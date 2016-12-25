Новости Новороссии сегодня, 25 декабря: сводки ополчения, ситуация в Донбассе, обзор военных действий в ДНР и ЛНР, новости Донецка 25.12.2016

После вступления в силу перемирия в Донбассе, ситуация в регионе совершенно не улучшилась. Дело в том, что украинские силовики продолжили обстреливать мирные территории, совершенно не думая о последствиях своих преступных действий. Тем временем, представители Луганской народной республики раскрыли истинные потери силовиков под Дебальцево.Министерство государственной безопасности ЛНР объявило в розыск командира ракетной бригады ВСУ Валерия Исмаилова, отдавшего 27 января 2015 года приказ об обстреле Артемовского района Луганска из ракетных систем залпового огня «Смерч».Как заявили в пресс-службе МГБ ЛНР, Исмаилов отдал приказ о ракетном обстреле жилых районов, осознавая, что может пострадать находящееся там мирное население и гражданские объекты. Тогда в ходе обстрела погибли два мирных жителя, еще 12 получили ранения различной тяжести.Между тем, обстрелы сил ЛНР продолжаются и сейчас: артиллерия ВСУ, дислоцированная на окраинах населенных пунктов Светлодарск и Мироновский неоднократно возобновляла обстрелы Дебальцево.Украинские силовики перебросили к участку фронта вблизи Дебальцево, где всю неделю велись ожесточенные бои, самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, - сказал он. – Так в районе села Светлодарское (6 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие четырех 152-мм самоходных гаубиц «Акация». Также, отмечено прибытие до 400 человек личного состава украинских силовых структур для усиления группировки противника в районе города Светлодарск».Басурин добавил, что на южном направлении в районе села Анадоль (Волновахский район, 22 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение 12 РСЗО «Град», у села Лебединское (под Мариуполем, 6 км от линии соприкосновения) выявлены огневые позиции четырех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».«Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ», - резюмировал замкомандующего.Украинские силовики накануне вечером обстреляли села Спартак и Жабичево (пригороды Донецка), окраины Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района на юге Республики. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.«Накануне вечером украинские военные открыли огонь по селу Ленинское из минометов калибра 82 мм, по нему было выпущено 32 мины, - сказал собеседник агентства. - Под огнем подразделений противника оказались также села Спартак, Жабичево в северном пригороде Донецка и окраины Ясиноватой».По данным источника, при обстрелах прифронтовых территорий Республики украинская армия использовала также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.Напомним, что за предыдущие сутки украинские силовики свыше 3 тыс. раз открывали огонь по прифронтовым территориям Республики.Киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.С направления поселка городского типа Луганское пять раз обстрелян район села Калиновка, огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.Район села Калиново четыре раза подвергся обстрелу с направления села Новозвановка из минометов калибра 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия.Из вооружения БМП и стрелкового оружия с направления села Крымское и балки Суходол дважды обстрелян район села Сокольники.Также с направления балки Суходол велся огонь из 120-мм по району села Пришиб.Военнослужащий Донецкой народной республики погиб под обстрелом со стороны ВСУ, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.Басурин сообщил о потерях в ВС ДНР в результате очередных нарушений режима тишины со стороны ВСУ, несмотря на договоренность о прекращении обстрелов в Донбассе на период новогодних праздников.«От минометного огня украинских бандитов погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранение», - констатировал представитель оперативного командования.Украинские силовики за последние сутки более трех тысяч раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«За прошедшие сутки обстановка резко обострилась, - пояснил представитель оперативного командования. - Украинские боевики 3002 раза нарушили режим прекращения огня».По данным Басурина, украинские военнослужащие выпустили 16 боеприпасов из РСЗО «Град», 114 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 1822 мины калибром 120 и 82 мм, 13 танковых снарядов, а также 836 боеприпасов из различных типов гранатометов.«Вот так жители республики ночью на себе ощутили наступление «режима тишины», - указал он.

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