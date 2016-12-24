Новороссия 24 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 24.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 24 декабря

В Донбассе должен вступить "режим тишины". К соответствующему решению пришли представители ДНР, ЛНР и Киева. Ожидается, что с сегодняшнего дня, 24 декабря, в регионе перестанут стрелять. Однако, учитывая предыдущие такие попытки прекратить силовые варианты разрешения конфликта, можно предположить, что вряд ли украинские силовики будут следовать этому режиму.Режим прекращения огня в Донбассе вступит в силу с 24 декабря. Договоренность об установлении режима тишины была достигнута в ходе минских переговоров, о чем сообщает министерство обороны ДНР.Несмотря на скорое вступление в силу перемирия, обстрелы на линии соприкосновения не прекращаются. В частности, наблюдается ухудшение ситуации в районе Дебальцево, хотя этот населенный пункт не обстреливали с 2015 года.В министерстве обороны ДНР заявили также об обстрелах мирных жителей со стороны украинских силовиков.В свою очередь мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за последние дни около 2,3 тысяч взрывов в Донецкой области, говорится в отчете миссии за 22 декабря.«Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях относительно предыдущего отчетного периода, включая около 2,3 тысяч взрывов в Донецкой области и более 330 взрывов в Луганской области", - говорится в отчете.Командование народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подтверждает, что с ноля часов 24 декабря 2016 года не фиксирует случаи нарушения «режима тишины».Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко официально сообщил, что народная милиция неукоснительно соблюдает «режим тишины», объявленный с сегодняшнего дня на Донбассе.Андрей Марочко также официально подтвердил Луганскому информационному центру: «Со стороны Вооруженных сил Украины также не зафиксировано обстрелов».Президент Украины Петр Порошенко приветствовал договоренности о прекращении огня в Донбассе, которые были согласованы участниками Контактной группы и должны вступить в силу в 00:00 24 декабря 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства."Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе получит постоянный характер", - цитирует Порошенко пресс-служба президента Украины.В сообщении отмечается, что "Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности"».Населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.По его словам, украинские военные взяли господствующие высоты и зашли в населенный пункт. Потерь среди бойцов нет, отмечает комбат."Ну здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном "Донбасс Украина" успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сходу. Без потерь. Привет сепары..." - говорится в сообщении Власова.В Республиках данное сообщение пока еще не прокомментировали.Украинское министерство обороны сообщает о ранении одного силовика в результате столкновения с ополченцами на юге Донбасса.По данным пресс-службы ведомства, утром в пятницу "вражеская группа" обстреляла "наблюдательный пункт" ВСУ у села Водяное Донецкой области, а после того, как был открыт ответный огонь, отступила.Представители ДНР, в свою очередь, сообщили, что не ведут наступательных действий, придерживаясь минских соглашений.В первые часы предновогоднего режима прекращения огня, согласованного контактной группой по Донбассу, обстрелы территории ДНР действительно прекратились.Эту информацию подтвердил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин .Напомним, 21 декабря 2016 года контактная группа предложила всем сторонам конфликта на Донбассе соблюдать полное прекращение огня с 00.00 киевского времени с 24 декабря (01.00 мск). Как подтвердил Басурин, на настоящий момент, начиная с 00.00, нарушений режима прекращения огня «пока не зафиксировано. До этого были обстрелы на южном направлении, в районе Донецка и Горловки».23 декабря 2016 года, в пятницу, президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что Киев намерен соблюдать установление режима тишины. В этот же день стало известно, что Ватикан направил на юго-восток Украины первую половину благотворительного транша из собранных 12 миллионов евро.Власти Донецка в пятницу открыли главную новогоднюю елку Донецкой народной республики. Посмотреть на рождественское дерево, установленное на площади Ленина в центре города, пришли 10 тыс. человек.«Следующий год мы смотрим с надеждой. Мы все надеемся, что в наступающем году на нашей многострадальной земле воцарится мир», - заявил и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин.Высота украшенной гирляндами и игрушками елки составила 23 метра. Сразу же после открытия елки на площади Ленина стартовала праздничная ярмарка сувенирной продукции и концертная программа, передает Донецкое агентство новостей.Напомним, что накануне МЧС России направило в Донбасс очередную автоколонну с гуманитарным грузом для местных жителей. Как сообщает «Национальная служба новостей», 40 российских грузовиков везут на восток Украины 400 тонн продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости и новогодних подарков.В Дебальцево разрушено здание церкви после попадания в него украинских артиллерийских снарядов, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.Басурин обратил внимание, что ВСУ разместили свои артиллерийские подразделения на окраинах Светлодарска и Мироновского. По словам представителя военного ведомства, украинские силовики, прячась за спины мирного населения, ведут «подлые карательные обстрелы мирных жителей Дебальцево»."Зафиксировано попадание двух артснарядов 152 мм на территорию церкви в центре города, зафиксированы повреждения здания», - уточнил представитель оперативного командования.«(Зафиксировано. - прим. ред) попадание артиллерийского снаряда во двор детского сада, - подчеркнул Басурин. - Повреждение стен».Энергетики частично восстановили электроснабжение Дебальцево, нарушенное сегодня в результате артиллерийского обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом сообщили в городской администрации."Электричество частично восстановлено в Дебальцево, центральная часть города и некоторые микрорайоны уже со светом", - рассказали в мэрии.В ближайшее время энергетики надеются восстановить электроснабжение остальных районов города.ВСУ открыли огонь по населенному пункту Дебальцево в тот момент, когда там проходила торжественная установка новогодней елки. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.Украинские артиллеристы открыли огонь по Дебальцево. Снарядами были повреждены здания храма, школы, детсада, а также пяти жилых домов. Кроме того, обстрел помешал установке новогодней елки. В результате обстрелов пострадавших нет, но дети не на шутку перепугались.Уточняется, что противник вел огонь из орудий калибра 152 мм, расположенных на окраинах Светлодарска и Мироновского.

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