Сирия сегодня, 23 декабря: новости последних часов, обзор карты боевых действий, ситуация в Алеппо на сегодня, 23.12.2016, война в Сирии

Президент России Владимир Путин получил сегодня оперативный доклад от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в котором последний доложил о прекращении операции по освобождению сирийского города Алеппо от террористов. Тем временем, если брать ситуацию в целом по этой арабской стране, то она далека от идеальной. По отдельным направлениям - продолжаются бои.За прошедшие сутки в Сирии погибли около 100 мирных жителей в результате бомбардировок ВВС Турции и международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.По данным сотрудников агентства, авиационные удары наносились по городам Эль-Баб и Ракка, которые в настоящее время находятся под контролем боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».В этой связи следует напомнить, что 24 августа Турция начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГИЛ в Сирии. Накануне в Минобороны Турции сообщили, что в боях за город Эль-Баб погибли 16 турецких военнослужащих.Глава Министерства обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства заявил, что в ходе операции Воздушно-космических сил России в Сирии ликвидированы 35 тысяч боевиков.Оружие сложили девять тысяч боевиков, также ВКС России уничтожили более 700 тренировочных лагерей боевиков на территории Сирии. Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства, в которой участвует президент Владимир Путин, также сообщил, что доля боеготовых пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения достигает 99%, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. Ранее глава Минобороны сообщил, что современное российское оружие в целом продемонстрировало надежность и эффективность в ходе операции в Сирии.Напомним, Сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо. Сейчас проходит этап практических гуманитарных действий.Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал сегодня распоряжение к российско-сирийскому соглашению о размещении авиагруппы ВКС РФ в Сирийской Арабской Республике.Президент России Владимир Путин согласовал сегодня размещение авиационной группы Воздушно-космических сил на сирийской территории. Российская ударная авиагруппа располагается на военной базе около сирийского города Хмеймим. По официальному приглашению властей Дамаска российская сторона приняла участие в сирийском конфликте. Летчики ВКС РФ совершили в Сирии более 30 тысяч боевых вылетов и уничтожили порядка 60 тысяч военных объектов террористов.Минобороны РФ и МИД России проведут переговоры с сирийской стороной и подпишут от имени России протокол, который будет внесен в одобренный правительством проект. Положения протокола регулируют вопросы размещения авиагруппы в Сирии, а также уточняется статус личного состава ВКС РФ на сирийской территории.Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» опубликовали видео, на котором зафиксирована бесчеловечная расправа над двумя пленными турецкими военнослужащими в Сирии. Об этом сообщает портал SITE Intel Group, отслеживающий активность ИГ в Сети.Террористы ИГИЛ заживо сожгли двух солдат вооруженных сил Турции. При этом видеоролик сопровождается комментариями террористов, которые на турецком языке и призывают «посеять волну разрушений» в Турции. Кроме того, террористы критикуют президента Турции Реджепа Эрдогана.В свою очередь власти Турции заблокировали доступ к крупнейшим социальным сетям, где распространялись ссылки на видео казни турецких солдат боевиками ИГИЛ. Были заблокированы Twitter, Facebook и видеохостинг YouTube.Президент Сирии Башар Асад и США сыграли важные роли в урегулировании ситуации на территории САР, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.Путин отметил, что формат сотрудничества России, Ирана и Турции по вопросам урегулирования кризиса в Сирии оказался востребованным. Президент России при этом отметил, что большую роль здесь сыграла добрая воля президента САР и его сотрудников. Путин констатировал, что этот формат сотрудничества стран необходимо развивать и в дальнейшем.Глава России также отметил, что в разрешении сирийского кризиса вклад внесли и другие союзники - Иордания, Египет, Саудовская Аравия и США.«Готовы работать со всеми», - подчеркнул отдельно Путин, выразив с помощью этого заявление желание в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования сирийского кризиса.Батальон военной полиции введен в освобожденные кварталы сирийского Алеппо для поддержания порядка, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.Четыре населенных пункта в Сирии были деблокированы по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках договоренностей с Ираном и Турцией, сообщил Шойгу."Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов", - сказал министр на встрече с президентом Владимиром Путиным.В частности, речь идет о двух шиитских поселениях в районе Идлиба. "Оттуда эвакуировано более 1,5 тысячи стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях", - пояснил Шойгу.Кроме того, были деблокированы два населенных пункта под Дамаском. "В общей сложности отсюда выведено порядка 9 тысяч человек в Идлиб. Сдано более 9 тысяч единиц стрелкового оружия", - доложил глава Минобороны.Путин подчеркнул, что это "очень важная часть работы", поскольку подобные "гуманитарные размены" повышают доверие между сторонами конфликта и создают предпосылки, чтобы "двигаться дальше в направлении укрепления состояния, которое называется примирением". "В этом ключе будем действовать дальше", - добавил президент.Из Алеппо приходят и тревожные сообщения. В частности, террористы казнили более сотни сирийских пленных солдат. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сирийский военный источник.По данным источника, перед выходом из Алеппо, боевики устроили чудовищную расправу над пленными сирийскими солдатами и офицерами. В Алеппо террористы казнили более 100 сирийских военнослужащих. Где и когда произошла расправа, источник не сообщил, также остается неизвестной религиозная принадлежность военнослужащих, которые погибли от рук террористов.Стоит напомнить, что ранее боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» опубликовали видео, на котором зафиксирована бесчеловечная расправа над двумя пленными турецкими военнослужащими в Сирии. Террористы заживо сожгли турецких военнослужащих.В районе Пальмиры у авиабазы Т-4 продолжаются боевые столкновения сирийских правительственных сил и боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России). Сирийская армия и бойцы движения "Хезболла" ведут оборонительные бои с целью не допустить прорыва террористов в зону безопасности военного объекта. Поддержку обороняющимся оказывают вертолеты ВКС РФ. По среде потери боевиков оценивались на уровне 25 человек, несколько технических единиц (включая танки) были уничтожены.Таким образом, судя по чисто оборонительной тактике сирийских правительственных сил, даже при господстве в воздухе, сил на наступление здесь у них не хватает. По некоторым сведениям контратаки сирийской армии оказались не слишком эффективными. Командование формированиями ИГИЛ в этом районе все еще надеется на захват авиабазы.Специалисты, внимательно отслеживающие сообщения из района боевых действий, сообщают о попытке прорыва боевиков в район Хомса, до которого террористам оставалось примерно 50 километров. Ситуация усложнилась в связи с отсутствием у сирийской армии подвижных резервов. Судя по динамике, даже, несмотря на поддержку с воздуха, сирийские правительственные силы пока не способны здесь навязать противнику свою волю. Формирования ИГИЛ маневрируют и ищут бреши, чтобы прорваться к Хомсу. Статичные действия противостоящих правительственных сил и отсутствие подвижных резервов предоставляют боевикам такие возможности.На фронте восточнее Хомса и так крайне сложная ситуация обострилась очередным наступлением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Если в районе трассы Хомс - Пальмира сирийской армии отчасти помогает выгодное положение на высотах хребта Джебель Шумария, то севернее положение более уязвимое, чем террористы ИГ и воспользовались.Рано утром они нанесли удары по позициям Сил национальной обороны в р-не селения Хаттаб и в ходе быстрого штурма взяли населенный пункт. Затем боевики захватили два блокпоста и подошли к поселкам Джуб аль-Джарра и Масудия. Интенсивные бои шли за Джуб аль-Джарра большую часть дня и вечером исламистские источники объявили о падении обороны ополченцев. Однако проправительственные источники считают, что атака на Джуб аль-Джарра отбита.

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