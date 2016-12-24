Новости России и мира сегодня, 24.12.2016: обзор главных событий, свежие новости России и мира на сегодня, 24 декабря

Последние новости России и мира, которые актуальны на сегодняшний день, 24 декабря 2016 года, информируют о следующей череде событий: в США обвинили Петра Порошенко в тотальной коррупции. Дональд Трамп признался, что ему понравилось рождественское послание от Владимира Путина. Стартовало строительства моста между Россией и Китаем.Американский журнал опубликовал статью под авторством депутата Верховной рады Александра Онищенко. В материале политик публично обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции.В материале, опубликованном на сайте журнала Time, Онищенко пишет, что слова и действия Порошенко противоречат друг дургу. Президент выступает за демократию и западные ценности, однако "его действия и действия его соратников дают иную картину".Депутат утверждает, что лично был свидетелем "участия Порошенко в коррупционных действиях массового характера". Онищенко заявляет, что президент Украины "похищает сотни миллионов долларов через откаты с украинских предприятий". При этом отказавшиеся платить фирмы подвергаются преследованием со стороны команды президента.Онищенко пишет, что и сам стал объектом нападок со стороны Порошенко. По словам депутата, на него завели уголовные дела после того, как он публично обвинил Порошенко в коррупции на Украине.Напомним, ранее Алексадра Онищенко поймали на шпионаже. Депутат записывал все разговоры с Порошенко на электронные часы. По заверениям Онищенко, в этих беседах содержатся доказательства коррупционной деятельности украинского лидера. Депутат обещал передать компромат властям США.Отметим, что и сам Онищенко был замечен в денежных махинациях и в июле 2016 года лишен Верховной радой неприкосновенности. Позже он сообщил, что перебрался в Австрию. Депутат фигурирует в уголовном деле о злоупотреблениях в ходе реализации газа, добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". По версии следствия, он причастен к схеме незаконного присвоения средств.Избранный президент США Дональд Трамп получил письмо от российского лидера Владимира Путина. В штабе Трампа сообщили, что послание было получено еще 15 декабря.В своем письме Дональду Трампу Путин выразил надежду на то, что России и США удастся восстановить нормальные отношения и вывести сотрудничество на международной арене на качественно новый уровень. В тексте письма, распространенного штабом Трампа, отмечается, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности современного мира.Помощники избранного президента так прокомментировали текст послания: "Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны". Пресс-секретарь Владимира Путина тоже подтвердил, что президент направил американскому политику поздравительное послание по случаю праздников, в котором выразил надежду на улучшение отношений двух стран."Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", - сказал Песков.Дональд Трамп был избран президентом США на прошедших 8 ноября 2016 года выборах. Его победу подтвердила Коллегия выборщиков, инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года. После победы миллиардера многие эксперты заговорили о возможном улучшении отношений между Россией и США. Сам Трамп во время избирательной кампании говорил о налаживании отношений с Москвой и положительно отзывался о российском лидере Владимире Путине.В декабре в Москву совершил визит советник Дональда Трампа и бывший конгрессмен от Джорджии Джек Кингстон. Он выступил за возможную отмену санкций против России. Этот вопрос он обсуждал в том числе во время встречи в столице с представителями отечественного и американского бизнеса.Кроме того, на этой неделе влиятельное американское консалтинговое агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило, что в следующем году США ослабят введенные против России санкции.Строительство моста через реку Амур, который свяжет РФ и КНР, началось в Благовещенском районе Амурской области. Как заявили в пресс-службе правительства российского региона, в субботу была проведена торжественная церемония, в которой принимали участие представители власти провинции Хэйлунцзян и губернатор Амурской области.«Дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур», - пояснили в пресс-службе.Протяженность пограничного мостового перехода, соединяющего Благовещенский район и городской округ Хэйхэ китайской провинции Хэйлунцзян, будет 19,9 километров.В департаменте транспорта китайской провинции сообщили, что по нынешним подсчетам, на строительство моста между двумя странами выделено порядка 2,47 миллиарда юаней (более 355 миллионов долларов). Россия вложит в этот проект 14 миллиардов рублей, а Китай - 5,2 миллиардов. Согласно плану, на строительство моста отводится три года, его введут в эксплуатацию уже в октябре 2019 году.

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