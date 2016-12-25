Сирия 25 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 25 декабря, обзор военных действий в Сирии 25.12.2016

Пока в Алеппо доставляется большое количество гуманитарной помощи, в других районах Сирии обстановка остается напряженной из-за нежелания отдельных террористических группировок складывать оружие. Тем временем, американских военных в очередной раз обвинили в ошибочных ударах по позициям боевиков "Исламского государства". Страдают мирные жители.Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались урегулирование сирийского конфликта и подготовка к саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ.«На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане», - сообщил Песков.Президенты России и Ирана провели телефонный разговор. Подчеркнуто, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков - это важный шаг на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране.Лидеры условились продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса. В частности, речь идет о проведении в Астане переговоров заинтересованных сторон для выхода на конкретные договоренности.Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Ирана Хасаном Роухани. Стороны договорились продолжить координировать действия, направленные на урегулирование сирийского кризиса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Как уточняется в сообщении, стороны договорились о тесной координации действий, направленных на достижение политического урегулирования сирийского кризиса. В частности, речь шла об организации в Астане переговоров для заинтересованных сторон. Целью переговоров должен стать выход на конкретные договоренности по Сирии.Освобождение Алеппо является важным шагом на пути к полной победе над терроризмом в Сирии. Это в ходе телефонного разговора отметили президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Телефонный разговор между российским и иранским лидерами состоялся сегодня. Основной темой переговоров стала Сирия и процесс мирного урегулирования кризиса в стране.«Подчеркнуто, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению города Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране», - уточняется в сообщении.Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1075. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94.За сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (22), Алеппо (7), Дараа (4), Хама (2) и Кунейтра (1).Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара выступает против каких-либо автономий на севере Сирии, сообщает Anadolu. «Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии», - сказал он на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.Эрдоган намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом создание в Сирии зоны, свободной от террористических организаций. «Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону. После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим», - добавил он.Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Мейда, Барза, Бузайна, Кафер-Батна, Мазраад – Махмуд, Хауш –Эль-Фаддалия, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе н.п. Хараста, участок автомагистрали в районе населенного пункта Дума.Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Джобар и Арбил.Боевики исламистских группировок отравили источники питьевой воды дизельным топливом, в результате чего подача воды в дома Дамаска остановлена на несколько дней. Родники Аль-Фиджа, обеспечивающие сирийскую столицу водой, расположены на территории, контролируемой исламистами, близ н.п. Сук-Вади-Барада к северо-западу от Дамаска, в гористой местности у границы с Ливаном.Боевики группировок "Джейш аль-Ислам" и "Файлак ар-Рахман" предприняли безуспешное "Рождественское наступление" на позиции САР в районе сельскохозяйственных угодий Хазрама в Восточной Гуте.Убит командир группировки "Джейш аль-Ислам" - Ali Kabkab.Боевики "Джабхат Фатх аш-Шам" и "Ахрар аш-Шам" сдали правительству н.п. Бейт-Сабир, Битима и Кафр-Хаур у границы Голанских высот и оазиса Западная Гута. Боевикам в н.п. Бейт-Джинн, отказавшимся уходить из поселка, дано время на раздумья до воскресенья. В случае повторного отказа САА начнёт штурм их позиций.Турецкая армия ежедневно теряет десятки военных в ходе боевых действий в Сирии, пишет турецкий журналист Хайреддин Туг в личном аккаунте в Twitter.По данным турецкого журналиста Хайреддина Туга, на сегодняшний день в боях за сирийский город Эль-Баб погибли свыше 100 турецких военнослужащих. Туг обвиняет власти Анкары, что поставленное Турцией боевикам ИГ («Исламское государство» запрещено в РФ) вооружение уничтожает турецких солдат. Он также упрекает СМИ Турции, что ни один официальный канал не говорит о жертвах среди собственных военнослужащих.В пункте временного размещения жителей, в районе Аль-Азизия, нуждающимся передано около двух тонн гуманитарных грузов.Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия кварталы Джамария Харб эль-Захра и Лерамон в городе Алеппо.Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Шурфа, Ашрафия, Джамаия Фатх и школу Хикма в городе Алеппо и н.п. Дахия Аль-Асад.В квартале Ас-Суккари в школе взорвалась заложенная боевиками бомба, что привело к возгоранию склада с боеприпасами. В результате произошедшего два мирных жителя погибли и 33 получили ранения.Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.По видеозаписям установлено, что к расстрелу пленных военнослужащих САР причастны «умеренные» группировки "Харакат Нуриддин аз-Зинки" и "Ахрар аш-Шам". При этом террористическая группа "Харакат Нуриддин аз-Зинки", получает из США противотанковые ракетные комплексы.Впервые за четыре года в освобожденном Соборе святого Ильи в Алеппо пройдет Рождественская служба. Отмечены боестолкновения у военно-воздушной академии.Российские саперы продолжают работать в восточных кварталах Алеппо.Сирийские СМИ сообщают о возможном наступлении проправительственных сил в южных районах провинции.В одном из восточных кварталов сирийского города Алеппо, куда начали возвращаться мирные жители, прогремел мощный взрыв. Согласно информации сирийского государственного телевидения, три человека стали жертвами взрыва.СМИ также сообщили, бомба была заложена боевиками оппозиции в одной из школ перед эвакуацией. Остальные подробности ЧП не приводятся.

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