что киевские силовики в последнее время обстреливают Дебальцево именно в местах скопления людей, подчеркнул он.Пушилин также добавил, что на данный момент необходимо сконцентрироваться на установлении режима перемирия, о котором договорились участники контактной группы в ходе последней встречи в Минске. Уже затем, когда режим тишины вступит в силу не только на словах, но и на деле, можно будет переходить к проведению праздничных мероприятий, резюмировал он.Напомним, ранее и.о. главы администрации Дебальцево Александр Рейнгольд сообщил, что нарушенное обстрелами со стороны украинских военнослужащих энергоснабжение города было, наконец, восстановлено усилиями энергетиков ДНР.

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