Новости Сирии сегодня, 24.12.2016: ситуация в Алеппо сейчас, новости часа, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 24 декабря

Последние новости из Сирии указывают на то, что боевые действия на львиной доли территории страны продолжаются. В свою очередь из Алеппо были выведены все террористы, что накануне отмечали местные жители. Они не скрывали своего восхищения и выражали слова благодарности в адрес сирийской армии, а также российским специалистам, помогавшим освобождать город от боевиков.В последнем телефонном разговоре Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада было решено сосредоточиться на соглашении о комплексном разрешении сирийского кризиса. Формулировка обтекаемая и широкая, она явно требует пояснения.Следует указать, что у России существует специальное подразделение на территории Сирии. В ее задачи входит ведение переговоров с самыми разными национальностями, союзами и народностями. Итогом диалога становится либо прекращение борьбы населения против Дамаска, либо вступление этих народностей в ряды умеренной оппозиции, «Джебхат ан-Нусры» (запрещена на территории РФ) или ИГ (арабское название - ДАИШ, запрещена на территории РФ). В последнем случае завязываются боевые действия.Таким образом, освобождение Алеппо ставит простой выбор и перед населением других сирийских городов, к которым совсем скоро подойдет сирийская армия. Речь идет о территории вокруг Ракки и Идлиба, где все еще надеются на помощь Запада. Пример Алеппо показывает, что зря.Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.«Операция проходила по Вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», - объявил Шойгу.Подразделения правительственных сил, осуществляющие проверку и разминирование территории, которую боевики контролировали до освобождения Алеппо, обнаруживают не только мины и самодельные взрывные устройства. Как сообщается, прежде, чем покинуть Алеппо, боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» устроили массовую расправу над своими заложниками. В освобожденном Алеппо уже обнаружены не менее ста тел казненных террористами людей - это и захваченные в плен военнослужащие САА, и мирные жители, все - мужчины от 18 до 25 лет. Местные СМИ, не связанные законодательными ограничениями и традициями, публикуют фотографии обнаруженных тел без купюр.Подразделение военной полиции РФ прибыло в Алеппо, чтобы помочь САА в операциях по разминированию, а также для поддержания порядка в только что освобожденном городе. Местные СМИ активно обсуждают форсированный марш русского батальона военной полиции от авиабазы Хмеймим в Алеппо, и заявление Министерства Обороны РФ о задачах данного подразделения: обеспечение безопасности российских советников, отряда по разминированию и медицинских работников, а также - помощь сирийским властям в поддержании порядка в освобожденном городе.Министр обороны Турции объявил об освобождении от ИГ госпиталя в Аль-Бабе - силами турецких ВС при поддержке ССАПятница в Сирии выдалась не самой спокойной: за сутки в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама зафиксированы 25 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований. Активизировались вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам», обстрелявшие квартал в Алеппо, по традиции были заметны и силы «Джебхат ан-Нусры». Обстрелы наносились из минометов и стрелкового оружия.При этом важно понимать, что ни российские ВКС, ни ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным группировкам, ранее заявившим о прекращении боевых действий, удары не наносили.При этом не дремлет сирийская правительственная армия. ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов ИГ в районе города Дейр эз-Зор и в городе Аль-Растан, что в провинции Хомс. Данные о результатах ударов пока уточняются.Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня незаконных вооруженных формирований в населенном пункте в провинции Дамаск, а также отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

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