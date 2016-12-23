Новости Сирии сегодня, 23.12.2016: ситуация в Алеппо и Пальмире сейчас, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 23 декабря

Ситуация в Сирии, если опираться на последнюю актуальную информацию из этой страны, продолжает оставаться невероятно тяжелой. Местные террористические формирования пытаются расширить зону своего влияния, для чего они используют разного рода тяжелые вооружения. Как и прежде, страдают в основном мирные жители. В Алеппо обстановка - совершенно иная.Новости Сирии сегодня, 23.12.2016: ситуация в стране
В ходе боев за сирийский город Аль-Баб, в которых помимо террористических группировок принимают участие подразделения турецких вооруженных сил, стороны все чаще прибегают к применению различных методов устрашения противника.
Так, 22 декабря, боевикам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) удалось захватить двух военнопленных из числа турецких военнослужащих в самом городе Аль-Баб. Они были казнены с особой жестокостью - их фактически сожгли заживо. Видео с подробностями казни боевики ИГ начали распространять через социальные сети - прежде всего, через Twitter.
Боевики террористической организации «Исламское государство» отпустили часть заложников из недавно захваченной ими части сирийской Пальмиры. Об сообщил новостной портал Smartnews Agency.
Однако, несмотря на этот жест, запрещенная в России террористическая организация оставила значительную часть заложников под своим контролем для того, чтобы в дальнейшем использовать их в собственных целях.
Новостной портал отмечает, что большое количество мирных жителей Пальмиры были переданы в так называемый шариатский суд ИГИЛ.
На улицах сирийского Алеппо в эти минуты наблюдается огромное скопление людей и автомобилей. Оказывается, это местные жители решили все вместе отпраздновать объявление о полном освобождении города от боевиков ИГ (организация запрещена на территории РФ).
Напомним, что в четверг вечером, 22 декабря, командование сирийской армии официально объявило о том, что Алеппо полностью освобожден от террористов.
Один из жителей квартала Хамдания рассказал, что на улицах города горят праздничные фонари, а все автовладельцы включили сигнальные огни и при этом повсюду стреляют в воздух.
«У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет», - рассказала жительница Алеппо.Обзор боевых действий в Сирии на сегодня, 23 декабря: сводки
На фронте восточнее Хомса и так крайне сложная ситуация обострилась очередным наступлением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Если в районе трассы Хомс - Пальмира сирийской армии отчасти помогает выгодное положение на высотах хребта Джебель Шумария, то севернее положение более уязвимое, чем террористы ИГ.
Рано утром они нанесли удары по позициям Сил национальной обороны в р-не селения Хаттаб и в ходе быстрого штурма взяли населенный пункт. Затем боевики захватили два блокпоста и подошли к поселкам Джуб аль-Джарра и Масудия. Интенсивные бои шли за Джуб аль-Джарра большую часть дня и вечером исламистские источники объявили о падении обороны ополченцев. Однако проправительственные источники считают, что атака на Джуб аль-Джарра отбита.
Позднее террористы заявили о захвате всего района с селениями Джуб аль-Джарра и Масудия. Отсюда открывается путь на Хомс через городок Мухаррам аль-Фокани. В район Джуб аль-Джарра было переброшено подкрепление. Какова ситуация там сейчас неизвестно, но ряд проправительственных источников отмечает, что по крайней мере в районе Масудии ополчение продолжает держать оборону.
ООН опасается за безопасность людей, эвакуированных из Алеппо в Идлиб, так как считает, что Идлиб вскоре может повторить судьбу Алеппо.Обстановка в Алеппо: последние новости сегодня, 23.12.2016
Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов квартал Саха-База в городе Алеппо.
Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Сукари, Лерамон, «3000», Маньян, Амри и Эль-Амрия в городе Алеппо.
Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.
Представитель ООН сообщил о возобновлении эвакуации людей из восточного Алеппо. Ранее вывоз из восточных кварталов Алеппо последней группы террористов и их семей задержался в связи с тем, что среди группировок возникли разногласия, и они не разрешили отправку автобусов с больными и ранеными из блокированных населенных пунктов Кафрайя и Фуа.
В Алеппо прибыло 1500 человек из Фуа и Кафрайя.
Более 30 автобусов с 1 тысячей боевиков и гражданских лиц выехали из восточных кварталов Алеппо в контролируемую джихадистами провинцию Идлиб.
По завершении этой эвакуации в Красном Кресте объявили о том, что в контролируемых боевиками районах на востоке Алеппо гражданских лиц больше нет.
Ранее, представители Сирийской Арабской Армии озвучили последнее предупреждение оставшимся боевикам джихадистских коалиций "Фатх Халеб" и "Джейш аль-Фатх" с требованием покинуть Алеппо. В случае отказа все боевики, всё ещё находящиеся в нескольких кварталах в восточной части города, будут уничтожены.
В Международном комитете Красного Креста заявили, что в восточном Алеппо эвакуированы все пациенты местных госпиталей. По словам организации, здания медицинских учреждений стоят пустые.
Сирийские солдаты и офицеры, находившиеся в плену у вооруженных группировок в Алеппо, будут освобождены в рамках договоренностей об эвакуации из города боевиков, сообщила газета «Аль-Ватан».
Турецкая армия и протурецкие боевики при поддержке ВВС Турции начали штурм Аль-Баба в районе больницы Аль-Фарук. Несмотря на поддержку авиации протурецким силам не удалось сколь-нибудь значительно продвинуться.
Информационная активность террористов резко возросла после освобождения Алеппо правительственными силами: «специалисты по связям с общественностью» ИГ, которые, как считают эксперты, получили профессиональное образование в Европе, стремятся поддержать боевой дух боевиков, резко упавший в связи с оставлением ими Алеппо. ИГ в четверг опубликовало видео с сожжением заживо двоих турецких солдат, захваченных террористами, как утверждается, в восточном Алеппо.
Министр обороны Турции, который был принят в Москве, как пишут региональные СМИ, заявил, что только «сотрудничество с Россией помогло достичь прогресса в отношении вывода гражданских лиц из Алеппо». Министр обороны Турции назвал гнусным убийство российского посла Андрея Карпова в Анкаре и подчеркнул, что оно было задумано и совершено для того, чтобы сорвать мирную эвакуацию из Алеппо, а также направлено против прогресса в отношениях между Россией и Турцией.
Алеппо теперь находится полностью под контролем правительства Сирии. По сирийскому телевидению прозвучало торжественное заявление от имени руководства САР и САА: «Благодаря пролитой крови наших героических мучеников, героизму и жертвам наших вооруженных сил и наших союзников, благодаря стойкости нашего народа, главное командование сухопутных войск и Вооруженных Сил Сирии объявляет о возвращении безопасности и стабильности в Алеппо».
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