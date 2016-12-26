Новороссия 26 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 26.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 26 декабря

Украинские силовики раз за разом нарушают новое перемирие в Донбассе, которое было установлено несколько дней назад на новогодние праздники. Тем временем, жители ДНР и ЛНР выражают слова скорби России в связи с крушением самолета Ту-154. Накануне также стало известно, что власти Украины намерено уменьшают число потерь своих военных в боях под Дебальцево.Глава ДНР Александр Захарченко выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе Ту-154 возле Сочи, а также чувства поддержки президенту РФ Владимиру Путина и министру обороны Сергею Шойгу.Захарченко назвал произошедшую сегодня трагедию «еще одним испытанием для нашего народа».«Но перед лицом испытаний русский народ сплачивается, в нас включаются древние и спасительные инстинкты взаимопомощи и взаимовыручки, которые помогают нам пережить горе и, несмотря на скорбь и слезы, продолжать двигаться вперед», - говорится в распространенном администрацией главы ДНР тексте соболезнования.Особую боль жители республики испытали, узнав, что на борту разбившегося самолета находилась Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Глава ДНР подчеркнул, что «Донбасс никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит — для всей республики». Доктор Лиза, будучи исполнительным директором фонда «Справедливая помощь», оказывала помощь пострадавшим в результате боевых действий, в первую очередь детям, по всему миру.Глава ЛНР Игорь Плотницкий выразил слова скорби родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Краснодарском крае.В Луганской народной республике трагическую новость о катастрофе Ту-154 в России восприняли с глубокой скорбью, - отмечается в сообщении, которое было обнародовано в правительстве ЛНР.«Мы скорбим вместе с вами», - сказал Плотницкий, добавив, что от своего имени и имени всех жителей Луганской народной республики приносит слова соболезнования всем родным и близким погибших.Напомним, направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 потерпел крушение сегодня около 5 утра в Черном море. На борту находились 92 человека, среди которых были члены экипажа, военные, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты ведущих российских СМИ, общественные деятели. По данным Минобороны РФ, выживших на месте крушения самолета не обнаружено.ВСУ перебросили в район населенного пункта Желтое Славяносербского района мобильную бронегруппу для осуществления провокаций. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.Он отметил, что "украинское преступное руководство продолжает усиливать группировку своих войск на линии соприкосновения"."Для осуществления провокационных действий в район населенного пункта Желтое переброшена мобильная бронегруппа в количестве семи единиц БМП из состава 14-й бригады", - уточнил Марочко.Представитель Народной милиции также сообщил, что продолжают поступать данные "о низком морально-психологическом состоянии личного состава ВСУ в зоне "АТО"."Нахождение в состоянии алкогольного опьянения в последнее время стало нормой для военнослужащих ВСУ. Так, военнослужащие из состава 46-го об СпН 10 огшбр, дислоцирующегося в населенном пункте Артемовск (Бахмут), устроили массовую попойку, в ходе которой, мягко говоря, нелестно высказывались о командовании ВСУ", - рассказал он.Марочко отметил, что в подразделениях Народной милиции ЛНР продолжают проводиться занятия по повышению полевой выучки и боевой готовности."В соответствии с планом подготовки в подразделениях Народной милиции проводятся учебно-методические сборы с младшими специалистами инженерных и разведывательных подразделений", - добавил он."Хочу заверить всю общественность, что мы и впредь будем соблюдать все достигнутые Минские договоренности. Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки, Народная милиция ЛНР оставляет за собой право адекватно реагировать на провокации со стороны украинских преступников", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.Министерство государственной безопасности ЛНР объявило в розыск командира 27-й Сумской реактивной бригады ВСУ Валерия Исмаилова, обвиняемого в отдании преступного приказа на обстрел Луганска 27 января 2015 года. Об этом сообщила руководитель центра по связям с общественностью МГБ Евгения Любенко.Она отметила, что Исмаилов, осознавая, что от применения неизбирательных средств нападения по жилым кварталам города может пострадать гражданское население и гражданские объекты, 27 января 2015 года, примерно в 18 часов 50 минут и 23 часа 15 минут отдал приказ командирам батарей РСЗО "Смерч" на обстрел территории Артемовского района города Луганска Луганской Народной Республики.В результате обстрела два мирных жителя погибли, 12 получили множественные травмы различной степени тяжести. Были повреждены гражданские объекты Луганска, произошло возгорание в складском помещении на улице Тимирязева, поврежден уличный газопровод низкого давления по адресу 5-й Железнодорожный переулок, повреждены крыши 59 жилых домов."Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики объявлен в розыск, гражданин Исмаилов Валерий Шамазович, командир 27-й Сумской реактивной бригады, воинской части А 1476 вооруженных сил Украины, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 439 Уголовного кодекса ЛНР", - сообщила Любенко.Напомним, что Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту применения вооруженными силами Украины в отношении гражданского населения оружия массового поражения, запрещенного международным законодательством, была установлена причастность Исмаилова к данным преступлениям.За минувшие сутки территория Луганской народной республики подвергалась обстрелам со стороны киевских силовиков 12 раз. Об этом сообщает оборонное ведомство ЛНР.Как уточняют в Народной милиции республики, чаще всего (пять раз) за последние 24 часа ВСУ обстреливали окрестности села Калиновка. Кроме того, четыре раза огонь открывался по району Калинова. Дважды были обстреляны Сокольники, и еще один раз - окрестности населенного пункта Пришиб.Сообщается, что киевские силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС. О разрушениях, а также потерях среди личного состава и гражданских не сообщается.Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин в ходе брифинга привел данные о количестве обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ за минувшие сутки: территория ДНР обстреливалась киевскими силовиками более 3 000 раз.Он подчеркнул, что ситуация в республике значительно усугубилась. По данным замкомандующего, в общей сложности киевские силовики 3 002 раза открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР, в том числе и из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных арторудий и минометов. Всего по территории республики было выпущено 114 артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм и 1 822 мины калибра 120 и 82 мм. Украинские военнослужащие также выпустили 16 снарядов из РСЗО «Град» и 13 - из танковых орудий. Кроме того, в ходе обстрелов ими использовались различные типы гранатометов, стрелковое оружие и вооружение БМП, сообщил Эдуард Басурин.Украинская армия открывала огонь по поселкам, расположенным на окраинах Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также по Докучаевску и селам Новоазовского района в южной части ДНР. За последние сутки обстрелами ВСУ были повреждены шесть домостроений в окрестностях Ясиноватой и на юге республики. Пять сел Новоазовского района и Донецкая фильтровальная станция обесточены.Украинские силовики перекинули к Дебальцевскому участку фронта буксируемые гаубицы Д-30. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения. Так, в поселке Светлодарское, 7 км от линии соприкосновения (под Дебальцево - прим. ред.), выявлено местонахождение десяти 122 мм буксируемых гаубиц Д-30», - сказал он.По словам Басурина, в то же время на Горловском направлении, в поселках Новогродское (6 км от фронта) и Калиново (20 км, обнаружены три 152 мм самоходные гаубицы «Акация» и семь единиц РСЗО «Град».Кроме того, в селе Возрождение (14 км) зафиксирована переброска трех единиц 152 мм самоходных гаубиц «Мста-С» и шести 152 мм самоходных гаубиц «Акация».«Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», - подытожил замкомандующего.Как сообщил сегодня на брифинге начальник управления оборонного ведомства Луганской народной республики полковник Олег Анащенко, по уточненным данным, украинская армия в результате нескольких попыток прорыва обороны ЛНР в районе Дебальцево потеряла более 50 военнослужащих убитыми и еще почти 100 силовиков раненными.При этом украинская сторона продолжает дезинформировать своих граждан. Так, согласно информации представителей министерства обороны Украины, в ходе столкновений было уничтожено только шесть военнослужащих, еще 19 получили ранения. Таким образом, командование ВСУ более чем в шесть раз занижает численные потери, подчеркнул начальник управления штаба Народной милиции ЛНР.При этом достоверно известно, что большого числа жертв среди раненных солдат ВСУ удалось бы избежать, если бы командование своевременно организовало их эвакуацию с поля боя, добавил Олег Анащенко.Что касается республиканских сил, то в ходе столкновений в районе Дебальцево погибли шесть военнослужащих Народной милиции, семь получили ранения. Еще двое до сих пор числятся без вести пропавшими. Как отметил Анащенко, представители оборонного ведомства предпринимают все возможное для того, чтобы разыскать их.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163465-news.html