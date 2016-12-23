Новороссия 23 декабря, новости сегодня: сводки ополчения, последние новости Дебальцево 23.12.2016, обстановка в Донбассе на сегодняшний день

Самая актуальная информация из Новороссии свидетельствуют о том, что украинская армия никак не может успокоиться в своем желании продолжать военные действия на территории Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с этим каратели, подконтрольные Киеву, стягивают в регион дополнительную ударную технику, что не может не вызывать тревогу.Украинские военнослужащие перед тем, как идти в атаку на позиции ЛНР, употребляют психотропные препараты, которые позволяют им не чувствовать боль при ранениях. Об этом рассказал ополченец с позывным «Харза».«В нетрезвом состоянии ведётся наступление, не в здравом уме. У них даже раненые не орут. У двухста военнослужащих украинской армии были при себе обнаружены медицинские препараты, которые запрещены к употреблению и вообще не продаются в розницу. Их называют амфетамины? Раньше они по две закидывали и боли не чувствовали. Под воздействием психотропных препаратов они пытаются прорвать наши позиции», - рассказал ополченец, подчеркнув, что все прорывы позиций ЛНР украинцами были осуществлены «под дурманом».«Определённой тактики у них нет, есть определённая задача, которую ставит руководство или они сами. Факт остаётся фактом: все прорывы военнослужащих - они «поддурманены», - добавил «Харза».Украинские власти предпочитают тратить деньги на пропаганду против ЛНР и ДНР, чем направлять их на развитие ВСУ, заявил Ростислав Сковский, который работал юристом в Харькове и переехал в ЛНР.Сковский обратил внимание, что Киев готов тратить баснословные средства на создание образа жителя Донбасса как «террориста» в создании украинцев. Украинские власти в своих заявлениях практически приравняли жителей ЛНР и ДНР к боевикам запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название - ДАИШ).«Создали образ луганчанина, как будто бы он с ИГИЛа, террорист, - рассказал харьковский юрист. - У меня такое мнение, что на пропаганду Украина тратит больше денег, чем на армию. Мы видим: спонсируют разных звезд, которые поют песни о «небесной сотне» - это никому не интересно, но они эти деньги выделяют; выделяют деньги на новости - мы смотрим абсолютную чушь, а люди не знают этого, потому что там полная блокада той информации, которую не должны узнать».Он добавил, что Киев готов платить только националистическим батальонам, которые запугивают людей, запрещая им выражать свою точку зрения на события в Донбассе. Со всеми несогласными в стране радикалы расправляются самым жестоким образом.Ситуация на линии фронта в ЛНР продолжает обостряться. За минувшие сутки по территории республики украинские войска выпустили более 300 снарядов и мин, 6 раз нарушим режим прекращения огня. Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР.«За сутки с 22 на 23 декабря ВСУ 6 раз нарушили режим тишины, выпустив по территории Республики свыше 192 мин(120 и 82-мм) и 88 арт. снарядов (152-мм). Так же исп. АГС, ГП и стрелковое оружие», - сказано в сообщении оборонного ведомства.Четыре раза массированным обстрелам подвергался н.п. Калиновка, по одному разу н.п. Желтое и Логвиново.Украинские войска спешно снимают с консервации остаток советских стратегических ракетных комплексов «Точка-У», которые на данный момент считаются самым мощным средством поражения ВСУ.Об этом в Facebook сообщает Украинский милитарный портал. В публикации также размещено фото вероятно расконсервированного комплекса.В публикации отмечается, что среди всех ракетных комплексов, которые находятся на вооружении ВСУ, в аналогичном состоянии ранее не фиксировался ни один.Отметим, что ракетные комплексы «Точка-у» активно использовались украинскими карателями в боях 2014 года в Донбассе. Правда, большинство ракет данного типа из-за своей древности не разорвалось. Тем не менее, в Вооруженных Силах Украины эти комплексы считаются самым мощным средством поражения. Вполне возможно, что расконсервированные «Точки-У» окажутся вполне в боевом состоянии.В районе города Дебальцево, где военные ВСУ в течение нескольких дней пыталась атаковать позиции ополчения, к пятнице, 23 декабря, интенсивность боев резко уменьшилась. Об этом сегодня сообщили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.По данным ведомства, за минувшие сутки киевские силовики шесть раз нарушили режим тишины, выпустив по территории республики более 192 мин и 88 артснарядов. Отмечается, что ВСУ также пускали в ход стрелковое оружие и гранатометы.Напомним, в минувшее воскресенье подразделения 54-й бригады украинской армии под прикрытием артиллерии атаковали позиции ополченцев под населенным пунктом Калиновка, однако атаку удалось отбить.

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