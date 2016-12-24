Новости Сирии сегодня, 24.12.2016: ситуация в Алеппо сейчас, новости часа, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 24 декабря

Последние новости из Сирии указывают на то, что боевые действия на львиной доли территории страны продолжаются. В свою очередь из Алеппо были выведены все террористы, что накануне отмечали местные жители. Они не скрывали своего восхищения и выражали слова благодарности в адрес сирийской армии, а также российским специалистам, помогавшим освобождать город от боевиков.Сирия сегодня, 24 декабря: новости последних часов
В последнем телефонном разговоре Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада было решено сосредоточиться на соглашении о комплексном разрешении сирийского кризиса. Формулировка обтекаемая и широкая, она явно требует пояснения.
Следует указать, что у России существует специальное подразделение на территории Сирии. В ее задачи входит ведение переговоров с самыми разными национальностями, союзами и народностями. Итогом диалога становится либо прекращение борьбы населения против Дамаска, либо вступление этих народностей в ряды умеренной оппозиции, «Джебхат ан-Нусры» (запрещена на территории РФ) или ИГ (арабское название - ДАИШ, запрещена на территории РФ). В последнем случае завязываются боевые действия.
Таким образом, освобождение Алеппо ставит простой выбор и перед населением других сирийских городов, к которым совсем скоро подойдет сирийская армия. Речь идет о территории вокруг Ракки и Идлиба, где все еще надеются на помощь Запада. Пример Алеппо показывает, что зря.Последние новости Алеппо на сегодня, 24.12.2016
Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Операция проходила по Вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», - объявил Шойгу.
Подразделения правительственных сил, осуществляющие проверку и разминирование территории, которую боевики контролировали до освобождения Алеппо, обнаруживают не только мины и самодельные взрывные устройства. Как сообщается, прежде, чем покинуть Алеппо, боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» устроили массовую расправу над своими заложниками. В освобожденном Алеппо уже обнаружены не менее ста тел казненных террористами людей - это и захваченные в плен военнослужащие САА, и мирные жители, все - мужчины от 18 до 25 лет. Местные СМИ, не связанные законодательными ограничениями и традициями, публикуют фотографии обнаруженных тел без купюр.
Подразделение военной полиции РФ прибыло в Алеппо, чтобы помочь САА в операциях по разминированию, а также для поддержания порядка в только что освобожденном городе. Местные СМИ активно обсуждают форсированный марш русского батальона военной полиции от авиабазы Хмеймим в Алеппо, и заявление Министерства Обороны РФ о задачах данного подразделения: обеспечение безопасности российских советников, отряда по разминированию и медицинских работников, а также - помощь сирийским властям в поддержании порядка в освобожденном городе.
Министр обороны Турции объявил об освобождении от ИГ госпиталя в Аль-Бабе - силами турецких ВС при поддержке ССАОбзор военных действий в Сирии сейчас, 24 декабря 2016 года
Пятница в Сирии выдалась не самой спокойной: за сутки в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама зафиксированы 25 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований. Активизировались вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам», обстрелявшие квартал в Алеппо, по традиции были заметны и силы «Джебхат ан-Нусры». Обстрелы наносились из минометов и стрелкового оружия.
При этом важно понимать, что ни российские ВКС, ни ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным группировкам, ранее заявившим о прекращении боевых действий, удары не наносили.
При этом не дремлет сирийская правительственная армия. ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов ИГ в районе города Дейр эз-Зор и в городе Аль-Растан, что в провинции Хомс. Данные о результатах ударов пока уточняются.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня незаконных вооруженных формирований в населенном пункте в провинции Дамаск, а также отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.
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