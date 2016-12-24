В Алеппо была переброшена российская военная полиция

В мирный сирийский город Алеппо, который возвращается к жизни без войны, была переброшена военная полиция из России, — пишет канал РБК. Ее задача – защищать тех, кто защищает интересы мирных сирийцев, вернувшихся в города. Военная полиция будет осуществлять охрану российских военных, медиков, волонтеров, саперов и миротворцев. В очищенный от бандитов город возвращаются жители, но по подвалам все еще находят раненых террористов.Российский Центр примирения сторон и Минобороны РФ сообщают – 25 раз за сутки боевики пытались обстрелять Дамаск и Алеппо, нарушая режим перемирия. Так же не все районы города освобождены от мин и боеприпасов, не хватает продовольствия, несмотря на грузовики с гуманитарной помощью. Медленными темпами город возвращается к жизни без военных действий – отстраивается заново производство и инфраструктура, и скоро в каждый дом придут свет, газ, Интернет и радио, свежий хлеб из отстроенного комбината. Но не обходится, к сожалению, без диверсий со стороны боевиков – «Вести.ру» пишут, что в Дамаске террористы вылили в воду дизельное топливо, отравив ее. Резервы у столицы есть, но для предотвращения необходима военная полиция.Канал «Россия 24» сообщает: российские «красные береты» военной полиции были высажены на базе Хмеймим, а марш-броском они добрались до Алеппо. Сержант Руслан Бахрамов заявил, что подразделение собрало только профессионалов, имеющих четкое представление которой их высадили. По мере сил полиция будет давать местным все необходимое и защищать их покой. Министр обороны Сергей Шойгу сообшил президенту, что Алеппо свободен от боевиков и сейчас нуждается с мире и порядке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163182-news.html