Новости России и мира сегодня, 25.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 25 декабря

Последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 25 декабря 2016 года, указывают на следующую череду событий: стало известно, насколько вырастут зарплаты россиян в наступающем году. "Исламское государство" назвало Великобританию одной из главных целей в 2017 году. Стало известно, когда КНДР начнет атаки на Соединенные Штаты Америки.Российские рекрутинговые компании оценили состояние и перспективы рынка труда. По прогнозам экспертов, сферу ждет рост как зарплат (на 8%), так и числа рабочих мест (на 5%).С учетом итогов 2016 года на фоне цели Центрального банка России по инфляции в 4% такой прирост может оказаться существенным. При этом в текущем году уровень реальных зарплат не изменился, а компенсационные пакеты сотрудникам сократились.Так, только 32% работодателей увеличивали зарплаты в 2016 году, а 11% руководителей сократили выплаты работникам. Более половины предприятий - 57% - оставили заработную плату своих сотрудников без изменений. При этом, по данным портала Superjob, компании стали реже включать в компенсационные пакеты работников оплату обучения, служебного автомобиля, спортклубов и проезда в общественном транспорте.За 11 месяцев текущего года прирост зарплат в реальном выражении составил 0,5%, сообщает Росстат. Наибольший уровень зарплат (до вычета НДФЛ, с учетом премий и бонусов за 2016 год) - в Москве и Московской области (69 тысяч рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50 тысяч рублей) и Дальневосточном округе (38,5 тысяч рублей). Самые низкие доходы работников зафиксированы в Северо-Кавказском, Северо-Западном (без Санкт-Петербурга) и Центральном (без Москвы) федеральных округах - от 27,7 тысяч до 30 тысяч рублей.В 2017 году компании поднимут зарплату работникам на 8%. Однако, с учетом планов Центробанка по инфляции, в реальном выражении этот показатель сократится до 4%.Ближайший пересмотр зарплат работников около трети предприятий планирует на январь 2017 года. Еще треть собирается это сделать в течение первого квартала.Ранее сообщалось, что автоматизация приводит к сокращению рабочих мест по некоторым специальностям на российском рынке труда. По мнению экспертов, в 2017 году вырастет спрос на IT-специалистов.В 2017-м наиболее востребованными на рынке труда останутся веб- и мобильные разработчики, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Заработная плата у представителей этих профессий растет, и, по мнению исследователей, далее эта тенденция будет усиливаться.Главари запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации «Исламского государства» поддерживали связь с джихадистами, пытавшимися организовать теракты в Великобритании.Однако если в уходящем году правоохранителям удавалось разоблачить преступные сговоры, в грядущем году террористы ИГ намерены довести задуманное до конца.Террористы запрещенного в России ИГ еще в 2016 году планировали включить Великобританию в список целей терактов. Британские эксперты по безопасности склонны полагать, что ситуация не изменится, и в 2017 году Британия останется одной из главных целей террористов.Особое беспокойство британских правоохранителей вызывают граждане страны, которые воевали в Сирии на стороне ИГ и затем вернулись домой.Эксперты из южнокорейского Института стратегии национальной безопасности заявили, что к 2020 году КНДР сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь основной территории США.По мнению специалистов, работающих под эгидой Национального агентства разведки Республики Корея, разработка межконтинентальных ракет подводного базирования займет несколько лет и является вопросом времени, а не технологий.Эксперты напомнили, что в ходе последних испытаний разработанная в КНДР баллистическая ракета пролетела около 1,4 тысячи километров.Помимо этого, отмечается, что с учетом возможностей северокорейских подлодок, военные базы США не только в Южной Корее, но и в Японии будут под угрозой.

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