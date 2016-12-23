Новости Сирии сегодня, 23.12.2016: ситуация в Алеппо и Пальмире сейчас, обзор боевых действий в Сирии на сегодняшний день, 23 декабря

Ситуация в Сирии, если опираться на последнюю актуальную информацию из этой страны, продолжает оставаться невероятно тяжелой. Местные террористические формирования пытаются расширить зону своего влияния, для чего они используют разного рода тяжелые вооружения. Как и прежде, страдают в основном мирные жители. В Алеппо обстановка - совершенно иная.В ходе боев за сирийский город Аль-Баб, в которых помимо террористических группировок принимают участие подразделения турецких вооруженных сил, стороны все чаще прибегают к применению различных методов устрашения противника.Так, 22 декабря, боевикам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) удалось захватить двух военнопленных из числа турецких военнослужащих в самом городе Аль-Баб. Они были казнены с особой жестокостью - их фактически сожгли заживо. Видео с подробностями казни боевики ИГ начали распространять через социальные сети - прежде всего, через Twitter.Боевики террористической организации «Исламское государство» отпустили часть заложников из недавно захваченной ими части сирийской Пальмиры. Об сообщил новостной портал Smartnews Agency.Однако, несмотря на этот жест, запрещенная в России террористическая организация оставила значительную часть заложников под своим контролем для того, чтобы в дальнейшем использовать их в собственных целях.Новостной портал отмечает, что большое количество мирных жителей Пальмиры были переданы в так называемый шариатский суд ИГИЛ.На улицах сирийского Алеппо в эти минуты наблюдается огромное скопление людей и автомобилей. Оказывается, это местные жители решили все вместе отпраздновать объявление о полном освобождении города от боевиков ИГ (организация запрещена на территории РФ).Напомним, что в четверг вечером, 22 декабря, командование сирийской армии официально объявило о том, что Алеппо полностью освобожден от террористов.Один из жителей квартала Хамдания рассказал, что на улицах города горят праздничные фонари, а все автовладельцы включили сигнальные огни и при этом повсюду стреляют в воздух.«У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет», - рассказала жительница Алеппо.На фронте восточнее Хомса и так крайне сложная ситуация обострилась очередным наступлением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Если в районе трассы Хомс - Пальмира сирийской армии отчасти помогает выгодное положение на высотах хребта Джебель Шумария, то севернее положение более уязвимое, чем террористы ИГ.Рано утром они нанесли удары по позициям Сил национальной обороны в р-не селения Хаттаб и в ходе быстрого штурма взяли населенный пункт. Затем боевики захватили два блокпоста и подошли к поселкам Джуб аль-Джарра и Масудия. Интенсивные бои шли за Джуб аль-Джарра большую часть дня и вечером исламистские источники объявили о падении обороны ополченцев. Однако проправительственные источники считают, что атака на Джуб аль-Джарра отбита.Позднее террористы заявили о захвате всего района с селениями Джуб аль-Джарра и Масудия. Отсюда открывается путь на Хомс через городок Мухаррам аль-Фокани. В район Джуб аль-Джарра было переброшено подкрепление. Какова ситуация там сейчас неизвестно, но ряд проправительственных источников отмечает, что по крайней мере в районе Масудии ополчение продолжает держать оборону.ООН опасается за безопасность людей, эвакуированных из Алеппо в Идлиб, так как считает, что Идлиб вскоре может повторить судьбу Алеппо.Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов квартал Саха-База в городе Алеппо.Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Сукари, Лерамон, «3000», Маньян, Амри и Эль-Амрия в городе Алеппо.Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для пострадавших мирных жителей города Алеппо.Представитель ООН сообщил о возобновлении эвакуации людей из восточного Алеппо. Ранее вывоз из восточных кварталов Алеппо последней группы террористов и их семей задержался в связи с тем, что среди группировок возникли разногласия, и они не разрешили отправку автобусов с больными и ранеными из блокированных населенных пунктов Кафрайя и Фуа.В Алеппо прибыло 1500 человек из Фуа и Кафрайя.Более 30 автобусов с 1 тысячей боевиков и гражданских лиц выехали из восточных кварталов Алеппо в контролируемую джихадистами провинцию Идлиб.По завершении этой эвакуации в Красном Кресте объявили о том, что в контролируемых боевиками районах на востоке Алеппо гражданских лиц больше нет.Ранее, представители Сирийской Арабской Армии озвучили последнее предупреждение оставшимся боевикам джихадистских коалиций "Фатх Халеб" и "Джейш аль-Фатх" с требованием покинуть Алеппо. В случае отказа все боевики, всё ещё находящиеся в нескольких кварталах в восточной части города, будут уничтожены.В Международном комитете Красного Креста заявили, что в восточном Алеппо эвакуированы все пациенты местных госпиталей. По словам организации, здания медицинских учреждений стоят пустые.Сирийские солдаты и офицеры, находившиеся в плену у вооруженных группировок в Алеппо, будут освобождены в рамках договоренностей об эвакуации из города боевиков, сообщила газета «Аль-Ватан».Турецкая армия и протурецкие боевики при поддержке ВВС Турции начали штурм Аль-Баба в районе больницы Аль-Фарук. Несмотря на поддержку авиации протурецким силам не удалось сколь-нибудь значительно продвинуться.Информационная активность террористов резко возросла после освобождения Алеппо правительственными силами: «специалисты по связям с общественностью» ИГ, которые, как считают эксперты, получили профессиональное образование в Европе, стремятся поддержать боевой дух боевиков, резко упавший в связи с оставлением ими Алеппо. ИГ в четверг опубликовало видео с сожжением заживо двоих турецких солдат, захваченных террористами, как утверждается, в восточном Алеппо.Министр обороны Турции, который был принят в Москве, как пишут региональные СМИ, заявил, что только «сотрудничество с Россией помогло достичь прогресса в отношении вывода гражданских лиц из Алеппо». Министр обороны Турции назвал гнусным убийство российского посла Андрея Карпова в Анкаре и подчеркнул, что оно было задумано и совершено для того, чтобы сорвать мирную эвакуацию из Алеппо, а также направлено против прогресса в отношениях между Россией и Турцией.Алеппо теперь находится полностью под контролем правительства Сирии. По сирийскому телевидению прозвучало торжественное заявление от имени руководства САР и САА: «Благодаря пролитой крови наших героических мучеников, героизму и жертвам наших вооруженных сил и наших союзников, благодаря стойкости нашего народа, главное командование сухопутных войск и Вооруженных Сил Сирии объявляет о возвращении безопасности и стабильности в Алеппо».

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