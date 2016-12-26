Сирия 26 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 26 декабря, обзор военных действий в Сирии 26.12.2016

Террористы в Сирии продолжают обстреливать те населенные пункты, в которых у них не осталось преимущества. Таким образом они стараются нанести максимальный урон местному населению. В свою очередь жители Алеппо получают гуманитарную помощь. Этот город несколько дней назад был целиком и полностью освобожден от боевиков, что вызвало всеобщую радость.Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось без изменений - 1075. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94.За сутки зафиксировано 27 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (18), Алеппо (7) и Хама (2).Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.Президенты России и Турции обстоятельно обсудили сирийское мирное урегулирование. «В разговоре принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России», отмечает пресс-служба Кремля. Кроме того, господин Эрдоган принес российскому лидеру соболезнования в связи с авиакатастрофой Ту-154, произошедшей над Черным морем.Христианские конфессии в Сирии празднуют Рождество Христово. Во всех храмах страны проходят праздничные богослужения.Президент Сирии Башар Асад вместе с супругой и детьми посетил древнее христианское селение Сайедная, приняв участие в торжествах по случаю Рождества.Жители сирийской провинции Латакия шокированы новостями о гибели россиян в результате крушения авиалайнера Ту-154.«Приносим соболезнования братскому русскому народу. Нам очень больно... Будем на рождество ставить свечи в память о тех, кто погиб», - высказался один из местных жителей.Напомним, ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад выразил свои соболезнования главе Российской Федерации Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае.Террористы в утро Рождества открыли огонь по христианскому кварталу Аль-Касса в столице Сирии Дамаске. Как сообщают местные СМИ, обстрел был произведен в тот момент, когда в сирийской столице шли церковные службы.По информации источника в правоохранительных органах, террористами были выпущены три минометных снаряда, их разорвало рядом с французским госпиталем. Здание в результате атаки получило значительные повреждения, о наличии жертв и пострадавших пока не сообщалось.Отмечено боестолкновение в районе н.п. Маарет-Мисрин и в окрестностях города Серакиб.Группа неизвестных вооруженных лиц атаковала одну из баз «Свободной армии Идлиба», принадлежавшую отряду «Аль-Фуркан» и находившуюся в районе населенного пункта Маарат Хурма. В результате нападения были убиты два полевых командира боевиков. Прежде чем уйти, нападавшие разграбили указанную базу.Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Мейда, Барза, Джобар, Кабун, Кафер-Батна, Мазраад - Махмуд, Хауш Эль-Фаддалия, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин и лагерь Эль-Вафидин в населенном пункте Дума.Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Арбин и спортивную площадку в населенном пункте Джобар.Идут ожесточенные бои в районе Сук Вади Барада.Боевики «Джейш аль-Ислам» вновь безуспешно атаковали позиции САА в Восточной Гуте.Джихадисты сообщают, что они убили своего собрата, ранее отправившего своих малолетних дочерей взрывать полицейский участок.Самолеты ВВС Сирии наносят авиаудары по опорным пунктам боевиков ИГ, расположенным в окрестностях городов Пальмира и Сукхна. Данные о результатах воздушной операции пока уточняются.Правительство Сирии амнистировало 150 боевиков, покинувших город Аль-Санмин. Ранее сообщалось, что сирийская армия вернула под контроль город Санайман, расположенный в северной части провинции Даръа. После освобождения населенного пункта, город покинули 510 человек, среди них 150 боевиков, сложивших оружие и сдавшихся властям.Двое боевиков ИГ атаковали позиции курдов к югу от Шадади на северо-востоке провинции Хасака. В ответ курдские отряды народной самообороны развернули наступление на позиции исламистов в провинции Ракка. При освобождении деревни Джабар аль-Шарки были нейтрализованы 38 террористов ИГ.ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, нанесли серию авиаударов по району Сувейки. Ранее сообщалось, что в этом месте попали в засаду, устроенную террористами ИГ, бойцы Сирийских демократических сил (SDF).В пунктах временного размещения жителей Восточного Алеппо, Жибрин, Шейх-Максуд, Сахур, Ансари, нуждающимся передано около 14 тонн гуманитарных грузов.Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Ашрафия в городе АлеппоГруппировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 452, кварталы «1070», «3000», Ашрафия и Дахия-аль-Асад в городе Алеппо.В квартале Ас-Суккари сирийские саперы разминировали начиненный двумя тоннами взрывчатки военный автомобиль.В квартале восточного Алеппо Суккари в числе прочего имущества боевиков найден антидот нервно-паралитического газа, состоящий на вооружении НАТО.Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.Правительство САР провело обмен пленными с боевиками вооруженной оппозиции. Около 12 человек, среди которых были военнослужащие, находившиеся в плену с 2012 года, а также семья из Латакии, получили свободу. Джихадистам, в свою очередь, были переданы 2 полевых командира, задержанные ранее проправительственными силами. Обмен был произведен на территории жилого комплекса 1070 округа Аль-Хамдания, расположенного на юго-западе. Алеппо.Артиллерия САР обстреляла позиции боевиков ИГ у северного периметра военного аэропорта Кувейрис.В приграничном городе Джараблус прошли масштабные акции протеста местных жителей против присутствия в протурецких боевиков, задействованных в операции «Щит Евфрата». Сообщается, что сторонам удалось достичь соглашения, в соответствии с которым все военизированные формирования без исключения будут выведены из города.ИГиловцы потеснили турецкие вооруженные силы на западных окраинах Аль-Баба возле больницы Аль-Фарук.Турецкая армия во время отступления оставила 15 единиц тяжелой техники в районе города Аль-Баб. Военные источники сообщают, что четыре танка армии Эрдогана были захвачены террористами ИГ.

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