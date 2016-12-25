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Новости Новороссии сегодня, 25 декабря: сводки ополчения, ситуация в Донбассе, обзор военных действий в ДНР и ЛНР, новости Донецка 25.12.2016

Новости Новороссии сегодня, 25 декабря: сводки ополчения, ситуация в Донбассе, обзор военных действий в ДНР и ЛНР, новости Донецка 25.12.2016
После вступления в силу перемирия в Донбассе, ситуация в регионе совершенно не улучшилась. Дело в том, что украинские силовики продолжили обстреливать мирные территории, совершенно не думая о последствиях своих преступных действий. Тем временем, представители Луганской народной республики раскрыли истинные потери силовиков под Дебальцево.

Новороссия сегодня, 25.12.2016: новости последних часов

Министерство государственной безопасности ЛНР объявило в розыск командира ракетной бригады ВСУ Валерия Исмаилова, отдавшего 27 января 2015 года приказ об обстреле Артемовского района Луганска из ракетных систем залпового огня «Смерч».

Как заявили в пресс-службе МГБ ЛНР, Исмаилов отдал приказ о ракетном обстреле жилых районов, осознавая, что может пострадать находящееся там мирное население и гражданские объекты. Тогда в ходе обстрела погибли два мирных жителя, еще 12 получили ранения различной тяжести.

Между тем, обстрелы сил ЛНР продолжаются и сейчас: артиллерия ВСУ, дислоцированная на окраинах населенных пунктов Светлодарск и Мироновский неоднократно возобновляла обстрелы Дебальцево.

Украинские силовики перебросили к участку фронта вблизи Дебальцево, где всю неделю велись ожесточенные бои, самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, - сказал он. – Так в районе села Светлодарское (6 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие четырех 152-мм самоходных гаубиц «Акация». Также, отмечено прибытие до 400 человек личного состава украинских силовых структур для усиления группировки противника в районе города Светлодарск».

Басурин добавил, что на южном направлении в районе села Анадоль (Волновахский район, 22 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение 12 РСЗО «Град», у села Лебединское (под Мариуполем, 6 км от линии соприкосновения) выявлены огневые позиции четырех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика».

«Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и Миссии ОБСЕ», - резюмировал замкомандующего.

Сводки ополчения Новороссии на сегодня, 25 декабря 2016

Украинские силовики накануне вечером обстреляли села Спартак и Жабичево (пригороды Донецка), окраины Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района на юге Республики. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«Накануне вечером украинские военные открыли огонь по селу Ленинское из минометов калибра 82 мм, по нему было выпущено 32 мины, - сказал собеседник агентства. - Под огнем подразделений противника оказались также села Спартак, Жабичево в северном пригороде Донецка и окраины Ясиноватой».

По данным источника, при обстрелах прифронтовых территорий Республики украинская армия использовала также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские силовики свыше 3 тыс. раз открывали огонь по прифронтовым территориям Республики.

Киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

С направления поселка городского типа Луганское пять раз обстрелян район села Калиновка, огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Район села Калиново четыре раза подвергся обстрелу с направления села Новозвановка из минометов калибра 120 мм и 82 мм и стрелкового оружия.

Из вооружения БМП и стрелкового оружия с направления села Крымское и балки Суходол дважды обстрелян район села Сокольники.

Также с направления балки Суходол велся огонь из 120-мм по району села Пришиб.

Последние новости Донецка на сегодняшний день, 25 декабря

Военнослужащий Донецкой народной республики погиб под обстрелом со стороны ВСУ, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин сообщил о потерях в ВС ДНР в результате очередных нарушений режима тишины со стороны ВСУ, несмотря на договоренность о прекращении обстрелов в Донбассе на период новогодних праздников.

«От минометного огня украинских бандитов погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранение», - констатировал представитель оперативного командования.

Украинские силовики за последние сутки более трех тысяч раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки обстановка резко обострилась, - пояснил представитель оперативного командования. - Украинские боевики 3002 раза нарушили режим прекращения огня».

По данным Басурина, украинские военнослужащие выпустили 16 боеприпасов из РСЗО «Град», 114 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 1822 мины калибром 120 и 82 мм, 13 танковых снарядов, а также 836 боеприпасов из различных типов гранатометов.

«Вот так жители республики ночью на себе ощутили наступление «режима тишины», - указал он.


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