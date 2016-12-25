Последние новости Сирии сегодня, 25.12.2016: ситуация в Алеппо, обзор карты боевых действий в Сирии на сегодня, 25 декабря

Военная обстановка в Сирии продолжает оставаться весьма напряженной. В первую очередь это происходит из-за преступных действий местных террористических формирований, отказывающих складывать оружие. Обстрелы имеют место быть на ряде территорий. В последние часы внимание общественности приковано к Пальмире, где возобновились бои.Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1075. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94.За сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (22), Алеппо (7), Дараа (4), Хама (2) и Кунейтра (1).Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара выступает против каких-либо автономий на севере Сирии. «Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии», - сказал он на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.Эрдоган намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций. «Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону. После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим», - объяснил он.Президент Турции Эрдоган обвинил руководство ЕС в нарушении обещаний по оказанию помощи сирийским беженцам. «В Евросоюзе обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев €3 млрд., тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь €677 млн. Эти средства выделяются не Турции, а беженцам, через международные и правозащитные структуры. Где же эти средства? Их нет», - заявил турецкий лидер на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.Эрдоган предположил, что лидеры Евросоюза «не думают о гуманизме и интересах людей». «Только на нужды беженцев Турция потратила $20 млрд»,- отметил президент, добавив, что это «немалая сумма». «Где же "богатый Запад"? Почему мы не видим шагов по защите прав человека?» - задал риторический вопрос Эрдоган.Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Мейда, Барза, Бузайна, Кафер-Батна, Мазраад - Махмуд, Хауш Эль-Фаддалия, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе н.п. Хараста, участок автомагистрали в районе населенного пункта Дума.Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Джобар и Арбил.Боевики исламистских группировок отравили источники питьевой воды дизельным топливом, в результате чего подача воды в дома Дамаска остановлена на несколько дней. Родники Аль-Фиджа, обеспечивающие сирийскую столицу водой, расположены на территории, контролируемой исламистами, близ н.п. Сук-Вади-Барада к северо-западу от Дамаска, в гористой местности у границы с Ливаном.Боевики группировок "Джейш аль-Ислам" и "Файлак ар-Рахман" предприняли безуспешное "Рождественское наступление" на позиции САР в районе сельскохозяйственных угодий Хазрама в Восточной Гуте.САА продолжает успешное наступление на позиции террористов в Вади Барада. Под контроль правительственных войск перешли здания Феникс Комьюнити, Кафтаро Комплекс и Шайари Билдингс. Кроме того, при поддержке «Хезболлы» началось наступление в районе деревень Басима и Айн аль-Фиджа. Несколько групп боевиков в районе Вади Барада готовы сложить оружие в обмен на эвакуацию в Идлиб.Террористы «Исламского государства» несут потери и в Восточном Каламуне: САА ликвидировала восемь террористов ИГ, еще трое были взяты в плен.Тем временем боевики т.н. «умеренной» оппозиции залили в водоканалы, питающие Дамаск, масло и дизельное топливо, поэтому в ближайшие несколько дней в городе будут наблюдаться проблемы с питьевой водой.Обстановка на фронтах провинции Хомс остается достаточно напряженной, несмотря на временное затишье. Массированное, однако неудачное наступление боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) 22 декабря текущего года на позиции Национальных Сил Обороны (НСО) с северо-восточного направления в районе населенных пунктов Джуб аль-Джара и Масудия, по мнению солдат и командиров ополчения, являлось разведкой боем.В ходе недавних боев в Пальмире и в окрестностях авиабазы Т-4 исламистами были выявлены слабая боеспособность некоторых частей НСО провинции Хомс, и несомненно низкая координация совместных действий подразделениями ополчения, регулярной армии и сводных батальонов «Хезболлы». Обозначенное выше наступление террористов в направлении городов Ар-Растан и Саламие было подано рядом военных аналитиков как своеобразная попытка ликвидировать выступ фронта между городом Саламие и трассой Хомс - Пальмира.Прежде всего стоит упомянуть о том, что котел под Хомсом традиционно обозначен на картах боевых действий зеленым цветом. Зеленый же, в рамках привычной символики сирийского конфликта, в большинстве случаев свидетельствует о том, что территория контролируется либо группировками вроде «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», запрещенная в РФ), «Ахрар аш-Шам», «Нуреддин аз-Зинки», «Джейш аль Ислам» и т.п., либо разношерстными отрядами так называемой «умеренной оппозиции».Боливийская актриса и режиссер Карла Ортис, ранее побывавшая в Алеппо, обвинила во лжи популярную сирийскую блогершу Бану Алабед.По мнению Ортис, семилетняя Алабед, ставшая популярной после публикаций в Twitter о тяжелой жизни в восточных районах Алеппо, никогда не была в этом сирийском городе.Актриса пояснила, что в городе уже более 85 дней нет электричества, а 3G есть лишь у немногих людей. Кроме того, она усомнилась в том, что малолетний ребенок в состоянии писать посты на иностранном языке.Она подчеркнула, что обычные люди, а следом за ними и сотрудники СМИ сообщают из Алеппо «фейковые» новости, а люди по всему миру верят в эту ложь.Военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали мирным гражданам, покинувшим восточные районы Алеппо, около двух тонн гуманитарных грузов. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра.Уточняется, что гуманитарная акция была проведена в пункте временного размещения жителей в районе Аль-Азизия. Всего сирийцам, покинувшим Алеппо, было передано около двух тонн гуманитарной помощи. Кроме того, продолжают работать специальные пункты, в которых можно получить горячее питание и предметы первой необходимости.

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