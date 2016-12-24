Новости Украины сегодня, 24.12.2016: обзор событий дня, последние новости в Украине на сегодня, 24 декабря

На Украине происходит большое количество событий, среди которых на сегодня, 24 декабря 2016 года, можно выделить следующие: власти Закарпатья стали вслух рассуждать о возможности повторения донецкого сценария. Киев признан одним из самых опасных городов в мире. Установленный в Донбассе режим прекращения огня не сумел продержаться и суток, так как силовики открыли огонь.Глава Закарпатского областного совета Михаил Ривис призвал киевские власти услышать население региона, чтобы избежать повторения событий в Донбассе.Руководитель Закарпатского облсовета полагает, что первопричиной вооруженного конфликта в Донбассе стала неспособность киевских властей услышать людей.Следует отметить, что в настоящее время Закарпатье борется за автономный статус в составе Украины.Ранее сообщалось о намерении Закарпатского областного совета вести самостоятельную политику в регионе. В качестве правового обоснования такого решения депутаты видят результаты референдума 1991 года, когда жители области высказались за автономный статус.Одним из наименее безопасных городов Европы был признан Киев. Кроме того, позиции украинской столицы в целом по миру выглядят довольно удручающе — по уровню безопасности Киев лишь немного выше столиц ближневосточных государств, в которых на протяжении последних лет идут вооруженные конфликты.Ежегодный рейтинг безопасности городов мира опубликовала консалтинговая компания Mercer. Аналитики проанализировали обстановку в 450 городах мира. При этом Киев оказался в числе наименее безопасных городов Европы, а также занял весьма низкие позиции по всему миру.Так, в мировом рейтинге Киев находится на 189-м месте, при этом ливийский Триполи - на 218-м, а иракский Багдад - на 230-м.«Киев изобилует кражами, вандализмом и бурными протестами, в ходе которых были убиты или ранены сотни людей», - уточняется в отчете.Режим прекращения огня на юго-востоке Украины не продлился и суток - украинские военные около 140 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Согласно договоренностям участников Контактной группы, в ночь с 23 на 24 декабря вступил в силу бессрочный режим прекращения огня по всей линии соприкосновения. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов соблюдать не только это соглашение, но и остальные пункты Минских договоренностей. Мировое сообщество приветствовало это решение и возлагало на него большие надежды для деэскалации конфликта в Донбассе.«Этот конфликт продолжает оказывать разрушительное воздействие на миллионы людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения. Я настоятельно призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня и использовать его в качестве основы для достижения прогресса в построении прочного мира на востоке Украины в 2017 году», - сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.Звуки выстрелов прекратились ненадолго. Утром 24 декабря представители министерства обороны ДНР сообщили о ночных обстрелах из минометов и БМП со стороны украинских силовиков.«После 24.00 количество обстрелов составило около 140. Основные направления, на которых были зафиксированы нарушения — это Горловка, Спартак, Ясиноватая, Крутая балка, Александровка, поселок Трудовские на окраине Донецка, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Безыменное. По Крутой балке работали «Грады», - пояснили в ведомстве.В течение последней недели напряженной остается ситуация на дебальцевском направлении. 18 декабря военные ВСУ попытались прорвать оборону ополченцев в районе села Калиновка, но подразделения Народной милиции ЛНР отбросили их назад. Украинские военные вывели технику из мест хранения, что противоречит Минским соглашениям.По информации разведки народной республики, офицеры ВСУ находились в состоянии алкогольного опьянения. Спустя некоторое время силовики открыли огонь по позициям бойцов ЛНР из соседнего села Логвиново, но безрезультатно. Потери украинских силовиков только убитыми за три часа боя на дебальцевском направлении составили 25 человек, еще 35 получили ранения. Позже официальный представитель Министерства обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что ВСУ не планируют дальнейшее наступление. Однако 23 декабря Дебальцево подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего повреждения получили пять жилых домов, здание детского сада, школы и церкви.

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