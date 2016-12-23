Сожжение турецких военных: боевики ИГИЛ сняли ужасную расправу на видео

Боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ сегодня утром опубликовали видео, на котором сняли сожжение двух военнослужащих Турции. Мужчин они захватили во время боевых действий в Сирии, а именно в городе Эль-Баб. Это произошло около трех недель назад. Эту информацию сообщает газета «Московский Комсомолец».На ролике можно услышать призыв одного из джихадистов к «волне разрушений» в городах Турции, также он обвиняет главу страны. Необходимо уточнить, что подлинность данного видео не установлена, а также чиновники Турции отказываются комментировать данный инцидент. Несмотря на это, после распространения ролика в виртуальной сети, они закрыли для своих жителей доступ к социальным сетям, чтобы ограничить доступ к данному ужасному видео. Подобное ограничение было наложено на Твиттер, Фейсбук и Ютуб. Спецслужбы приложили максимум усилий, чтобы было невозможно обойти блокировку. Необходимо напомнить, что подобные меры были приняты ранее в Анкаре, после недавнего убийства посла РФ Андрея Карлова в стране.Напомним, с лета текущего года турецкая армия совместно с сирийской армией начали операцию, получившую название «Щит Евфрата». Ее целью считается освобождение приграничной сирийской территории от террористов ИГИЛ (запрещенной организации в России), а также силовиков курдского ополчения.

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