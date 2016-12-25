Новороссия 25 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 25.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 25 декабря

Украинские силовики в очередной раз доказали свою истинную сущность, когда начали обстреливать мирные территории Донбасса уже через несколько часов после установления в регионе режима прекращения огня. Таким образом можно констатировать, что никакого иного варианта разрешения конфликта, кроме силового, в Киеве не видят и, что больше всего поражает, видеть не хотят.Как сообщил накануне на брифинге начальник управления оборонного ведомства Луганской народной республики полковник Олег Анащенко, по уточненным данным, украинская армия в результате нескольких попыток прорыва обороны ЛНР в районе Дебальцево потеряла более 50 военнослужащих убитыми и еще почти 100 силовиков раненными.При этом украинская сторона продолжает дезинформировать своих граждан. Так, согласно информации представителей министерства обороны Украины, в ходе столкновений было уничтожено только шесть военнослужащих, еще 19 получили ранения. Таким образом, командование ВСУ более чем в шесть раз занижает численные потери, подчеркнул начальник управления штаба Народной милиции ЛНР.При этом достоверно известно, что большого числа жертв среди раненных солдат ВСУ удалось бы избежать, если бы командование своевременно организовало их эвакуацию с поля боя, добавил Олег Анащенко.Что касается республиканских сил, то в ходе столкновений в районе Дебальцево погибли шесть военнослужащих Народной милиции, семь получили ранения. Еще двое до сих пор числятся без вести пропавшими. Как отметил Анащенко, представители оборонного ведомства предпринимают все возможное для того, чтобы разыскать их.Украинские силовики захватили населенный пункт Новолуганское, расположенный в буферной зоне Донбасса, заявили в военном ведомстве Донецкой народной республики.В ДНР заявили, что украинская армия продолжает захватывать в Донбассе нейтральные земли.«После катастрофического провала силовиков под Светлодарском, повлекшего огромные потери среди личного состава ВСУ, дабы поднять моральный дух среди военнослужащих и оправдаться перед общественностью, командование ВСУ заявило о переходе под их контроль населенного пункта Новолуганское», - поведали военные источники в ДНР.Командование ДНР призвало наблюдателей ОБСЕ обратить внимание на этот факт и потребовать от Киева отвода данных подразделений.Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин в ходе сегодняшнего брифинга привел данные о количестве обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ за минувшие сутки: территория ДНР обстреливалась киевскими силовиками более 3 000 раз.Он подчеркнул, что ситуация в республике значительно усугубилась. По данным замкомандующего, в общей сложности киевские силовики 3 002 раза открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР, в том числе и из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных арторудий и минометов. Всего по территории республики было выпущено 114 артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм и 1 822 мины калибра 120 и 82 мм. Украинские военнослужащие также выпустили 16 снарядов из РСЗО «Град» и 13 - из танковых орудий. Кроме того, в ходе обстрелов ими использовались различные типы гранатометов, стрелковое оружие и вооружение БМП, сообщил Эдуард Басурин.Украинская армия открывала огонь по поселкам, расположенным на окраинах Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также по Докучаевску и селам Новоазовского района в южной части ДНР. За последние сутки обстрелами ВСУ были повреждены шесть домостроений в окрестностях Ясиноватой и на юге республики. Пять сел Новоазовского района и Донецкая фильтровальная станция обесточены.Согласно данным официального представителя Народной милиции ЛНР майора Андрей Марочко, за прошедшую неделю киевские силовики выпустили по прифронтовым зонам республики свыше 2 000 артснарядов и мин.В общей сложности за весь период с 18 по 24 декабря подразделения ВСУ 63 раза открывали огонь по прифронтовым зонам ЛНР. Ими было выпущено 2 047 артиллерийских снарядов и мин. Помимо крупнокалиберных артиллерийских орудий и минометов, запрещенных условиями минских договоренностей, украинские военнослужащие также использовали в ходе обстрелов вооружение БМП, гранатометы и различные виды стрелкового оружия, рассказал Андрей Марочко.Представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что корректировка огня осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Таким образом, обстановка на линии разграничения сторон крайне напряженная, но пока контролируемая, подытожил Марочко.Напомним, ранее в штабе Народной милиции ЛНР заявили о том, что за минувшие сутки украинские военнослужащие десять раз открывали огонь по позициям подразделений республиканских сил.Украинские силовики за последние сутки более трех тысяч раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«За прошедшие сутки обстановка резко обострилась, - отметил представитель оперативного командования. - Украинские боевики 3002 раза нарушили режим прекращения огня».По данным Басурина, украинские военнослужащие выпустили 16 боеприпасов из РСЗО «Град», 114 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, 1822 мины калибром 120 и 82 мм, 13 танковых снарядов, а также 836 боеприпасов из различных типов гранатометов.«Вот так жители республики ночью на себе ощутили наступление «режима тишины», - подчеркнул он.Киевские силовики за неделю потеряли три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом с сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко."На текущей неделе ВСУ недосчитались трех БПЛА, один из которых в ближайшее время поступит на вооружение в Народную милицию", - отметил он.Анащенко подчеркнул, что ВСУ используют беспилотники для корректировки артиллерийского огня.Киевские силовики перебросили к фронту у Дебальцево самоходные гаубицы «Акация» и до 400 человек личного состава, заявил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.Текущая неделя на дебальцевском направлении была напряженной, поскольку ВСУ усилили обстрелы ДНР. «Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения, - рассказал замкомандующего республики Эдуард Басурин. - Так в районе села Светлодарское, что в шести километрах от линии соприкосновения, прибыли четыре гаубицы «Акация».Украинское командование усилило группировку возле Светлодарска четырьмя стами военными. По словам силовика ДНР, в других населенных пунктах также зафиксировано скопление украинского тяжелого вооружения, запрещенного соглашениями «Минска». Ранее сообщалось о том, что украинские силовики снова активизировались под Дебальцево.Более 50 солдат ВСУ погибли в районе Дебальцево при попытке захватить позиции ополчения, заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Олег Анащенко.Анащенко отметил, что Киев занижает число потерь в ВСУ после неудачной попытки прорыва под Дебальцево.«Нам достоверно известно о более чем 50 погибших и около 100 раненых украинских бойцах, - рассказал он. - Однако в украинском министерстве обороны официально продолжают лгать, заявляя о 6 погибших и 19 раненых».

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