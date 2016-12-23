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Новости России и мира сегодня, 23 декабря 2016: обзор событий дня, новости часа

Новости России и мира сегодня, 23 декабря 2016: обзор событий дня, новости часа
Последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 23.12.2016, сообщают о большом количестве событий, среди которых нужно выделить следующие: российский президент, который сейчас проводит большую пресс-конференцию, позволили себе пошутить над американским журналистом. Мария Захарова о фокусе с изгнанием Надежды Савченко из ПАСЕ.

Новости России и мира сегодня, 23 декабря: Путин пошутил над американским журналистом

Шеф российского бюро влиятельной американской газеты задал вопрос Владимиру Путину о досрочных выборах президента в 2017 году. Реплика российского лидера рассмешила находящихся в зале журналистов.

На итоговой пресс-конференции Владимира Путина руководитель российского бюро газеты The Wall Street Journal обратился к президенту с вопросом о возможности проведения долгосрочных выборов в 2017 году. Глава государства прервал журналиста и спросил у него: "Какой страны?" Эта реплика вызвала оживление и смех в зале. После того как американский корреспондент уточнил, что речь идет о России, Путин коротко ответил: "Возможно, но нецелесообразно".

О возможности проведения досрочных президентских выборов в России в 2017 году политологи заговорили весной этого года. В прессе появилась информация о том, что специально на эти цели в бюджет 2017-го якобы заложено 17 миллиардов рублей, хотя выборы должны состояться в 2018 году. При досрочных выборах главы государства в 2017 году возникает правовая коллизия. В частности, статья 6 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации" не позволяет после добровольного сложения с себя полномочий главы государства вновь выдвигать свою кандидатуру.

В Москве проходит итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году на нее аккредитовано рекордное число журналистов – более 1 400 человек.

Последние новости России и мира, 23.12.2016: Захарова об исключении Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ.

Мария Захарова написала у себя в Facebook, что требование об освобождении Савченко из заключения в России было построено на ее членстве в ПАСЕ. "Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент", - напомнила Захарова.

Дипломат отметила, что теперь, после исключения Савченко из украинской делегации ПАСЕ безмолвствует и предположила, что это может быть вызвано растерянностью от киевской демократии. "Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?" - вопрошает Захарова.

Между тем эксперты полагают, что решение Верховной Рады относительно исключения Савченко из делегации ПАСЕ показывает непоследовательность украинской власти. "Последствия исключения Савченко будут минимальными в международном разрезе, однако Украина снова стала заложницей своей непоследовательности", - сказал эксперт Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

По его словам, в свое время Киев делал много политических и дипломатических шагов, чтобы привлечь внимание к судьбе Савченко. Теперь же происходит стремительный обратный процесс - дегероизация. "Европа приложила немало усилий для освобождения Савченко, поэтому ситуация в целом вызывает там некоторое недоумение", - отметил Ярошенко.

Накануне, 22 декабря, Верховная рада большинством голосов исключила Надежду Савченко из парламентской делегации ПАСЕ. По мнению некоторых парламентариев, она позорит страну и угрожает ее национальной безопасности. Формально Савченко лишили право посещать заседания ПАСЕ из-за того, что она находится на свободе. Ни для кого не секрет, что бывшую летчицу включили в делегацию для того, чтобы освободить из заключения в России.

После того, как Савченко была помилована и вернулась на Украину, она часто подвергалась критике за свои высказывания, противоречащие официальной линии Киева. В начале декабря Надежда Савченко тайно встречалась в Минске с лидерами провозглашенных ЛНР и ДНР. Спустя несколько дней фракция "Батькивщина" в украинском парламенте исключила изменницу из своего состава.

В заключении напомним, что в марте 2016 года Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам тюремного заключения за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае была помилована указом президента России Владимира Путина и вернулась на Украину.


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