Новости России и мира сегодня, 24.12.2016: обзор главных событий, свежие новости России и мира на сегодня, 24 декабря

Последние новости России и мира, которые актуальны на сегодняшний день, 24 декабря 2016 года, информируют о следующей череде событий: в США обвинили Петра Порошенко в тотальной коррупции. Дональд Трамп признался, что ему понравилось рождественское послание от Владимира Путина. Стартовало строительства моста между Россией и Китаем.Новости России и мира сегодня, 24.12.2016: Порошенко в США обвинили в коррупции
Американский журнал опубликовал статью под авторством депутата Верховной рады Александра Онищенко. В материале политик публично обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции.
В материале, опубликованном на сайте журнала Time, Онищенко пишет, что слова и действия Порошенко противоречат друг дургу. Президент выступает за демократию и западные ценности, однако "его действия и действия его соратников дают иную картину".
Депутат утверждает, что лично был свидетелем "участия Порошенко в коррупционных действиях массового характера". Онищенко заявляет, что президент Украины "похищает сотни миллионов долларов через откаты с украинских предприятий". При этом отказавшиеся платить фирмы подвергаются преследованием со стороны команды президента.
Онищенко пишет, что и сам стал объектом нападок со стороны Порошенко. По словам депутата, на него завели уголовные дела после того, как он публично обвинил Порошенко в коррупции на Украине.
Напомним, ранее Алексадра Онищенко поймали на шпионаже. Депутат записывал все разговоры с Порошенко на электронные часы. По заверениям Онищенко, в этих беседах содержатся доказательства коррупционной деятельности украинского лидера. Депутат обещал передать компромат властям США.
Отметим, что и сам Онищенко был замечен в денежных махинациях и в июле 2016 года лишен Верховной радой неприкосновенности. Позже он сообщил, что перебрался в Австрию. Депутат фигурирует в уголовном деле о злоупотреблениях в ходе реализации газа, добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". По версии следствия, он причастен к схеме незаконного присвоения средств.Россия и мир 2016, новости сегодня, 24 декабря: Трампу понравилось послание Путина
Избранный президент США Дональд Трамп получил письмо от российского лидера Владимира Путина. В штабе Трампа сообщили, что послание было получено еще 15 декабря.
В своем письме Дональду Трампу Путин выразил надежду на то, что России и США удастся восстановить нормальные отношения и вывести сотрудничество на международной арене на качественно новый уровень. В тексте письма, распространенного штабом Трампа, отмечается, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности современного мира.
Помощники избранного президента так прокомментировали текст послания: "Очень приятное письмо от Владимира Путина; его идеи так верны". Пресс-секретарь Владимира Путина тоже подтвердил, что президент направил американскому политику поздравительное послание по случаю праздников, в котором выразил надежду на улучшение отношений двух стран.
"Путин действительно отправил Трампу поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года, в котором российский президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", - сказал Песков.
Дональд Трамп был избран президентом США на прошедших 8 ноября 2016 года выборах. Его победу подтвердила Коллегия выборщиков, инаугурация Трампа назначена на 20 января 2017 года. После победы миллиардера многие эксперты заговорили о возможном улучшении отношений между Россией и США. Сам Трамп во время избирательной кампании говорил о налаживании отношений с Москвой и положительно отзывался о российском лидере Владимире Путине.
В декабре в Москву совершил визит советник Дональда Трампа и бывший конгрессмен от Джорджии Джек Кингстон. Он выступил за возможную отмену санкций против России. Этот вопрос он обсуждал в том числе во время встречи в столице с представителями отечественного и американского бизнеса.
Кроме того, на этой неделе влиятельное американское консалтинговое агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило, что в следующем году США ослабят введенные против России санкции.Новости России и мира сейчас, 24.12.2016: началось строительство моста между РФ и Китай
Строительство моста через реку Амур, который свяжет РФ и КНР, началось в Благовещенском районе Амурской области. Как заявили в пресс-службе правительства российского региона, в субботу была проведена торжественная церемония, в которой принимали участие представители власти провинции Хэйлунцзян и губернатор Амурской области.
«Дан старт началу строительства трансграничного мостового перехода через реку Амур», - пояснили в пресс-службе.
Протяженность пограничного мостового перехода, соединяющего Благовещенский район и городской округ Хэйхэ китайской провинции Хэйлунцзян, будет 19,9 километров.
В департаменте транспорта китайской провинции сообщили, что по нынешним подсчетам, на строительство моста между двумя странами выделено порядка 2,47 миллиарда юаней (более 355 миллионов долларов). Россия вложит в этот проект 14 миллиардов рублей, а Китай - 5,2 миллиардов. Согласно плану, на строительство моста отводится три года, его введут в эксплуатацию уже в октябре 2019 году.
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