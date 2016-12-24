Авторизация
 
  • 16:57 – «Азия Микс» стала чемпионом КВН 
  • 16:43 – Что известно о новом избраннике Евгении Феофилактовой? 
  • 16:43 – Ольга Бузова была удивлена подарком Валерия Блюменкранца. Видео 
  • 16:43 – Дима Дмитренко о самом тяжелом дне Ольги Рапунцель 


Сирия 24 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 24 декабря, обзор военных действий в Сирии 24.12.2016

Сирия 24 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо и Пальмиры, ситуация и карта сейчас, 24 декабря, обзор военных действий в Сирии 24.12.2016
Ситуация в Сирии развивается по разнонаправленному сценарию. Если в Алеппо жители неимоверно рады тому обстоятельству, что город был полностью освобожден от террористов, то в целом ряде других населенных пунктов - военные действия продолжаются. Происходит это по большей части из-за нежелания вооруженных боевиков складывать оружие и сдаваться.

Новости Сирии сегодня, 24 декабря 2016 года

Офицеры российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает организовывать гуманитарные акции для населения САР. Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алеппо.

В течение суток проведено три гуманитарных акции, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города Алеппо, в районе Жибрин - около 4 тонн; в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города Алеппо, в районе Аль-Хамдания - около 3 тонн; в школе героя войны Хашима Юсефа в городе Тартус детям передано около 1 тонны подарков к новогодним праздникам, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон в САР.

Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Операция проходила по Вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», - поведал Шойгу.

Общее командование армией и Вооружёнными силами Сирии объявило о полном освобождении всех кварталов города Алеппо от террористов.

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сирии Башара Асада с окончанием операции по освобождению от боевиков города Алеппо. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер провел телефонные переговоры с сирийским коллегой.

«Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии», - охарактеризовал Владимир Путин завершившуюся операцию.

Как отмечает пресс-служба президента России, «Владимир Путин подчеркнул, что теперь главная задача - сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования». Этого возможно достичь, «в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса», заключил российский лидер.

Президент Сирии Башар Асад в рамках телефонного разговора поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие Москвы в освобождении Алеппо от террористов.

«Во время беседы Асад поблагодарил за усилия президента Путина и Россию, которая стала главным участником вместе с союзниками в освобождении Алеппо», - говорится в сообщении.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что победа правительственной армии Сирии в Алеппо над боевиками террористической группировки «Исламское государство» является «пустой».

В своем заявлении по поводу необходимости скорейшей реализации резолюции СБ ООН о размещении в Алеппо международных наблюдателей Джонсон заявил о своем возмущении тем, что ООН не предоставили доступ в восточный Алеппо. По его словам, власти Сирии должно немедленно обеспечить доступ.
«Сирийская армия заявляет сегодня о полном контроле над Алеппо, но это пустая победа. Асад был полностью зависим от иностранных вооруженных формирований и российской поддержки с воздуха, что стало причиной разрушений трагического масштаба. Жестокий режим Асада никогда не сможет объединить Сирию и обеспечить стабильность», - заявил Джонсон.

Он считает, что единственный верный путь для урегулирования конфликта - политический переход власти от Асада. Джонсон при этом отметил, что Россия и Иран теперь должны добиться полной остановки боевых действий в Сирии.

Алеппо сегодня, 24.12.2016: новости часа

Батальон военной полиции переброшен в Алеппо, сообщило российское военное ведомство. В сети появилось видео высадки военнослужащих с военно-транспортного самолета на авиабазе "Хмеймим" и построения перед отправкой на новое место дислокации для несения службы.

"Батальон военной полиции Минобороны России, после прохождения дополнительной подготовки на одном из полигонов, переброшен самолетами Военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим. В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон. Подразделение военной полиции укомплектовано только военнослужащими по контракту", - говорится в сообщении Минобороны.

Судя по опубликованному видео в Алеппо переброшен один из т.н. "чеченских" батальонов, о переброске которых в Сирию стало известно ранее.

Военнослужащие сирийской армии обнаружили в одной из школ квартала Ас-Суккари в Алеппо тела казненных террористами людей. Среди них были и дети, сообщил прокурор военной полиции Сирии Самер Юсеф.

Из уточненных данных следует, что погибшие были казнены. На их телах остались характерные следы, «включая отсеченные головы и выколотые глаза».

Юсеф добавил, что в скором времени будут взяты образцы ДНК, чтобы установить личности погибших. По данным прокурора, казнь произошла около четырех - пяти дней назад. Некоторых их них расстреляли с близкого расстояния.

Сводки из Сирии на сегодня, 24 декабря: обзор военных действий

За сутки зафиксировано 25 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, и Хама.

В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Мейда, Кафер-Батна, Бузайна и Барза, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-Эль-Валид и лагерь Эль- Вафидин.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись также населенные пункты Хауш-Эш-Шалак, Хауш-Харабу (дважды), Кепта и Хауш-Насри.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия квартал Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо. Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо кварталы Шурфа, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Ансари и Ашрафия в городе Алеппо.

В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Махарда и Корназ.

ВКС РФ и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили, сообщает информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республик.

Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Хараста, Мейда, Бала –Эль-Кадима, Барза, Бузайна, Кафер-Батна, Мазраад – Махмуд, Джобар, Кабун, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-эль-Валид и и лагерь Эль-Вафидин.

Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Эль-Фаддалия, Хауш-Эш-Шалак, Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Джобар, Кабун и Кепта.

4-я механизированная дивизия САР начала наступление в районе Вади Барада, после того, как джихадисты отказался покинуть этот район. Взяты высоты у н.п. Bassimah.

Подразделения 105-й бригады Республиканской Гвардии продолжили наступление в Восточной Гуте под Дамаском, атаковав боевиков в районе н.п. Харзама и расположенной неподалеку от него высоты Аль-Фирзат.

Боевики «Джейш аль Ислам» объявили о мобилизации джихадистов в районе Дамаска.

Боевики ИГ развернули масштабное наступление на позиции Сирийской Арабской Армии в Дейр-эз-Зоре, нанеся удар сразу в двух округах города.

Отряды ИГ начали операцию с артиллерийских обстрелов проправительственных сил в кварталах Аль-Хавика и Ар-Рашидия.

После артподготовки, боевики попытались прорвать оборону сирийских войск в районе кардиологической клиники в Аль-Хавике.

Проправительственные силы смогли отбить все атаки джихадистов.

Оборонявшимся подразделениям Сирийской Арабской Армии оказывала существенную поддержку авиация.

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила четыре нефтяные скважины, три автоцистерны, экскаватор и кран ИГ. У города Абу-Камаль уничтожена нефтяная скважина.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163064-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4160
+0.00%
72.5224
+0.06%
1.1407
+0.02%
0.2115
+1.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 362
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 323
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 760
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 589
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 517
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 514
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 495
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 493
  • 0
«Азия Микс» стала чемпионом КВН
  • 16:57
  • 127
  • 0
Что известно о новом избраннике Евгении Феофилактовой?
  • 16:43
  • 0
  • 0
Ольга Бузова была удивлена подарком Валерия Блюменкранца. Видео
  • 16:43
  • 0
  • 0
Дима Дмитренко о самом тяжелом дне Ольги Рапунцель
  • 16:43
  • 0
  • 0
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко «водят за нос» телезрителей?
  • 16:43
  • 0
  • 0
«Шахтер» остался без нападающего
  • 16:32
  • 0
  • 0
Дом2 4611 дня Вечерний и Ночной 24 12 2016 смотреть онлайн
  • 16:09
  • 0
  • 0
Танцы на ТНТ 3 сезон 22 серия Финал (24.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:09
  • 0
  • 0
Что известно о новом избраннике Евгении Феофилактовой?
  • 16:43
  • 0
  • 0
Ольга Бузова была удивлена подарком Валерия Блюменкранца. Видео
  • 16:43
  • 0
  • 0
Дима Дмитренко о самом тяжелом дне Ольги Рапунцель
  • 16:43
  • 0
  • 0
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко «водят за нос» телезрителей?
  • 16:43
  • 0
  • 0
«Шахтер» остался без нападающего
  • 16:32
  • 0
  • 0
Дом2 4611 дня Вечерний и Ночной 24 12 2016 смотреть онлайн
  • 16:09
  • 0
  • 0
Танцы на ТНТ 3 сезон 22 серия Финал (24.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:09
  • 0
  • 0
Битва экстрасенсов на ТНТ 17 сезон Финал (24.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:09
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров